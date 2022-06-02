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Гримчак (348) СБУ (18679)

Суд подтвердил приговор экс-заместителю главы МинТОТ Гримчаку, приговоренному к 10 годам лишения свободы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По материалам Службы безопасности Украины к 10 годам лишения свободы приговорен бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Он признан виновным в вымогательстве и получении многомиллионной взятки", - говорится в сообщении.

Экс-чиновника и его помощника сотрудники СБУ задержали в августе 2019 года при получении части средств - $480 тыс. Он требовал $1,1 млн от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Суд признал его виновным в: мошенничестве и подстрекательстве к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение.

В САП сообщили, что приговор бывшему заместителю Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку вступил в законную силу.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Гримчака и его помощника задержали за вымогание $1,1 млн взятки за "содействие в решении вопросов".

Юрий Луценко, бывший тогда Генпрокурором, на своей странице в фейсбуке сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Также читайте: В НАБУ подтвердили, что дело против Гримчака закрыто, но только в части недостоверного декларирования

Суд подтвердил приговор экс-заместителю главы МинТОТ Гримчаку, приговоренному к 10 годам лишения свободы, - СБУ 01
Суд подтвердил приговор экс-заместителю главы МинТОТ Гримчаку, приговоренному к 10 годам лишения свободы, - СБУ 02
Суд подтвердил приговор экс-заместителю главы МинТОТ Гримчаку, приговоренному к 10 годам лишения свободы, - СБУ 03
Суд подтвердил приговор экс-заместителю главы МинТОТ Гримчаку, приговоренному к 10 годам лишения свободы, - СБУ 04
Суд подтвердил приговор экс-заместителю главы МинТОТ Гримчаку, приговоренному к 10 годам лишения свободы, - СБУ 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+41
Зате крадії та хабарники Татаров, Трухін та інша наволоч на свободі.
Бо зелені.
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02.06.2022 14:48
+35
Когда ослик и ОП на на нары сядет вот тогда будет праздник
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02.06.2022 14:40
+30
Невже? А чому бойко досі на свободі, що про вишки вже забули, разом з рашистами гроші ділять.
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02.06.2022 14:56
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Забув "табличку ділення!" Тепер буде час, щоб вивчити! 🤔
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02.06.2022 14:39 Ответить
Та хіба так можна, він ніби з усіма порішав, вийшов на волю з СІЗО, далі лазив по ефірам і давав рекомендації українцям як правильно жити, як розбудовувати державу, навіть хамив, нервував, коли хто був проти його "стратегічних" думок. Оце так, сів за грати? Не вірю, мабуть з умовою, що відпустять на передову (у шосту лінію оборони після вдалого контрнаступу наших ВСУ).
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02.06.2022 16:29 Ответить
Когда ослик и ОП на на нары сядет вот тогда будет праздник
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02.06.2022 14:40 Ответить
Того, який пішов тихенько в ліс, ще досі шукають.
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02.06.2022 15:14 Ответить
Вже не шукають, бо в лісі "загубився" - він же зелений!
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02.06.2022 16:19 Ответить
Зате крадії та хабарники Татаров, Трухін та інша наволоч на свободі.
Бо зелені.
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02.06.2022 14:48 Ответить
А що ж тут дивного? Ое шикаладні також майже всі й досі на свободі... Декого ще й за кордон випускють, хоч і не завжди з першого разу.
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02.06.2022 16:12 Ответить
Випускають після моцних звіздюлін із Заходу по наглих, зелених мордах.
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02.06.2022 17:36 Ответить
первый раз за 30 лет Украины чиновника такого уровня приговорили к реальному строку за обогащение. лозинский был еще ..но там мокруха да и то отпустили за хорошее поведение
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02.06.2022 14:51 Ответить
Невже? А чому бойко досі на свободі, що про вишки вже забули, разом з рашистами гроші ділять.
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02.06.2022 14:56 Ответить
А він хіба раніше не у ВР з гідністю відсидів, той Бойко?

Чомусь ніхто з патріотів тоді ні про вишки не згадував, ні антиукраїнської діяльності ОПЗЖдюкам не забороняв. А Ведмедчука навіть у гібридний переговориний процес відрядили, де він з гідністю інтереси представляв... І тут на тобі - одразу всі все згадали, все помітили і збентежилися. Ашослучілось?
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02.06.2022 16:25 Ответить
у чому склад злочину ?
екс-чиновник Гримчак пропонував посаду міністра в ЗЕ-уряді якомусь лоху
з таким успіхом на 10 років можна саджати якусь циганку

і взагалі, а "был ли мальчик ?"
то біш злочин Гримчака, я підозрюю що НАБУ намалювало мультик
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02.06.2022 14:59 Ответить
А чому за аналогічний злочин рідний брат єлдака, якого ніби вбили злі бандьоровці, як пополченця домбаса, який продавав посади не посадили? Виходить пан татаров розправляється з майданівською командою, а своїх ні, я це називається вибіркове, суворе блудосуддя.
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02.06.2022 15:18 Ответить
Хто ж його ніби посадить. його ж ніби вбили)
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02.06.2022 18:16 Ответить
А самий видатний Колядник Зварич?
До речі вийшов достроково по Закону Савченко...
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02.06.2022 15:34 Ответить
А,коли за зелене лайно візьмитесь,що тільки після приходу до влади патріотів? Не буду чипати Юру, але в прокуратурі стільки колаборантів, про портновські суди взагалі говорити нічого,що вони не тільки Гримчака засудять, а й Пороха,Турчинова,Марченка,Павловського,Парубія, а портнов,шарій,мураєв,бойко,шуфрич, гадя савченко, будуть і далі здавати країну ворогу, без суда і слідства.
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02.06.2022 14:54 Ответить
у шавок сили немає дістати Пороха, то вони колишніх покусують

на фото такі упаковані чуваки, що батальон кадировців розженуть
що вони роблять у тилу ?
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02.06.2022 14:55 Ответить
Ху@ньой займаються, невже невідомо? Про цих недоумків,холуїв і ватників, Порох вже все сказав. Відсиділись в Карпатах, а зараз повилазили щури з усіх щилин.
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02.06.2022 14:59 Ответить
авжеж, коли в Києві було гаряче повтікали в Західну, а не пішли Ірпінь боронити
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02.06.2022 15:01 Ответить
"Родина помнит, Родина знает, где ее "сокол" летает"

після "не на часі" розберемось !
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02.06.2022 15:02 Ответить
Дура ти. Я доречі майже весь час в Києві просидів, але це мабуть тому, що далеченько від подій (Київ велике місто). Можу сказати, що якбибочки була зброя росіяни б просто не почали війну. А вийшло так, що Франція/Італія/Німечиина озброєли більше тисячі танків, і декілька тисяч БМП рашці, а нам навіть не продовали стрілецьку зброю. Так можна на багато кого плювати, а на справді вийшло, що от як ми готові до цієї війни так і воюємо. Зараз багато хто в регіонах (особливо на півдні) звинувачують, що ось бачите, що в Києві роздали зброю через тиждень! після початку заруби, а реальність в тому, що по суті київська тероборона була профінансована Кличко в обхід державного фінансування. Ну ніхто не заважав тому ж меру Херсона, чи Сіверського Донецька зробити так само. А от не зробили через те що рівень самоорганізації такий. Така у нас держава. Так що нема чого пИняти в космос, коли сам так би мовити... Все як завжди тримається на рішеннях конкретних людей.
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02.06.2022 16:13 Ответить
Херсонська Рада не проголосувала за бюджет ТРО, слуги з опжівцями сміялись"бо Путін нападе", на пропозицію виділити фінансування.
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02.06.2022 18:18 Ответить
аяяй, Кличко профінансував... Так Кличко не просто мер, а глава ОДА одночасно. Якого до речі, через оте фінансування хотіли зняти. Бо фінансував він як глава ОДА задовго до 24/02. Так що претензії в здачі Херсону - все ж таки більше до Лагути, ніж до Колихаєва. Бо в мера нема повноважень керувати теробороною; ці повноваження - в глав адміністрацій! Мер може допомогти з коштів міста - але не більше того!

Слухай, ботяра ти подляка, ти що, отримав нову методичку - в пройопах своїх кураторів на чолі ЄрЗе валити все на мерів, на місцеве самоврядування?
Збпрою, до речі, закупає держава; але, якщо в держбюджеті нема стрічки коштів під такі закупівля (і не було!) тоді ви все валите на те, ніби вам не хотіли продавати... Хоча, вітчизнянні підприємства волали: "купіть, профінансуйте ДОЗ!"; а не, вам потрібні були дороги...
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02.06.2022 18:20 Ответить
для баранів спеціально написано "затримали у серпні 2019р.", але ж "чукча нє чітатєль, чукча пісатєль". Зате вже хом'ячки набігли.
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02.06.2022 15:23 Ответить
Гримчак загримів.

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02.06.2022 15:16 Ответить
Через максимум 1 год будет на свободе. Неприкасаемые у нас не сидят, это очередная показуха.
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02.06.2022 15:16 Ответить
Максимум 5 років відсидить у "Юліній" камері (з телевізором і холодильником), а далі за "хорошу поведінку" випустять як Зварича або Лозинського!
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02.06.2022 16:26 Ответить
В луцика
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02.06.2022 17:58 Ответить
Життя як супермаркет - бери що хочеш, але на виході завжди каса. )))
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02.06.2022 15:41 Ответить
- На початку 90-их разом із братами Корніловими був одним із лідерів "Интердвижения Донбасса". У 1993-1997 роках займався бізнесом. Був директором ТОВ "ГРИСО" і ПМП "ГРАНД"
- Свою політичну кар'єру розпочинав у Соціалістичній партії України. 12 років був одним із лідерів Соцпартії на Донеччині. У квітні 2004 року особисто мив пам'ятник Леніну у центрі Донецька від бруду
- Один із соратників Юрія Луценко ще з часів Соціалістичної партії. Після приходу в президентське крісло Віктора Ющенка був призначений на посаду заступника голови Донецької обласної державної адміністрації, але працював на цій посаді недовго
- Увечері, 14 серпня 2019 року, коли стало відомо про затримання Гримчака, генеральний прокурор Юрій Луценко написав, що його соромно за свого колишнього товариша
посилання на джерело
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02.06.2022 16:01 Ответить
Нарешті хоч що небуть. А чому так довго судили?. Раз два і все..
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02.06.2022 16:05 Ответить
я трохи памятаю про цю справу: Гримчака не взяли самого з грошима, взяли якогось ніби помічника. А потім все як з порошенком: медведчук свідчить на порошенка - от і всі докази. Тільки но хтось із експертів чи то на експресо чи ще якомусь не з марафону сказав: нам після війни слід повністю змінити судову систему. Бо судді підлягають впливу від влади чи бандитів. В багатьох випадках це - одне й те саме.
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02.06.2022 17:08 Ответить
Ага, уночі по кавуни вийшов, це теж пам'ятаєш?
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02.06.2022 17:43 Ответить
Сел таки. А говорил, что купюры не настоящие , а сувэныр.
Интересно , а клоун Поярков ему компанию не составит? Если канечна он не за границей, или в женском монастыре.
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02.06.2022 17:25 Ответить
я нагадаю що клоун сидить в кріслі президента .
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02.06.2022 22:38 Ответить
прочитав я той телеграм... В якому не сказано, на підставі якого рішення суду "вирок набув чинності". Наскільки я пригадую, післі арешту "на місці події" суд апеляційної інстанції через два своїх засідання з оскарження присуду першої інстанції змінив ухвалу/рішення з безумовного утримання Гримчака під вартою і виніс йму помірну грошову заставу, з якою він вийшов на волю (на денний час). Оскільки Гримчак не порушував умов перебування під заставою - то сидіти в тюрмі він не повинен... Або ж СБУ навмисне наплутало, це суд знов таки першої інстанції засудив його на десятку; але в нього ще зберігається право на апеляцію, і тому такий вирок не може бути остаточно вступившим в закону силу.

Треба буде подивитися реакцію адвокатів і самого Гримчака.
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02.06.2022 18:32 Ответить
 
 