Суд подтвердил приговор экс-заместителю главы МинТОТ Гримчаку, приговоренному к 10 годам лишения свободы, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака приговорили к 10 годам лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"По материалам Службы безопасности Украины к 10 годам лишения свободы приговорен бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Он признан виновным в вымогательстве и получении многомиллионной взятки", - говорится в сообщении.
Экс-чиновника и его помощника сотрудники СБУ задержали в августе 2019 года при получении части средств - $480 тыс. Он требовал $1,1 млн от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
Суд признал его виновным в: мошенничестве и подстрекательстве к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение.
В САП сообщили, что приговор бывшему заместителю Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку вступил в законную силу.
Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Гримчака и его помощника задержали за вымогание $1,1 млн взятки за "содействие в решении вопросов".
Юрий Луценко, бывший тогда Генпрокурором, на своей странице в фейсбуке сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
Пожалуйста, подождите...
Бо зелені.
Чомусь ніхто з патріотів тоді ні про вишки не згадував, ні антиукраїнської діяльності ОПЗЖдюкам не забороняв. А Ведмедчука навіть у гібридний переговориний процес відрядили, де він з гідністю інтереси представляв... І тут на тобі - одразу всі все згадали, все помітили і збентежилися. Ашослучілось?
екс-чиновник Гримчак пропонував посаду міністра в ЗЕ-уряді якомусь лоху
з таким успіхом на 10 років можна саджати якусь циганку
і взагалі, а "был ли мальчик ?"
то біш злочин Гримчака, я підозрюю що НАБУ намалювало мультик
До речі вийшов достроково по Закону Савченко...
на фото такі упаковані чуваки, що батальон кадировців розженуть
що вони роблять у тилу ?
після "не на часі" розберемось !
Слухай, ботяра ти подляка, ти що, отримав нову методичку - в пройопах своїх кураторів на чолі ЄрЗе валити все на мерів, на місцеве самоврядування?
Збпрою, до речі, закупає держава; але, якщо в держбюджеті нема стрічки коштів під такі закупівля (і не було!) тоді ви все валите на те, ніби вам не хотіли продавати... Хоча, вітчизнянні підприємства волали: "купіть, профінансуйте ДОЗ!"; а не, вам потрібні були дороги...
- Свою політичну кар'єру розпочинав у Соціалістичній партії України. 12 років був одним із лідерів Соцпартії на Донеччині. У квітні 2004 року особисто мив пам'ятник Леніну у центрі Донецька від бруду
- Один із соратників Юрія Луценко ще з часів Соціалістичної партії. Після приходу в президентське крісло Віктора Ющенка був призначений на посаду заступника голови Донецької обласної державної адміністрації, але працював на цій посаді недовго
- Увечері, 14 серпня 2019 року, коли стало відомо про затримання Гримчака, генеральний прокурор Юрій Луценко написав, що його соромно за свого колишнього товариша
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Интересно , а клоун Поярков ему компанию не составит? Если канечна он не за границей, или в женском монастыре.
Треба буде подивитися реакцію адвокатів і самого Гримчака.