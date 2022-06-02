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Обломки российского вертолета достали со дна Киевского моря. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Обломки российского военного вертолета, сбитого в начале полномасштабного вторжения РФ, достали со дна Киевского моря.

Об этом сообщает ОК "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"Хотел прорваться в столицу - пошел на дно Киевского моря. Один из российских вертолётов, который приземлили наши бойцы еще в начале полномасштабного вторжения, подняли со дна водохранилища", - говорится в сообщении.

"Его экипаж уже съели рыбы. А остатки подсохли на солнце, и теперь хорошо видна "вся мощь второй армии мира", - добавили в ОК.

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Обломки российского вертолета достали со дна Киевского моря 01
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Топ комментарии
+17

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02.06.2022 10:17
+8
Бо там є ********** і в країні є цікаві ниряльщики. Далі ланцюжок здається зрозумілим
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02.06.2022 10:29
+8
До окупації привели дебіли при владі, а здоровий гумор краще за ненависть.
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02.06.2022 10:50
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02.06.2022 10:17 Ответить
по 10? )
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02.06.2022 10:19 Ответить
по 10
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02.06.2022 11:20 Ответить
я думала, його якось можна використати чи підлатати там. а це якась рухлядь. для чого його підняли? вивчати? а що там вивчати, технології все одно всі крадені.
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02.06.2022 10:18 Ответить
Бо там є ********** і в країні є цікаві ниряльщики. Далі ланцюжок здається зрозумілим
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02.06.2022 10:29 Ответить
Ааа
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02.06.2022 10:40 Ответить
Ні, я бачив відео, на якому його сбили. Там їх декілька летіло на Київ и один так спалахнув, що вже тоді ясно було - хтось потрапив без черги в "руський рай" і можна тільки демонструвати діточкам що залишилось.
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02.06.2022 10:34 Ответить
Їх збили 2.
А летіло до 20
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02.06.2022 10:36 Ответить
щоб не заважав рибалити
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02.06.2022 10:37 Ответить
на фидер?
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02.06.2022 11:21 Ответить
судячи с твого коменту, ти і сміття з дому не виносиш.
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02.06.2022 10:39 Ответить
ваєнна-касмічяскєя-сіли.
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02.06.2022 10:28 Ответить
Даремно ви насміхаєтесь.
Ворога треба ненавидіти, але насміх призвів до окупації 20% нашої землв
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02.06.2022 10:35 Ответить
До окупації привели дебіли при владі, а здоровий гумор краще за ненависть.
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02.06.2022 10:50 Ответить
Воздушно космические,и теперь подводные 😁
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02.06.2022 10:38 Ответить
Воздушно-касміческі-падводниє вайска.
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02.06.2022 10:51 Ответить
Його дістали ще на початку травня.
https://censor.net/ua/video_news/3339141/iz_dna_kyyivskogo_morya_pidnyaly_rosiyiskyyi_gelikopter_mi35m_vks_rf_video
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02.06.2022 10:57 Ответить
Вгадав, все такі 35-ка.
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02.06.2022 11:09 Ответить
Судячи по уламкам Мі-24/35
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02.06.2022 11:02 Ответить
В українській мові НЕМА слова вертольот! Ясно?
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02.06.2022 11:03 Ответить
Підводна авіація.
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02.06.2022 11:12 Ответить
русский военный самолет пошел на х*))
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03.06.2022 00:45 Ответить
 
 