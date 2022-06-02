10 военным "элитного подразделения" Путина, воровавшим в Буче белье и технику украинцев, объявлены подозрения, - Нацполиция. ФОТО

Обычными ворами и налетчиками оказались военнослужащие росгвардии – "элитного подразделения", подчиненного президенту страны-агрессора. Оккупанты обворовывали жильё жителей Киевщины и по почте из Беларуси отправляли присвоенное имущество своим родственникам в РФ. За это им грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

Следователи Главного следственного управления совместно с сотрудниками Департамента киберполиции и коллегами из Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины установили причастность военнослужащих вооруженных сил РФ к разграблению жильцов Бучанской городской территориальной громады Киевской области.

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Полицейские выяснили, что среди мародеров были военнослужащие воинской части №6720 росгвардии – так называемого "элитного подразделения", основанного и прямо подчиненного президенту страны-агрессора.

Именно они во время оккупации забирали имущество украинцев. При этом не гнушались ничем, ведь установлены факты присвоения не только финансовых сбережений, ювелирных изделий, компьютерной или бытовой техники, но даже… белья. Эти вещи оккупанты после отступления из Беларуси по почте отправили своим родственникам в Россию", - говорится в сообщении.

Результатом кропотливой работы правоохранителей стало установление десяти российских военных-мародеров, которым по согласованию с прокурорами Офиса Генерального прокурора поставлено в известность о подозрении. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). За такие действия предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

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