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В Северодонецке идут бои в центре города, враг нанес авиаудар по Мирной Долине, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Бои в Северодонецке продолжаются, по Мирной Долине войска РФ нанесли авиаудар.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Не имея значительных достижений на фронте, враг отчитывается очередными победами над гражданской инфраструктурой – бьет по домам и предприятиям. "Русский мир" в их понимании – это степь вокруг. Только в Северодонецке, где ведутся бои в центре города, повреждены девять домов.. В Лисичанске - два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля, на которых могли бы выезжать на пожары и спасать жизнь. 16 домов разрушены в Горском, шесть - в Золотом, еще три - в Тошковке", – отмечает Гайдай.

Он добавил, что вчера утром в Лисичанске артиллерийским снарядом врага убило женщину.

Российские захватчики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и украинских военных в районах Северодонецка, Боровского, Устиновки и Лисичанска.

Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины.

Также читайте: За ночь оккупанты не преуспели в Северодонецке. ВСУ отодвигают врага на определенных улицах, - Гайдай

Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции.

Также враг производит обстрелы в районах Золотого, Камышевахи, Николаевки, Белогоровки и Врубовки.

В Северодонецке идут бои в центре города, враг нанес авиаудар по Мирной Долине, - Гайдай 01
В Северодонецке идут бои в центре города, враг нанес авиаудар по Мирной Долине, - Гайдай 02
В Северодонецке идут бои в центре города, враг нанес авиаудар по Мирной Долине, - Гайдай 03
В Северодонецке идут бои в центре города, враг нанес авиаудар по Мирной Долине, - Гайдай 04
В Северодонецке идут бои в центре города, враг нанес авиаудар по Мирной Долине, - Гайдай 05
В Северодонецке идут бои в центре города, враг нанес авиаудар по Мирной Долине, - Гайдай 06

За минувшие сутки отбиты пять атак оккупантов, уничтожены пять танков, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины.

Подразделения противовоздушной обороны сбили три БПлА типа "Орлан-10".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
маємо надію, кожний наш, навіть маленький успіх,
це кацапяча поразка - і так до Перемоги ...
не до зупинення і зеленого прекращєнія, а саме до Перемоги в цій клятій війні.
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03.06.2022 08:40
+15
в центрі - це ніяк не 80% міста під кацапнею...
тихенький оптімізм і велика надія.
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03.06.2022 08:25
+14
Вчера их там хорошо накрыли и немного оттеснили,правда не факт что город ВСУ не оставят.
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03.06.2022 08:28
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в центрі - це ніяк не 80% міста під кацапнею...
тихенький оптімізм і велика надія.
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03.06.2022 08:25 Ответить
Вчера их там хорошо накрыли и немного оттеснили,правда не факт что город ВСУ не оставят.
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03.06.2022 08:28 Ответить
маємо надію, кожний наш, навіть маленький успіх,
це кацапяча поразка - і так до Перемоги ...
не до зупинення і зеленого прекращєнія, а саме до Перемоги в цій клятій війні.
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03.06.2022 08:40 Ответить
в уличных боях нивилируется их превосходство в технике и арилерии
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03.06.2022 08:59 Ответить
саме так, тому ці падли і рівняють міста в руїни разом з мешканцями,
бо шансів у відкритому бою в них ноль від слoва зовсім.
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03.06.2022 09:04 Ответить
В основному руйнуються верхні поверхи.
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03.06.2022 08:27 Ответить
Угу. Мою квартиру на 5 поверсі розгепали ще 2 березня
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03.06.2022 08:33 Ответить
((
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03.06.2022 13:43 Ответить
руССкій мір прішол в сЄвєраданєцк!
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03.06.2022 08:44 Ответить
У Гайдая такой стабильный послужной список, что за Северодонецк обоснованные опасения. Не то это человек. не тот.
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03.06.2022 08:46 Ответить
Ну воюет не Гайдай,а ВСУ
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03.06.2022 08:51 Ответить
И ти хто? Дятел.
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03.06.2022 09:20 Ответить
Кто там у вас кричал "Путин, введи войска"? Можете начинать их благодарить. Кто устал от войны, кто хотел приколоться, поржать, кто тупил, что хуже не будет? - благодарите, пока не поздно, пока ещё вы живы.
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03.06.2022 09:27 Ответить
Разрушено 9 домов? Т.е. бои скромненькие, и, скорее всего, не в жилой застройке. Опять Гайдай брешет. Вчера он же писал, что укрылись в подвалах Азота и всего 800 человек, сегодня мы уже воюем в центре.
Что, некому нормально освещать события?
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03.06.2022 10:54 Ответить
Гайдай завжди по ділу каже, не те, що Жданов
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03.06.2022 11:24 Ответить
Гайдай інформує (завжди по ділу каже), а
Жданов аналізує цю інформацію для публіки.
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03.06.2022 12:45 Ответить
і дуже часто його аналіз не відповідає дійсності. Тільки створює лишню паніку
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03.06.2022 13:12 Ответить
 
 