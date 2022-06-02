Продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, в плен взяли шестерых оккупантов из "ЛНР", - Бутусов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Северодонецке продолжаются тяжелые бои, оккупанты пытаются как можно скорее захватить весь город.
Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, противник захватил большую часть города. Вчера бойцы Нацгвардии захватили 6 пленных из состава 2-й мотострелковой ВС РФ - Вячеслава Сотникова, Вадима Махлая, Артема Оливинского, Сарафанова Андрея, Хвостикова Илью, Уразовского Юрия. Все они мобилизованы из Луганской области. Их бросили в лобовую атаку. Штурмовой отряд был разгромлен, российские командиры погибли, и тогда эти шестеро сдались, теперь будут жить. Ранее брали в городе пленных из состава штурмового отряда 7-й мотострелковой бригады", - отметил журналист.
По словам Бутусова, оккупанты заняли большую часть Северодонецка, в то же время украинские воины продолжают выполнять приказы и обороняться, несмотря на тяжелую обстановку. Оба моста через Северский Донец в городе русская артиллерия постоянно обстреливает.
"Фотографии этих двух мостов начали выкладывать руководители нашей власти, фотографию, где видно, в каком состоянии находится основной Синецкий мост, выложил глава Военной администрации Сергей Гайдай. Также фото мостов выкладывают журналисты зарубежных информагентств. И никто не называет во власти это "корректировкой огня", конечно, это общедоступна реальность", - подчеркнул главный редактор Цензор.НЕТ.
"Украинские воины сражаются героически, противник активно применяет артиллерию, минометы калибром до 240 мм, танки и легкую бронетехнику. Сейчас в Северодонецке идет тяжелое сражение, россияне пытаются как можно быстрее захватить весь город. Причины быстрого захода и продвижения противника в Северодонецке не должны вызывать удивления, об этом много раз предупреждали", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Один раз у селі, де жили дід Панас і його онук, відкрили магазин для людожерів.
Зацікавлений онук зайшов туди в перший же день. Прийшовши додому, він запитав у
діда:
- Діду, а чому там мозок польський по п'ять гривень кіло, молдавський по чотири, а
москальский по сорок?
- У, який ти дурний! Знаєш, скільки москалів на цей кілограм треба?
Воюємо не з орками, не з орками, лять, а з РОСІЯНАМИ.
З РОСІЯНАМИ!
Може синці краще ставити за кадром?
за п'ятак , бракує слів 😠
Якщо вам , гобліни місцеві , так хочеться срюського міру , так валіть туди , так як ми свою землю не віддамо клятому окупанту , щоби він іі
засрав , як всю расєю!
21 ч. ·
Текст не мій і російською, але цікавий до неможливості, - Алла Комарова
Давайте я вам лучше расскажу про Германию. Тут я смотрю в Украине все ломают голову: почему Шольц так странно себя ведет? Вроде у него есть полная поддержка бундестага, огромное сочувствие и солидарность с Украиной немецкого народа, пресса настаивает на массированных поставках тяжелого вооружения украинской армии. То есть у него полный карт-бланш. А он тянет резину. Его объяснения уже ничего кроме смеха не вызывают. И вообще (особенно из Украины) ситуация выглядит дико.
Но здесь, в Германии, пресса, в целом уже объяснила, почему он так странно и, я бы даже сказал, самоубийственно себя ведет.
Сейчас попытаюсь кратко изложить в чем суть дела. Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.
Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.
Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.
Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.
В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.
Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.
А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.
Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.
Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит.
Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...
Короче у нас тут весело и мы смотрим с оптимизмом на перспективы поставок тяжелого вооружения в Украину.
© Альфред Кох
Слав Україні!
Героям Слава!