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Эпидемия уже не просто угроза, а реальность: в акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют начало мора рыбы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Эпидемия в Мариуполе уже не просто опасность, а реальность.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в акватории моря мариупольцы фиксируют начало мора рыбы. В частности, дельфинов.
"Такие явления присущи Азову в период аномальной жары в июле. С учетом температуры и сезона начало мора рыбы может свидетельствовать лишь о наличии болезни в морской воде. Море на сегодняшний день одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть лишь предупреждением", - отметил он.
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