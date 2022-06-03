Третий рейс с украинскими беженцами приземлился в Канаде. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В канадском городе Галифакс приземлился третий зафрахтованный правительством чартерный рейс с украинскими беженцами.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Канадцы снова открывают свои объятия и тепло поздравляют украинцев, убегающих от путинской неоправданной войны на своей родине. Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнерами, чтобы убедиться, что у украинцев необходимая им поддержка, чтобы найти безопасность в Канаде и достичь успеха в новых общинах", - сказал министр иммиграции Канады Шон Фрейзер.
Министр лично встречал беженцев в аэропорту вместе с премьер-министром провинции Новая Шотландия Тимом Хьюстоном. Пассажирам также всячески помогали десятки волонтеров.
Рейс вылетел из Варшавы, откуда бесплатно забрал 319 украинцев, желающих попасть в провинцию Новая Шотландия. Ранее подобные чартерные рейсы доставили украинских беженцев из Варшавы в города Виннипег в провинции Манитоба, а также Монреаль в провинции Квебек.
Напомним, в середине марта Канада объявила об открытии временной миграционной программы для украинских искателей убежища, позволяющей три года жить и работать в Канаде. Украинцы также могут претендовать на бесплатное проживание в течение первых двух недель по прилету и материальной помощи.
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очевидно, що аж у Канаду це з кінцями. я більше ніж впевений, майже всі там і лишуться.
получити візу туди до того простому громадянину рівнялось нулю
я вам скажу як житель західної України, що тут в нас дуже багато таких які користаються можливістю просто звалити в Європу. і не просто в Польщу, а пруть з дітьми і чоловіками (а їх блін не буруть на фронт, бо вони наробили від 3 дітей) до Німеччини, Іспанії і Британію. я знаю вже 2 таких сім'ї!
додамо, шо після війни жінки які повизджали у заповітні країни виправдано чи невиправдано повитягують туди своїх чоловіків.
це катастрофа демографічна.
це реально несправедливо. і дивно чому Євросоюз і Північна Америка не відсіює таких нахлєбників перевіряючи україців з яких регіонів вони їдуть. із Коломиї до вуйка чи цьоці з кінцями? нафіг, назад мля! а зараз я би і з Київської області і навколишніх не випускав. все по ситуації протікання війни.
Коломия - на фиг с пляжа
Если из зоны боевых действий, или разбомблено жилье и т.п. - welcome!
Їдьте ж дододому та гасолоджуйтесь прекрасним світом який вам обіцяв Зе. Повертайся та залишайся
Це заробітчани хитродупі, які скористались ситуацією, а справжні біженці сидять у Польщі та шукають роботу.
я тут вище про дешо інше сказав. і звичайно це свербить мене і таких як я.
як житель західної України, що тут в нас дуже багато таких які користаються можливістю просто звалити в Європу. і не просто в Польщу, а пруть з дітьми і чоловіками (а їх блін не буруть на фронт, бо вони наробили від 3 дітей) до Німеччини, Іспанії і Британію. я знаю вже 2 таких сім'ї!
додамо, шо після війни жінки які повизджали у заповітні країни виправдано чи невиправдано повитягують туди своїх чоловіків.
це реально несправедливо. і дивно чому Євросоюз і Північна Америка не відсіює таких нахлєбників перевіряючи україців з яких регіонів вони їдуть. із Коломиї до вуйка чи цьоці з кінцями? "нафіг, назад", сказав би я на тому боці терміналу.
можу собі уявити шо відчувають ті яких мобілізували а хотіли все життя в Канаду чи США рванути.
А ще знаю хлопця який 27го лютого по запрошенню був повинен на роботу туди поїхати. Звісно контракт згорів.
Заздриш, *****, тим, хто вже давно живе спокійним та жирним життям , а ти пикою не вийшов, та ще й з судимістю.