РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10029 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
1 742 1
армия РФ (15355) война (46726) Гуляйполе (58) обстрел (20139) Запорожская область (2244)

Войска РФ обстреляли Гуляйполе Запорожской области. Повреждены дома, известно о двух травмированных, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

1 июня военнослужащие Российской Федерации в очередной раз обстреляли Пологовщину в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

Как отмечается, враг нанес удары из артиллерийского оружия по частным домам жителей Гуляйполя. В зданиях разрушены крыши, во многих домах вылетели окна. Также повреждена дворовая территория и придомовые хозяйственные здания.

Кроме того, повреждены несколько местных магазинов: в них выбиты окна и иссеченны стены.

"В настоящее время установлена информация о двух травмированных гражданах, которые получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Войска РФ обстреляли Гуляйполе Запорожской области. Повреждены дома, известно о двух травмированных, - ОВА 01
Войска РФ обстреляли Гуляйполе Запорожской области. Повреждены дома, известно о двух травмированных, - ОВА 02
Войска РФ обстреляли Гуляйполе Запорожской области. Повреждены дома, известно о двух травмированных, - ОВА 03

Смотрите также: Оккупанты обстреляли Гуляйполе на Запорожье, разрушены около 10 домов, - ОВА. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Батько-Махно цим 3,14дарасам за Гуляй-Поле і з того світу яйця повідриває...
показать весь комментарий
02.06.2022 13:02 Ответить
 
 