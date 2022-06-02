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Войска РФ обстреляли Гуляйполе Запорожской области. Повреждены дома, известно о двух травмированных, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
1 июня военнослужащие Российской Федерации в очередной раз обстреляли Пологовщину в Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.
Как отмечается, враг нанес удары из артиллерийского оружия по частным домам жителей Гуляйполя. В зданиях разрушены крыши, во многих домах вылетели окна. Также повреждена дворовая территория и придомовые хозяйственные здания.
Кроме того, повреждены несколько местных магазинов: в них выбиты окна и иссеченны стены.
"В настоящее время установлена информация о двух травмированных гражданах, которые получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.
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дератизатор
показать весь комментарий02.06.2022 13:02 Ответить Мне нравится 1
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