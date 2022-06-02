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обстрел (20139) Нацполиция (15731) Донецкая область (7131)

За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Разрушения получили 24 гражданских объекта - жилые дома, админздание, два предприятия, Святогорская лавра. Полицейские задокументировали военные преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции.

"Российские войска били по населенным пунктам – Славянск, Соледар, Бахмут, Авдеевка, Николаевка, Торецк, Святогорск, Татьяновка, Нью-Йорк, Сухая Балка, Очеретино, Карповка. Враг обстрелял Донетчину из реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган", артиллерии, танков, стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 01

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За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 02
За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 03
За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 04
За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 05
За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 06
За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 07
За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 08
За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 09

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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Советский город Сралино (Юзовка) не обстреливают...бонбы закончились...
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02.06.2022 10:38 Ответить
 
 