СБУ передала в суд дело в отношении приспешницы Шария и предотвратила серию кибератак на органы власти. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ направила в суд материалы дела в отношении жительницы Винницы, которая входила в запрещенную "Партию Шария" и передавала информацию относительно вражеских обстрелов города.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ.

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"В Виннице следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении местной жительницы, которая поддерживала агрессию РФ и оправдывала преступления оккупантов. Установлено, что злоумышленница входила в состав запрещенной в Украине "Партии Шария" и поддерживала тесные связи с кремлевскими пропагандистами. А общаясь со своими контактами в РФ, она передавала информацию о вражеских ракетных обстрелах по Виннице. В настоящее время материалы уголовного производства направлены в суд", - говорится в сообщении.

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В СБУ добавляют, что с начала полномасштабного вторжения в РФ украинская спецслужба нейтрализовала более 270 кибератак на органы власти, операторов связи и СМИ.

"В часности, в Полтавской области сотрудники СБУ обезвредили хакерскую группировку, работавшую в интересах спецслужб РФ. Злоумышленники планировали осуществить серию мощных кибератак на украинские органы власти и объекты критической инфраструктуры. В состав группы входило четверо хакеров, специализировавшихся на проведении DDos-атак. За выполнение подрывной работы они получили деньги через запрещенные российские платежные системы. А коммуникацию между собой и куратором из РФ поддерживали через закрытые каналы связи.

Также на территории региона ликвидирована ботоферма российских спецслужб, которую они использовали для массового распространения своей пропаганды и дезинформации. Этим занималось почти 7 тыс. фейковых аккаунтов, зарегистрированных на телефонные номера украинских и зарубежных операторов мобильной связи", - сообщают в СБУ.

Известно, что в Киеве задержан российский интернет-агент, который призывал к захвату власти в Украине. Также он публично поддерживал ведение агрессивной войны и отрицал факты военных преступлений РФ.

В Донецкой области сотрудники Днепропетровского подразделения СБУ разоблачили пророссийского блоггера, который агитировал граждан помогать агрессору. Свои призывы записывал на видео и распространял через собственные аккаунты в соцсетях.





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В Ривненской области по материалам СБУ в суд направлен обвинительный акт в отношении очередной вражеской приспешницы. Ею оказалась бывшая работница одного из стратегически важных объектов региона, распространявшая кремлевскую дезинформацию. Установлено, что женщина публично отрицала факты убийства оккупантами мирных людей в Киевской области и ракетных обстрелов по украинским городам, в том числе железнодорожного вокзала в Краматорске.

В Черкасской области киберспециалисты СБУ блокировали деятельность трех вражеских пропагандистов. Они открыто поддерживали действия захватчиков и восхваляли успехи так называемой "денацификации".