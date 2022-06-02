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Минобороны РФ выдало съемки с учений в Белгороде за кадры войны в Украине, - СМИ. СКРИНШОТЫ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российское военное ведомство сняло пропагандистский ролик о работе ремонтных подразделений. Россияне убеждали, что видео снято в Украине, хотя на самом деле его сняли в Белгородской области.

На чистую воду лжецов вывели журналисты "Настоящего времени", сообщает Цензор.НЕТ.

Они проанализировали метаданные видео, опубликованное Минобороны РФ 12 мая, и пришли к выводу, что оно было снято не на Киевщине, где шли танковые бои, а в 375-м учебном центре Военно-космических сил РФ, расположенном в Белгороде.

"Анализ самого видео подтверждает: буксировка "поврежденного" танка происходит в районе учебной части и близлежащего садового общества "Фазенда", дома которого также видны на кадрах Минобороны", - говорится в расследовании "Настоящего времени".

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Метаданные не в первый раз позволяют разоблачить россиян на лжи. Именно благодаря им на 18 февраля удалось выяснить, что видео обращений главарей террористов так называемых "ЛДНР" было записано за два дня до публикации.

Минобороны РФ выдало съемки с учений в Белгороде за кадры войны в Украине, - СМИ 01
Минобороны РФ выдало съемки с учений в Белгороде за кадры войны в Украине, - СМИ 02
Минобороны РФ выдало съемки с учений в Белгороде за кадры войны в Украине, - СМИ 03
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Топ комментарии
+24
**** там викривать??! Якщо москаль щось каже, одразу зрозуміло - 3,14здить!
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02.06.2022 13:56
+11
кацапи кончені ублюдки
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02.06.2022 14:05
+9
даже не "союзмультфильм" ))))
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02.06.2022 13:53
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даже не "союзмультфильм" ))))
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02.06.2022 13:53 Ответить
**** там викривать??! Якщо москаль щось каже, одразу зрозуміло - 3,14здить!
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02.06.2022 13:56 Ответить
Кацап відкриває рота тільки у двох випадках:щоб збрехати або за дідов боярки вмазати.
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02.06.2022 14:14 Ответить
Як узнати коли каZZап пиZZдить? - Коли воно починає ворушити губами.
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03.06.2022 10:56 Ответить
кацапи кончені ублюдки
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02.06.2022 14:05 Ответить
канал звязда, ох и лапти сказочники)
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02.06.2022 14:25 Ответить
хліб - сіль де
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02.06.2022 14:27 Ответить
Бог лежит больной, окинув глазом дикие российские дела,
где идея вывихнула разум и, залившись кровью, умерла.
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02.06.2022 21:37 Ответить
 
 