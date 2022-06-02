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Эпидемия уже не просто угроза, а реальность: в акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют начало мора рыбы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Эпидемия в Мариуполе уже не просто опасность, а реальность.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в акватории моря мариупольцы фиксируют начало мора рыбы. В частности, дельфинов.

"Такие явления присущи Азову в период аномальной жары в июле. С учетом температуры и сезона начало мора рыбы может свидетельствовать лишь о наличии болезни в морской воде. Море на сегодняшний день одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть лишь предупреждением", - отметил он.

Эпидемия уже не просто угроза, а реальность: в акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют начало мора рыбы 01
Эпидемия уже не просто угроза, а реальность: в акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют начало мора рыбы 02
Эпидемия уже не просто угроза, а реальность: в акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют начало мора рыбы 03

Смотрите также: Угроза эпидемии превращается в реальность. Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации, - Андрющенко. ФОТО
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Топ комментарии
+16
А з яких це пір дельфіни стали "рибою"?!!!
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02.06.2022 10:59
+4
малюк дельфіна Токо умер он от того что попал в сеть, видно веревку на хвосте
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02.06.2022 11:01
+3
Одна рибина - то ще не епідемія. Може її снарядом бахнуло.
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02.06.2022 10:58
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Одна рибина - то ще не епідемія. Може її снарядом бахнуло.
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02.06.2022 10:58 Ответить
тем более на фотке на всем побережье больше нету рыб и дельфинов. если б был мор, там бы все усеяно было...
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02.06.2022 11:04 Ответить
Надеюсь его братья - боевые дельфины, с динамитом на перевес взорвут крынский мост в назидание руским *********!!!
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02.06.2022 11:09 Ответить
канеш взорвут
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02.06.2022 12:42 Ответить
Це дельфін?
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02.06.2022 10:59 Ответить
малюк дельфіна Токо умер он от того что попал в сеть, видно веревку на хвосте
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02.06.2022 11:01 Ответить
Азо́вка, пихтун[1][2], морська свиня, чушка, мутур (******** ******** relicta) - один з підвидів виду фоцена звичайна (******** ********) родини фоценові (*********** Gray, 1825), єдиний представник китоподібних в Азовському морі.

Цей підвид поширений в Азовському, Чорному, Мармуровому і Егейському морях. Єдиний представник роду й родини у фауні України. Вузькоареальний реліктовий підвид. Цього дельфіна часто називають "морською свинею" через товстий, до чотирьох сантиметрів, шар підшкірного жиру і галасливе дихання, подібне до «хрюкання».
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02.06.2022 11:02 Ответить
А з яких це пір дельфіни стали "рибою"?!!!
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02.06.2022 10:59 Ответить
слыш, а какая разница?
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02.06.2022 11:02 Ответить
Ти знущаєшся?
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02.06.2022 15:29 Ответить
Маячня якась !
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02.06.2022 11:01 Ответить
дельфин не рыба. специалисты, ****...
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02.06.2022 11:01 Ответить
а дельфин и русалка не пара, не пара, не пара)
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02.06.2022 11:06 Ответить
- Откуда Наташа Королева?
- Из-под Николаева...
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02.06.2022 12:32 Ответить
Вообще-то она с Борщаговки, но все равно ****.
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02.06.2022 13:32 Ответить
там і в добрі часи спалахи холери були не рідкісними... а тепер...
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02.06.2022 11:02 Ответить
плюс в том что оккупанты и колаборанты тоже будут хворать холерой. Это как стакан наполовину пустой. Нужно везде искать хоть крупицу позитива!!!
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02.06.2022 11:05 Ответить
альо, когда ты в последний раз видел эпидемии холеры? сейчас она бывает только в отсталых странах, типа гаити.
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02.06.2022 11:09 Ответить
конкретно в Марике - в 2011 году... да, не эпидемия, но очаг серьезный...
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02.06.2022 12:06 Ответить
фига се... я думал такое может быть только в каких то африканских странах...
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02.06.2022 12:50 Ответить
Останній спалах холери в Україні зареєстрований в 2011 році в м. Маріуполь Донецької області. За період спалаху зареєстровано 33 випадки захворювання на холеру та 24 випадки вібріоносійства. Цей спалах був викликаний токсигенними штамами вібріонів, занесеними з іншої країни. Дві третини хворих несвоєчасно звертались за допомогою, що значно ускладнювало заходи з ліквідації спалаху. Холера в Маріуполі набула затяжного характеру, і спалах тривав майже три місяці. https://uozter.gov.ua/ua/pages/304
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02.06.2022 12:07 Ответить
до речі, в Україні розроблено найефективніший з відомих засобів проти холери - ізодибут (або вірстатін)
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02.06.2022 12:09 Ответить
ні про що
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02.06.2022 11:06 Ответить
Якась мотузка у рибини.
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02.06.2022 11:06 Ответить
щас тебе зоо-зебилы напишут шо то кишка выпала
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02.06.2022 11:07 Ответить
клоака дельфинья простая
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02.06.2022 12:33 Ответить
Кацапи- синонім знищення. Синонім сметрі.
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02.06.2022 11:07 Ответить
азовское море стаёт таким себе парашным священным гангом. там будут проходить омовения. а если там долго омовенятся, то можно будет увидеть, как по нему плавают трупы руцких.
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02.06.2022 11:09 Ответить
Объелись дохлых орков.
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02.06.2022 11:13 Ответить
Метастази російськомовної злоякісної пухлини.
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02.06.2022 11:14 Ответить
Уж лучше бы в Фотошопе поработали, чем вот это выдавать за мор рыбы
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02.06.2022 11:33 Ответить
1 рибина це мор риби ..? кажуть самі маріупольці що цей мер дібіл ніодного бомбосховища не обустроїв .навіть собачої будки не збудував
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02.06.2022 12:37 Ответить
Там когда-то водилась осетровая рыба.
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02.06.2022 15:27 Ответить
 
 