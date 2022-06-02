Минобороны РФ выдало съемки с учений в Белгороде за кадры войны в Украине, - СМИ. СКРИНШОТЫ

Российское военное ведомство сняло пропагандистский ролик о работе ремонтных подразделений. Россияне убеждали, что видео снято в Украине, хотя на самом деле его сняли в Белгородской области.

На чистую воду лжецов вывели журналисты "Настоящего времени", сообщает Цензор.НЕТ.

Они проанализировали метаданные видео, опубликованное Минобороны РФ 12 мая, и пришли к выводу, что оно было снято не на Киевщине, где шли танковые бои, а в 375-м учебном центре Военно-космических сил РФ, расположенном в Белгороде.

"Анализ самого видео подтверждает: буксировка "поврежденного" танка происходит в районе учебной части и близлежащего садового общества "Фазенда", дома которого также видны на кадрах Минобороны", - говорится в расследовании "Настоящего времени".

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Метаданные не в первый раз позволяют разоблачить россиян на лжи. Именно благодаря им на 18 февраля удалось выяснить, что видео обращений главарей террористов так называемых "ЛДНР" было записано за два дня до публикации.





