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За сутки 2 июня в Донецкой области погибли 3 гражданских, ранения получили 9 человек, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За сутки четверга в результате вражеского обстрела населенных пунктов Донецкой области погибли 3 человека, еще 9 – ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале председатель областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 2 июня россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке и 1 в Старом Караване. Еще 9 человек получили ранения", - написал Кириленко.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Читайте: За 1 июня в Донецкой области оккупанты убили 4 и ранили 9 гражданских лиц, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За сутки 2 июня в Донецкой области погибли 3 гражданских, ранения получили 9 человек, - ОВА 01
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"З добу 2 червня"...- сложно это дешифровать..
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02.06.2022 22:22 Ответить
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02.06.2022 22:37 Ответить
Хоч бі літеру Z , на дверцяхтах Урала замалювали , пропагандони рашистські ... .
.
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02.06.2022 23:51 Ответить
 
 