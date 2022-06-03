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обстрел (20159) Нацполиция (15734) Донецкая область (7138)

За сутки россияне обстреляли Донетчину с авиации, "Ураганами" и ракетами "воздух-земля". Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Под ударом оказались 17 населённых пунктов. Есть погибшие и раненые мирные жители. Разрушения получили 35 гражданских объектов - жилые дома, коксохимический и огнеупорный заводы, помещения ТЭС, троллейбусный парк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Российские войска били по населенным пунктам – Славянск, Бахмут, Авдеевка, Железное, Торецк, Красногоровка, Курахово, Донецкое, Райгородок, Семеновка, Щербиновка, Очеретино, Богоявленка, Новобахмутовка, Соловьево, Стародубовка, Покровское.

Враг обстрелял Донецкую область из самолетов, реактивных систем залпового огня "Ураган", артиллерии, танков, стрелкового оружия, а также ракетами "воздух-земля". Оккупанты целенаправленно уничтожают гражданское население и инфраструктуру и препятствуют оказанию помощи людям. Так, в Авдеевке выехавшие на ликвидацию пожара спасатели попали под обстрел", - говорится в сообщении.

Смотрите: Силы ПВО сбили российскую ракету в районе Обухова, - полиция Киевской области. ФОТО

За сутки россияне обстреляли Донетчину с авиации, Ураганами и ракетами воздух-земля. Есть погибшие и раненые 01
За сутки россияне обстреляли Донетчину с авиации, Ураганами и ракетами воздух-земля. Есть погибшие и раненые 02
За сутки россияне обстреляли Донетчину с авиации, Ураганами и ракетами воздух-земля. Есть погибшие и раненые 03
За сутки россияне обстреляли Донетчину с авиации, Ураганами и ракетами воздух-земля. Есть погибшие и раненые 04
За сутки россияне обстреляли Донетчину с авиации, Ураганами и ракетами воздух-земля. Есть погибшие и раненые 05
За сутки россияне обстреляли Донетчину с авиации, Ураганами и ракетами воздух-земля. Есть погибшие и раненые 06

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

 
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Дибіли *** ... і дикуни із середновіччя 😡
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03.06.2022 10:04 Ответить
Асвабадітєлі!
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03.06.2022 10:16 Ответить
"Медведєв погрожує Україні ракетними ударами "по чому завгодно" через постачання американських систем HIMARS"
Спитати у цього злобного карла, це, як "по чому завгодно", чи прицільно?
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03.06.2022 10:15 Ответить
Він погрожує робити те ,що вони вже і так роблять-стріляють по чому завгодно,що б завдати максимум руйнувань...
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03.06.2022 10:27 Ответить
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03.06.2022 10:18 Ответить
 
 