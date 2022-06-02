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Киевская область (3537) Обухов (87) Нацполиция (15732) ракеты (2715)

Силы ПВО сбили российскую ракету в районе Обухова, - полиция Киевской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь на 2 июня в Киевской области в районе Обухова сбили вражескую ракету.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полиции Киевской области.

"1 июня, около 22 часов сработало ПВО. В результате взрыва пострадавших и разрушений нет. Лишь на некоторое время в нескольких населенных пунктах отсутствовал свет. Работники полиции провели осмотр места происшествия", - говорится в сообщении.

Силы ПВО сбили российскую ракету в районе Обухова, - полиция Киевской области 01

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Силы ПВО сбили российскую ракету в районе Обухова, - полиция Киевской области 02

В полиции призвали граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
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Слава ППО!!!👊
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02.06.2022 16:25 Ответить
Дякуємо!!!
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02.06.2022 16:26 Ответить
І шо це таке? Останки чувака з погонами?
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02.06.2022 16:39 Ответить
Десь на Росії: Нє сбівайтє наши ракети, ані же послє етово падают!
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02.06.2022 17:30 Ответить
 
 