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Обломки российского вертолета достали со дна Киевского моря. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Обломки российского военного вертолета, сбитого в начале полномасштабного вторжения РФ, достали со дна Киевского моря.
Об этом сообщает ОК "Північ", передает Цензор.НЕТ.
"Хотел прорваться в столицу - пошел на дно Киевского моря. Один из российских вертолётов, который приземлили наши бойцы еще в начале полномасштабного вторжения, подняли со дна водохранилища", - говорится в сообщении.
"Его экипаж уже съели рыбы. А остатки подсохли на солнце, и теперь хорошо видна "вся мощь второй армии мира", - добавили в ОК.
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А летіло до 20
Ворога треба ненавидіти, але насміх призвів до окупації 20% нашої землв
https://censor.net/ua/video_news/3339141/iz_dna_kyyivskogo_morya_pidnyaly_rosiyiskyyi_gelikopter_mi35m_vks_rf_video