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Один из самых больших бесплатных фотобанков Pixabay больше не работает в РФ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Банк бесплатных фото Pixabay объявил о прекращении работы с российскими пользователями из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь при переходе на сайт российские пользователи видят осуждение захватнических действий кремля в Украине. Все правильно. Больше никаких фото для россиян, пока они закрывают глаза на фотографии разрушенных украинских городов и изуродованных мирных жителей. Продолжаем работать над тотальной цифровой изоляцией РФ", - говорится. в сообщении.

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Один из самых больших бесплатных фотобанков Pixabay больше не работает в РФ 01

"Мы категорически осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украине", - подчеркнули в Pixabank и посоветовали пользователям посетить страницу ООН, чтобы ознакомиться с происходящим в Украине.
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Pixabay - респект.
Нехай на стінах тепер фото малюють, для збереження
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02.06.2022 12:46 Ответить
Клас!
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02.06.2022 12:47 Ответить
пусть терь орки на заборах малюют
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02.06.2022 12:55 Ответить
у них скабеева бай і соловьев бай
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02.06.2022 13:04 Ответить
До них звістка про війну йшла, мабуть, через Аьфа Центавра. Три місяці.
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02.06.2022 17:10 Ответить
Нажаль церез ВПН працює.
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02.06.2022 17:28 Ответить
 
 