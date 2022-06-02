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Войска РФ в очередной раз обстреляли Славянск. Город без света. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 2 июня, в Славянске в очередной раз произошел вражеский обстрел. Разрушениям подвергся частный сектор на окраине города.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, погибших и пострадавших, к счастью, нет. Но из-за перебитой высоковольтной линии в городе нет света. Работы по возобновлению электроснабжения уже ведутся.
"Приостановлено водоснабжение, которое вчера начали восстанавливать специалисты КП "Вода Донбасса", - говорится в сообщении.
"Лучшим выходом в этой ситуации является эвакуация. Берегите себя. Собирайтесь!" – призывает Лях.
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Ivan Pidbujpata
показать весь комментарий02.06.2022 10:10 Ответить Мне нравится 1
Senator S 01a656ec
показать весь комментарий02.06.2022 10:21 Ответить Мне нравится 0
Senator 0eaca536
показать весь комментарий02.06.2022 10:35 Ответить Мне нравится 0
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