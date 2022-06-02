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Сообщено о подозрении псевдоглаве администрации Чернобыевской территориальной громады, - Офис генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Назначенному оккупантами псевдоголове администрации Чернобаевской ТГ сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры г. Киева поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности гражданина Украины.

По данным следствия, подозреваемый начал сотрудничать с представителями страны-агрессора. Находясь на временно оккупированной территории с. Чернобаевка Белозерского района Херсонской области он добровольно согласился на их предложение возглавить незаконный орган власти и занял должность псевдоголовы администрации Чернобаевской территориальной громады Херсонской области. До этого "назначения" подозреваемый работал начальником местной автостанции.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СВ Дарницкого УП ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении ГЗНИ СБУ.

Сообщено о подозрении псевдоглаве администрации Чернобыевской территориальной громады, - Офис генпрокурора 01

Автор: Анастасія Потіха
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Непотріб. Повний. Втече з кацапами. Вірніше - перед ними. Розумієте, тут навіть злості вже нема. Лише огида.
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02.06.2022 13:30 Ответить
закони військового часу вимагають свої дій... а не дарницького цивільного суду.
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02.06.2022 14:00 Ответить
На каштан або на тополю під.....а
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02.06.2022 14:55 Ответить
 
 