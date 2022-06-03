В Северодонецке идут бои в центре города, враг нанес авиаудар по Мирной Долине, - Гайдай. ФОТО

Бои в Северодонецке продолжаются, по Мирной Долине войска РФ нанесли авиаудар.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Не имея значительных достижений на фронте, враг отчитывается очередными победами над гражданской инфраструктурой – бьет по домам и предприятиям. "Русский мир" в их понимании – это степь вокруг. Только в Северодонецке, где ведутся бои в центре города, повреждены девять домов.. В Лисичанске - два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля, на которых могли бы выезжать на пожары и спасать жизнь. 16 домов разрушены в Горском, шесть - в Золотом, еще три - в Тошковке", – отмечает Гайдай.

Он добавил, что вчера утром в Лисичанске артиллерийским снарядом врага убило женщину.

Российские захватчики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и украинских военных в районах Северодонецка, Боровского, Устиновки и Лисичанска.

Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины.

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Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции.

Также враг производит обстрелы в районах Золотого, Камышевахи, Николаевки, Белогоровки и Врубовки.













За минувшие сутки отбиты пять атак оккупантов, уничтожены пять танков, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины.

Подразделения противовоздушной обороны сбили три БПлА типа "Орлан-10".