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Полное восстановление территориальной целостности – наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Каждому украинцу хочется, чтобы оккупированные территории были освобождены как можно скорее.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были освобождены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства - это наша цель. Но действовать надо осторожно, ценя жизнь", - отметил глава государства.
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+25 Сергей Гусаченко fe44ea74
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+22 Mykola Trofimenko
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+20 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий02.06.2022 14:04
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Было же эмбарго на поставки нам наступательного вооружения? Чтобы самим построить достаточно аналогов даже того, что нам дают США, нужно сразу полностью перестать воровать бюджет, что на нынешнем этапе развития - просто нереально, ведь даже шок от войны нихрена не изменил; а потом все кредитные деньги не тупо прожирать, а модернизировать производство и строить новое, чтобы самим зарабатывать, а не постоянно жить в кредит.
"Ольха-М" заткнула бы за пояс всё то, чему мы сдержанно радуемся в пакетах помощи от США, т.к. бьёт на 120 км, а не на 65. "Нептун" бьёт дальше "Гарпуна". Но ведь на это надо тратиться, как в начале 90-х надо было тратиться на обслуживание нашего ЯО, вместо этого всё разворовали и сдали то ЯО в обмен на -х- -у- -й- в кулаке.
А вот "Гром-2" мы производить не могли, т.к. проектировали его для чужого дяди и не имели прав https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034
Т.е. ни военным путём, ни дипломатическим бы Крым и ОРДЛО Украина не вернула при нашей жизни (какая дипломатия с дикарями?).
Но сейчас, когда нам поставляют хоть и немного, но всё же наступательного вооружения, такой удобный шанс отвоевать хотя бы ОРДЛО (пока его не аннексировали, нам никто не скажет, что нельзя туда входить, ибо там - ужасная эскалация).
Так скажут, наверное, больше половины граждан, а я промолчу, т.к. "пишу не с окопа".
Нужно понимать, что любая оккупация, "замороженный перемирием", будет заморожен навсегда, потому что после перемирия восстанет вопрос снятия санкций и рашка вернётся к тому, что было до этого. Если не деоккупировать украинские земли в бою - назад они потом не вернутся, зато будут всегда мешать Украине вступить в НАТО, ведь туда в состоянии замороженной войны не берут.
есть витя ростовский, будет еще и вова тамбовский!