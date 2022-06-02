За сутки 2 июня в Донецкой области погибли 3 гражданских, ранения получили 9 человек, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За сутки четверга в результате вражеского обстрела населенных пунктов Донецкой области погибли 3 человека, еще 9 – ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале председатель областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 2 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке и 1 в Старом Караване. Еще 9 человек получили ранения", - написал Кириленко.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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