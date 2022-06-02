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Продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, в плен взяли шестерых оккупантов из "ЛНР", - Бутусов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Северодонецке продолжаются тяжелые бои, оккупанты пытаются как можно скорее захватить весь город.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, противник захватил большую часть города. Вчера бойцы Нацгвардии захватили 6 пленных из состава 2-й мотострелковой ВС РФ - Вячеслава Сотникова, Вадима Махлая, Артема Оливинского, Сарафанова Андрея, Хвостикова Илью, Уразовского Юрия. Все они мобилизованы из Луганской области. Их бросили в лобовую атаку. Штурмовой отряд был разгромлен, российские командиры погибли, и тогда эти шестеро сдались, теперь будут жить. Ранее брали в городе пленных из состава штурмового отряда 7-й мотострелковой бригады", - отметил журналист.

Продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, в плен взяли шестерых оккупантов из ЛНР, - Бутусов 01
Продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, в плен взяли шестерых оккупантов из ЛНР, - Бутусов 02
Продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, в плен взяли шестерых оккупантов из ЛНР, - Бутусов 03
Продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, в плен взяли шестерых оккупантов из ЛНР, - Бутусов 04

По словам Бутусова, оккупанты заняли большую часть Северодонецка, в то же время украинские воины продолжают выполнять приказы и обороняться, несмотря на тяжелую обстановку. Оба моста через Северский Донец в городе русская артиллерия постоянно обстреливает.

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"Фотографии этих двух мостов начали выкладывать руководители нашей власти, фотографию, где видно, в каком состоянии находится основной Синецкий мост, выложил глава Военной администрации Сергей Гайдай. Также фото мостов выкладывают журналисты зарубежных информагентств. И никто не называет во власти это "корректировкой огня", конечно, это общедоступна реальность", - подчеркнул главный редактор Цензор.НЕТ.

Продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, в плен взяли шестерых оккупантов из ЛНР, - Бутусов 05

"Украинские воины сражаются героически, противник активно применяет артиллерию, минометы калибром до 240 мм, танки и легкую бронетехнику. Сейчас в Северодонецке идет тяжелое сражение, россияне пытаются как можно быстрее захватить весь город. Причины быстрого захода и продвижения противника в Северодонецке не должны вызывать удивления, об этом много раз предупреждали", - подытожил он.

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Топ комментарии
+72
Вы посмотрите на эти лица. Это же дегенераты. Хлопцы ВСУ. Берегите себя Вы воюете реально с орками. 1 Наш Украинец стоит тысячи орков. Берегите себя. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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02.06.2022 12:48
+31
Так отож , с их стороны гибнет биомусор, лузеры, которые не нашли себе нормальную работу , а с нашей патриоты, цвет нации. Но у нас нет другого выбора. Мы обязательно победим. ГЕРОЯМ СЛАВА!
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02.06.2022 13:04
+23
Дай Боже Україна !!
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02.06.2022 12:49
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Бої за місто. І ще не відомо хто переможе.
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02.06.2022 12:47 Ответить
Дай Боже Україна !!
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02.06.2022 12:49 Ответить
А хто гарантію дає, Зеленский?
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02.06.2022 15:55 Ответить
Вы посмотрите на эти лица. Это же дегенераты. Хлопцы ВСУ. Берегите себя Вы воюете реально с орками. 1 Наш Украинец стоит тысячи орков. Берегите себя. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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02.06.2022 12:48 Ответить
🤣🤣🤣

Один раз у селі, де жили дід Панас і його онук, відкрили магазин для людожерів.

Зацікавлений онук зайшов туди в перший же день. Прийшовши додому, він запитав у

діда:

- Діду, а чому там мозок польський по п'ять гривень кіло, молдавський по чотири, а

москальский по сорок?

- У, який ти дурний! Знаєш, скільки москалів на цей кілограм треба?
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02.06.2022 12:55 Ответить
Так отож , с их стороны гибнет биомусор, лузеры, которые не нашли себе нормальную работу , а с нашей патриоты, цвет нации. Но у нас нет другого выбора. Мы обязательно победим. ГЕРОЯМ СЛАВА!
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02.06.2022 13:04 Ответить
Блдж, як нервує оте оркання. Заоркали вже саму суть, про яку треба казать і повторювати.
Воюємо не з орками, не з орками, лять, а з РОСІЯНАМИ.
З РОСІЯНАМИ!
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02.06.2022 13:08 Ответить
І не з росіянами а з кацапами .. Росіянами вони були до 2014 року , після того вони - кацапня , русня і моцкальня . Вбивці і мародери ,, окупанти .
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02.06.2022 13:21 Ответить
Ніби то це не одне і теж.
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02.06.2022 14:12 Ответить
Обычные перепуганные мобилизованные лугандоны. Сами практически сдались. Это не десантники, ЧВКисты или кадыровцы...
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02.06.2022 14:30 Ответить
Зрадників на гілляку.
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02.06.2022 12:52 Ответить
Ну і харі
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02.06.2022 12:52 Ответить
наркоманы обкуренные
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02.06.2022 12:55 Ответить
Ех... Шкода що показали рила і зафіксували прізвища... Ці бомжі рашкі не потрібні, обмінювати не будуть. Зате вони вбивали наших воїнів... Пристрелити б на місці
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02.06.2022 12:55 Ответить
Могло таке бути, що ці "сепари" самі ж ліквідували своїх рашистських командирів і потім здались у полон.
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02.06.2022 14:05 Ответить
Можливо, такий був задум: пропустити багато військ рф вглиб Сєвдону, та втягти їх в багатомісячні вуличні бої за прикладом Маріуполя. Артилерія рф буде менше гатити по місту. На відміну від Маріка, Сєвдон не є в облозі, і вести там бої можна дуже довго.
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02.06.2022 13:00 Ответить
А чому ні одного сінця під очами ?
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02.06.2022 13:01 Ответить
Ну напевне тому, щоб вони нашим полоненим не наставили у відповідь сИнців.
Може синці краще ставити за кадром?
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02.06.2022 13:11 Ответить
Это фото из серии "До и после".
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02.06.2022 13:45 Ответить
Це бидло живе в Україні , жере хліб украінський і здає свою краіну
за п'ятак , бракує слів 😠
Якщо вам , гобліни місцеві , так хочеться срюського міру , так валіть туди , так як ми свою землю не віддамо клятому окупанту , щоби він іі
засрав , як всю расєю!
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02.06.2022 13:01 Ответить
Снять фильм как им хорошо в плену и крутить на всех каналах

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02.06.2022 13:04 Ответить
це до режисерів №95
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02.06.2022 14:51 Ответить
Галина Штельмах

21 ч. ·

Текст не мій і російською, але цікавий до неможливості, - Алла Комарова

Давайте я вам лучше расскажу про Германию. Тут я смотрю в Украине все ломают голову: почему Шольц так странно себя ведет? Вроде у него есть полная поддержка бундестага, огромное сочувствие и солидарность с Украиной немецкого народа, пресса настаивает на массированных поставках тяжелого вооружения украинской армии. То есть у него полный карт-бланш. А он тянет резину. Его объяснения уже ничего кроме смеха не вызывают. И вообще (особенно из Украины) ситуация выглядит дико.

Но здесь, в Германии, пресса, в целом уже объяснила, почему он так странно и, я бы даже сказал, самоубийственно себя ведет.

Сейчас попытаюсь кратко изложить в чем суть дела. Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.

Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.

Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.

Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.

В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.

Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.

А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.

Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.

Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит.

Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...

Короче у нас тут весело и мы смотрим с оптимизмом на перспективы поставок тяжелого вооружения в Украину.

© Альфред Кох
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02.06.2022 13:11 Ответить
Шольца подобает выбрасывать из макитры вместе со штайнмайером, габриэлем и прочей коррумпированной шушерой, а в Германии таких - перебор! Эта прокупленная кремлёвской мафией партия, сегодня не должна стоять в Германии у руля, моё мнение.
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02.06.2022 13:29 Ответить
мне одному видеться, что уж... больно ***** у них... наглоВАТО - уверенные: знают что в плену будут сигареты, жорево, мемуары на микрофон и интервью со "свиноматками"!?
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02.06.2022 13:13 Ответить
Может, стоило б сначала - к массажистам: туловища размять да и *****...подправить!?
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02.06.2022 13:15 Ответить
Интересно, сколькими языками владеют эти интеллектуалы на фотках?
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02.06.2022 13:15 Ответить
Обиделся...
Слав Україні!
Героям Слава!
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02.06.2022 13:15 Ответить
Захоплення в полон сепаратистів з ДНР повністю безперспективна і шкідлива дія - кацапи їх обмінювати не будуть а нам такі особи з добряче спотвореним "руzкім міром" мозком не потрібні і їх все одно доведеться депортувати в *********. До того ж сепаратисти з днр та лнр вже прославились звірствами щодо полоненних та мирних громадян України і саме тому брати їх в полон і залишати в живих не має сенсу.
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02.06.2022 13:16 Ответить
среденстатичтические распространители рюзкава мира...
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02.06.2022 13:17 Ответить
в кандалы и пусть отстраивают свой танбас.....
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02.06.2022 13:27 Ответить
Как определить: "сдался" в плен или "взяли"в плен? Тут много пишут, что заставляют идти убивать.
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02.06.2022 13:37 Ответить
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02.06.2022 14:03 Ответить
Служил в тех краях в 15-16, там большинство такие рожи, одетые в фуфлыжные типа "адибасы"😁, и мы этот город иначе как Сепародонецк не называли.
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02.06.2022 14:23 Ответить
Гражданка Безуглая! У Вас появился шанс заявить в СБУ на главу голова Военной администрации Сергея Гайдая. Нельзя терять ни минуты!
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02.06.2022 15:01 Ответить
А за нас они воевать не захотели.
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02.06.2022 15:26 Ответить
путлер освоил рюZZkую "феньку" ещё в школе...в Ютьюбе есть интересное фото...где гаденыш стоит рядом с питерскими бандюками...из подворотни...
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02.06.2022 17:52 Ответить
Пентагон поставит в Украину новейший боевой дрон МQ-1С...кажуть шо аппарат этот замесит рабZeю их самолёты вертолеты со страшной силой...висит а воздухе 30 часов...высота полета 10 км..и полный спектр разных ракет...
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02.06.2022 17:58 Ответить
 
 