За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Разрушения получили 24 гражданских объекта - жилые дома, админздание, два предприятия, Святогорская лавра. Полицейские задокументировали военные преступления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции.
"Российские войска били по населенным пунктам – Славянск, Соледар, Бахмут, Авдеевка, Николаевка, Торецк, Святогорск, Татьяновка, Нью-Йорк, Сухая Балка, Очеретино, Карповка. Враг обстрелял Донетчину из реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган", артиллерии, танков, стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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показать весь комментарий02.06.2022 10:38 Ответить Мне нравится 0
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