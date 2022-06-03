Третий рейс с украинскими беженцами приземлился в Канаде. ФОТОрепортаж

В канадском городе Галифакс приземлился третий зафрахтованный правительством чартерный рейс с украинскими беженцами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Канадцы снова открывают свои объятия и тепло поздравляют украинцев, убегающих от путинской неоправданной войны на своей родине. Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнерами, чтобы убедиться, что у украинцев необходимая им поддержка, чтобы найти безопасность в Канаде и достичь успеха в новых общинах", - сказал министр иммиграции Канады Шон Фрейзер.

Министр лично встречал беженцев в аэропорту вместе с премьер-министром провинции Новая Шотландия Тимом Хьюстоном. Пассажирам также всячески помогали десятки волонтеров.

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Рейс вылетел из Варшавы, откуда бесплатно забрал 319 украинцев, желающих попасть в провинцию Новая Шотландия. Ранее подобные чартерные рейсы доставили украинских беженцев из Варшавы в города Виннипег в провинции Манитоба, а также Монреаль в провинции Квебек.

Напомним, в середине марта Канада объявила об открытии временной миграционной программы для украинских искателей убежища, позволяющей три года жить и работать в Канаде. Украинцы также могут претендовать на бесплатное проживание в течение первых двух недель по прилету и материальной помощи.

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