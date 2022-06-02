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Россияне не пропускали в Запорожье автомобили с товаром, люди выбросили на блокпосту тонны овощей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Васильевке на российском блокпосту люди выбросили тонны овощей, которые везли на продажу в Запорожье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграм-канале написал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"В Васильевке, прямо на рашистском блокпосте, люди были вынуждены выбросить тонны овощей. Орки не пропускают в Запорожье автомобили с товаром и у водителей сдали нервы..." - сказано в сообщении.

Россияне не пропускали в Запорожье автомобили с товаром, люди выбросили на блокпосту тонны овощей 01

Ранее сообщалось, что оккупанты запретили фермерам продавать урожаи на подконтрольную Украине территорию. В Запорожье овощи везли из ныне оккупированного Васильевского района, а черешню – из Мелитопольщины.
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Топ комментарии
+59
Так выглядит геноцид. Забыли Голодомор и как не пропускали орки вагоны с едой в Украину?
Прозрейте с кем имеем, они не поменялись!
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02.06.2022 20:50
+35
Рашисты хотят чтобы везли товар в окупированный крым и сдавали за бесценок за срубли
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02.06.2022 20:49
+31
тю... а зачем оркам дарить??? уже б оставили на своей територрии ...отдали своим людям...
как-то не понятен сей протест...
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02.06.2022 20:52
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Правила форума Совет форумчан
вы что не знали что там оккупанты?
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02.06.2022 20:48 Ответить
Рашисты хотят чтобы везли товар в окупированный крым и сдавали за бесценок за срубли
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02.06.2022 20:49 Ответить
...а потім цю зібрану кацапнею полуницю продають у Бресті

На Херсонщині рашистські окупанти, потерпаючи від браку логістичного забезпечення, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збирання полуниці, повідомляє оперативне командування "Південь".
Військовики славнозвісної "другої армії світу" готові групами складати зброю купами та збирати полуницю в українських фермерів за 50 грн/година.
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02.06.2022 21:02 Ответить
хороша казочка. а нанимают только тех,которые смогут выговорить "полуниця"
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02.06.2022 21:06 Ответить
Т.е. военный с автоматом не отнимает у фермера деньги и жратву, а работают в поле?
То ли это не кацапы, то ли очередной бред.
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02.06.2022 21:14 Ответить
ти диви, невже зрозуміли, що краще на землі працювати, ніж в ній лежати, ще й працювати тут навчаться ушльопкі.
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02.06.2022 21:29 Ответить
Ихний фюррэр гусей и турецкие помидоры с пармезаном давил. Ну и они с кабачками борцуны
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02.06.2022 20:49 Ответить
Отруїти треба було, щоб козломорді не жерли
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02.06.2022 20:50 Ответить
Отруїти щоб нажерлись до смерті.
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02.06.2022 21:01 Ответить
Так выглядит геноцид. Забыли Голодомор и как не пропускали орки вагоны с едой в Украину?
Прозрейте с кем имеем, они не поменялись!
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02.06.2022 20:50 Ответить
тю... а зачем оркам дарить??? уже б оставили на своей територрии ...отдали своим людям...
как-то не понятен сей протест...
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02.06.2022 20:52 Ответить
Читайте уважно ,куди і звідки везли.Чи всі кацапи просто дебіли? .
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02.06.2022 21:02 Ответить
ви здивуєтесь, але прочитав уважно, хоча кацапом з іншого боку тхне...
а чи вивозячи з окупованої територіі і кидаючі харчі на КПП орків воно не розуміло що можуть й не пропустити??? а якщо вже не пропустили, то дуже показово псіханути і оставити харчі оркам - це добре??? а от повернути назад, туди де можливо не всі мають змогу придбати перші овочі і віддати там - то вже жаба вдавить... краще хай сили набирається ворог!!! шоб не голодував бува....
тому, маючи 4 дні від народження на форумі не треба себе поводити так, ніби розумніший за одеського равіна....
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03.06.2022 09:22 Ответить
нерви здали, не залізні ж.
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02.06.2022 21:30 Ответить
нерви не залізні - а товар не 3 копійки вартий...
і якщо вже осьавляє дарма, то хай би вже не ворогу на обід (або перепродажу)
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03.06.2022 09:24 Ответить
Товар там сейчас стоит именно трикопейки,еще нужно найти кому его продать - молодой картошке если везли не с близка и долго стояли - п...ц, ее проще вкинуть чем довезти обратно гниль, тоже самое по огурцу и кабачку (хотя он чуть дольше может лежать), капусте в принципе пофик, особенно если водой залить.Но ключевое - цены на этот ассортимент что на фото мизерная, везти назад и палить +топливо (если считать порожняк) нецелесообразно. В херсонской области огурцы на опт 5-8грн.
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03.06.2022 10:03 Ответить
попробую оппонировать.. товар стоит 3 копейки, т.е. его можно свободно раздать людям, своим, херсонцам, думаю на бесплатно найдется много желающих и разберут за пол часа...
товар испотится....но ведь его везли продавать.....порченный? и на фото он выглядит прилично...
выбросив товар он поедет пустой... и без заправки? он ведь все одно тратит горючку чтоб вернуться...он же не оставил машину...психанув...
и самый главный мой аргумент (100 раз повторял, пардон) да пусть он свой товар выбросит - это его дело...но не врагу ж на хавку (или перепродажу) оставлять... где здесь рацио????
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04.06.2022 08:30 Ответить
торгаши они ублюдки такие ..лучше выбросят чем людям в Васильевке отдадут ... они же деньги свои вложили в этот товар
теперь и выбросить могут сукиёбаные
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02.06.2022 22:24 Ответить
зачем выбрасывать, лучше раздали бы другим
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02.06.2022 20:53 Ответить
за роздати іншим, русскіє стріляють людей на місці.
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02.06.2022 21:31 Ответить
а за скинутий їм (оркам) - медаль дадуть? подякують? оно скільки можно попоїсти і сили набратися...
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03.06.2022 09:26 Ответить
"Блокпости"? Як таке взагалі може бути?

Місце розташування блокпостів на основних трасах відмінно відоме українській армії. Чому вони не знищуються з тих же американських гаубиць? Відстань дозволяє.
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02.06.2022 20:53 Ответить
помнится защитники ДАП заезжали туда через лугандонские блокпосты с досмотром.
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02.06.2022 20:58 Ответить
мене також давно це питання турбує.. На додачу ще додалося що і Запоріжжя в унісон з орками стали не проускати автівки. Дуже вже це підозріло. Такими темпами подій скоро побачимо нові кордони в Василівці.(
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02.06.2022 21:24 Ответить
"На Запорізькому напрямку противник активних бойових дій не вів", повідомляє однаковим текстом вже місяць Український Генеральний Штаб.

Від Василівки до Волновахи майже 100 км. Цікаво, чому активних бойових дій на цьому напрямі не веде українська армія?
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02.06.2022 21:47 Ответить
уже всё порешали ...клоуны с 95 квартала
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02.06.2022 22:26 Ответить
Это же не люди их только уничтожать как калорадов!!!
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02.06.2022 20:54 Ответить
Знаменка, каменка, энергодар это вата ватная❗Ходили там в 14 году с плакатами янукович прийдет порядок наведет❗Не довольные были, что помидоры в Россию теперь (с 14 года) не возят.
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02.06.2022 20:54 Ответить
это к вопросу, почему юг так быстро сдали.
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02.06.2022 21:08 Ответить
Тому в Києві наші овочі по цінам, як з Азербайжана, а в Криму майже даром.
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02.06.2022 20:54 Ответить
VelkiZel

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Реєстрація: 02.06.2022

У подляка залишились самі дебіли, як я бачу…
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02.06.2022 21:04 Ответить
А сколько там было фур судя по количеству продукции? А передавить под колесами оккупантов не, никак, слабо? А где эти легенды про героических дальнобойщиков, монтировкой владеющих как джедаи своим огненным мечем?
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02.06.2022 20:55 Ответить
Джидаи ещё те 👍
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02.06.2022 20:56 Ответить
**#нутий протест. Можно було людям роздати а так підгодували рашисстов.
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02.06.2022 20:56 Ответить
Ничего. Когда поубиваем всех руских, бурятов, дагестанцев и кадыровцев, мордор заплатит за все.
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02.06.2022 21:03 Ответить
перекупщики совсем оборзели, твари. вот это вам УКРАИНА!
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02.06.2022 21:06 Ответить
Ты так и не понял , что произошло. Орда не пускает продукты в Запорожье , хотят чтобы везли в крым за бесценок .
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02.06.2022 21:51 Ответить
подпісь здєсь і подпісь здєсь
***
тут голодаєш вже три місяці, а воно... повбивав би гадів!!!
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02.06.2022 21:18 Ответить
Чому фермери не знищили весь урожай? і чому вони взагалі щось садили і збирали під окупантом? Ну тепер навіть найтупіші переконались що кацап це падло, ледар, злодій і убивця. Працювати "під кацапом" це бути завжди обкраденим та пограбованим. Так було всю історію! І інакше ну ніяк бути не може. За тридцять останніх років кацапи як ввозили 71% продуктів харчування для свого ледачого бидла так і продовжують ввозити. Яке там на фіг "імпортозаміщення"?! Це ж працювати треба! а у кацапів загрібайла під фуфиріки бояри заточені. Тому тільки красти і животіти з "дірки в землі"... Цього року їх раціон суттєво скоротиться, а от вже наступного року (з осені 2023) будуть хрін собачий без солі доїдати... Тварюки...
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02.06.2022 21:23 Ответить
ордайобана,сама ніколи такого хорошого не їла і нам забороняє!
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02.06.2022 21:26 Ответить
побыстрей бы ********* домой выгнали
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02.06.2022 21:28 Ответить
Не можу на це дивитися. Не можна так робити.
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02.06.2022 21:49 Ответить
А як у Європі фермери виливають цистерни молока у каналізацію, чи центнери вершкового масла на смітник на акціях проти скасування субсидування фермерства ?
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02.06.2022 21:53 Ответить
так хотя б в Мариуполь отправили - нихера! хуже т.н. "кацапов"!
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02.06.2022 22:04 Ответить
топливо ты оплатишь? и это минимум рисков и затрат...
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02.06.2022 22:13 Ответить
та да - выкинуть, сгноить, закопать, оставить на поле, лишь бы цена не упала . ну а про раздать вообще молчу
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02.06.2022 23:04 Ответить
Кому раздать? В той Васильевке живут точно такие же фермеры, у которых своих овощей некуда девать. Кататься по оккупированных территориях с риском для жизни, лишь бы куда пристроить овощи? Когда через тебя этих овощей каждый год проходят тысячи тонн, ты просто перестанешь считать их едой, для тебя это будет просто скоропортящийся товар, который надо или реализовать, или выбрасывать.
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03.06.2022 01:17 Ответить
100%, очень мало кто понимает это.
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03.06.2022 10:05 Ответить
Ага, съезди в Мариуполь, на своей машине, заправленной соляркой за свои деньги, чтобы там остаться без товара и без машины, и на бонус, самому оказаться в кацапском концлагере. Прекрасная перспектива.
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03.06.2022 01:13 Ответить
это п...ц отжиг, в мариуполь, по окупации тянуть КОПЕЕЧНЫй (там - запорожская,херсонская, сейчас овощи нихрена не стоят) товар,рискуя всем включая жизнь? Сам не хочешь попробывать?
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03.06.2022 10:07 Ответить
Кацапи пожруть прямо з асфальту

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02.06.2022 21:51 Ответить
это ж какая халява. как бы не было растройства
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02.06.2022 22:24 Ответить
Вчергове переконуюсь,що кацапи- не люди,а біологічне сміття.
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03.06.2022 14:36 Ответить
Шо значить викинули, та вони полуницю жерли, на другий день після цвітіння… скажіть ще шо вони танками все подавили ******
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03.06.2022 22:05 Ответить
 
 