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"Бойцы в тяжелом состоянии, с ожогами и ранениями", - волонтер Юсупова просит помощи для украинских защитников. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении аппаратов для спасения раненых украинских защитников.

Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Борты с ранеными приходят каждый день. Многие бойцы в тяжелом состоянии, с ужасными ожогами, с оторванными конечностями, с пулевыми и осколочными ранениями. Я понимаю, что много нужд на фронт, мы их тоже закрываем, но жизнь наших защитников самая ценная. Прошу помочь с приобретением.

Аппараты наружной фиксации, это то, что спасает раздробленные кости. Их производят в Украине, заказала, на понедельник будут готовы 30 штук, это 60 тыс. грн. Вак-аппарат и расходники, аппарат ждем, расходники нужно выкупить завтра, 50 штук по 750 грн и 10 контейнеров по 650 грн. Ваки очень нужны для спасения рук и ног. Общая сумма около 50 тыс. грн. Раненых привозят без одежды, покупаем футболки, шорты, майки, кофты, белье.

На фронт очень нужен дизельный генератор, там все погорело на позиции, они дорогие 55-65 тыс.

Деньгами, которые у меня есть, я закрою бензин и лекарства обезболивающие. Сегодня утром оплатила шины к автомобилю - 13 900 грн. С понедельника оплатила АЗФ для госпиталя - 70 тыс., прицел - 49 тыс., бензин - 25 тыс., на госпитале волонтерам 15 тыс., три пары берц - 5900 грн. Купили около 400 единиц одежды для раненых, тактические очки и дроны", - пишет волонтер.

Смотрите также: На три квадрокоптера для фронта осталось собрать 110 тысяч гривен, - Юсупова. ФОТОрепортаж

PayPal: [email protected]

5375 4115 0429 3973 Монобанк, Юсупова

UA753220010000026204306753142

ІПН 2653916860

4441 1114 4700 2464 Монобанк, Юсупова

UA333220010000026206304456676

ІПН 2653916860

5168 7427 2451 8760 ПриватБанк, Юлдашева Виолетта.

Евро 5375 4199 0851 9422

Читайте также: Войска РФ продолжают обстреливать Харьков и область, есть жертвы. Враг сосредоточен на обороне и удержании позиций в регионе, - Синегубов

Бойцы в тяжелом состоянии, с ожогами и ранениями, - волонтер Юсупова просит помощи для украинских защитников 01
Бойцы в тяжелом состоянии, с ожогами и ранениями, - волонтер Юсупова просит помощи для украинских защитников 02
Бойцы в тяжелом состоянии, с ожогами и ранениями, - волонтер Юсупова просит помощи для украинских защитников 03
Бойцы в тяжелом состоянии, с ожогами и ранениями, - волонтер Юсупова просит помощи для украинских защитников 04
Бойцы в тяжелом состоянии, с ожогами и ранениями, - волонтер Юсупова просит помощи для украинских защитников 05
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Топ комментарии
+24
А в цей же час коломоєць наварив 300млн на скрапленному газі
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02.06.2022 10:47
+22
каломоєц сидит на яхте содержание которой стоит сто тысчь баксов в неделю.
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02.06.2022 10:51
+19
Воно і зараз в Україні. Швидше за все в своєму готелі, в Карпатах. В якому Боневтік відпочивав з фсбшними дерьмаком та демченко, знаючи, що 100% буде активна фаза війни.
Він не може носа поткнути з України. Бо візьмуть за барки і в американську буцеганрю запроторять.
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02.06.2022 11:01
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А в цей же час коломоєць наварив 300млн на скрапленному газі
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02.06.2022 10:47 Ответить
каломоєц сидит на яхте содержание которой стоит сто тысчь баксов в неделю.
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02.06.2022 10:51 Ответить
Самое печальное, что вот эта бородатая ***** после нашей победы вернется в Украину как ни в чем не бывало. И зелохи это схавают, и будут и дальше молиться на Ииииигарь Валерача с его Елдаками и куклой с рукой в жопе в зеленой флисовой тряпке...
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02.06.2022 10:52 Ответить
Воно і зараз в Україні. Швидше за все в своєму готелі, в Карпатах. В якому Боневтік відпочивав з фсбшними дерьмаком та демченко, знаючи, що 100% буде активна фаза війни.
Він не може носа поткнути з України. Бо візьмуть за барки і в американську буцеганрю запроторять.
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02.06.2022 11:01 Ответить
Була новина шо він десь гріє пузіко під Болгарією на своїй лакшері яхті. не буду стверджувати, але шось таке в інформ-просторі пропливало
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02.06.2022 11:17 Ответить
Беня , то что тебя выловим и яйца на голову натянем , нет сомнений 😠
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02.06.2022 13:45 Ответить
цікаво, скільки витратять на відпочинок зелені депутати
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02.06.2022 10:52 Ответить
это покроется за счет оздоровительных
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02.06.2022 10:53 Ответить
Розкаряка Безмозла витанцьовує в Трускавці за наш рахунок !

Зеленський, куди йдуть мілліарди допомоги від всіх провідних країн світу для наших воєнних ??

Мабуть Беня займається розприділенням цього бабла - на двох 😠
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02.06.2022 13:42 Ответить
Як би не було, але допомога треба швидко і зараз! Що можемо - допоможемо!
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02.06.2022 10:58 Ответить
А что в ОПе поэтому поводу говорят? Не на часье? Или они уже обременены заботами по БОЛЬШОЙ СТРОЙКЕ?
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02.06.2022 11:19 Ответить
У тій допомозі, що прийшла від США, яка затримана на митниці серед мед. обладнання напевно є апарати зовнішньої фіксації. Якщо все це не стало власністю Бені, як і польові шпиталі.
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02.06.2022 11:29 Ответить
Якби зараз міністром була Уляна Супрун, вони би дістала максимальну кількість медичного обладнання. А наш Ляшка десь зник, нічим людина не займається.
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02.06.2022 13:41 Ответить
750+ все что смог на сейчас.
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02.06.2022 12:11 Ответить
Для цього у нас є МОЗ! Перестаньте займатися їх роботою та ще й безкоштовно!
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02.06.2022 20:44 Ответить
 
 