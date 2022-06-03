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Третий рейс с украинскими беженцами приземлился в Канаде. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В канадском городе Галифакс приземлился третий зафрахтованный правительством чартерный рейс с украинскими беженцами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Канадцы снова открывают свои объятия и тепло поздравляют украинцев, убегающих от путинской неоправданной войны на своей родине. Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнерами, чтобы убедиться, что у украинцев необходимая им поддержка, чтобы найти безопасность в Канаде и достичь успеха в новых общинах", - сказал министр иммиграции Канады Шон Фрейзер.

Министр лично встречал беженцев в аэропорту вместе с премьер-министром провинции Новая Шотландия Тимом Хьюстоном. Пассажирам также всячески помогали десятки волонтеров.

Читайте: Канада запустила новую программу поддержки беженцев из Украины

Рейс вылетел из Варшавы, откуда бесплатно забрал 319 украинцев, желающих попасть в провинцию Новая Шотландия. Ранее подобные чартерные рейсы доставили украинских беженцев из Варшавы в города Виннипег в провинции Манитоба, а также Монреаль в провинции Квебек.

Напомним, в середине марта Канада объявила об открытии временной миграционной программы для украинских искателей убежища, позволяющей три года жить и работать в Канаде. Украинцы также могут претендовать на бесплатное проживание в течение первых двух недель по прилету и материальной помощи.

Смотрите: Воздушные силы Канады загружают гаубицы M777 для отправки в Украину. ВИДЕО

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Третий рейс с украинскими беженцами приземлился в Канаде 05
Третий рейс с украинскими беженцами приземлился в Канаде 06
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Топ комментарии
+21
Біженці з Коломиї на 4 місяць війни. В Канаду. Бідосі.
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03.06.2022 10:40
+21
Це вжк не бвженці, а переселенці. Які свідомо прибули на ПМЖ. Повертатися вони не збираються. Про це свідчать прапорцв Кпнади, а не України у їхніх руках. Знаю одних переселенців, які перебралися до Англії лише три тижні тому. З Заркіаської області. З міста, яке не бомбардувпли, біля якого не велося бойових дій (є там такі населені пункти). І повертатися не збираються. Російськомовні, до речі. Цікаво, чи вивчать англійську, бо української не подужали.
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03.06.2022 10:45
+19
Зе избиратели свідки Хуже Не Будет, поперли як гімно з усіх дір по канадам європі та сша.
Їдьте ж дододому та гасолоджуйтесь прекрасним світом який вам обіцяв Зе. Повертайся та залишайся
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03.06.2022 10:43
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Боже,як добре!
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03.06.2022 10:38 Ответить
Біженці з Коломиї на 4 місяць війни. В Канаду. Бідосі.
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03.06.2022 10:40 Ответить
Та лучше уже з Коломии,чем из Донбасса-будут там рассказывать как их Азов бамбил.
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03.06.2022 11:08 Ответить
правильно кажете.

очевидно, що аж у Канаду це з кінцями. я більше ніж впевений, майже всі там і лишуться.

получити візу туди до того простому громадянину рівнялось нулю

я вам скажу як житель західної України, що тут в нас дуже багато таких які користаються можливістю просто звалити в Європу. і не просто в Польщу, а пруть з дітьми і чоловіками (а їх блін не буруть на фронт, бо вони наробили від 3 дітей) до Німеччини, Іспанії і Британію. я знаю вже 2 таких сім'ї!

додамо, шо після війни жінки які повизджали у заповітні країни виправдано чи невиправдано повитягують туди своїх чоловіків.

це катастрофа демографічна.

це реально несправедливо. і дивно чому Євросоюз і Північна Америка не відсіює таких нахлєбників перевіряючи україців з яких регіонів вони їдуть. із Коломиї до вуйка чи цьоці з кінцями? нафіг, назад мля! а зараз я би і з Київської області і навколишніх не випускав. все по ситуації протікання війни.
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03.06.2022 15:22 Ответить
абсолютно справедливо! проверка в течении 1сек. по ИНН номеру.
Коломия - на фиг с пляжа
Если из зоны боевых действий, или разбомблено жилье и т.п. - welcome!
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04.06.2022 14:09 Ответить
Зе избиратели свідки Хуже Не Будет, поперли як гімно з усіх дір по канадам європі та сша.
Їдьте ж дододому та гасолоджуйтесь прекрасним світом який вам обіцяв Зе. Повертайся та залишайся
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03.06.2022 10:43 Ответить
Це вжк не бвженці, а переселенці. Які свідомо прибули на ПМЖ. Повертатися вони не збираються. Про це свідчать прапорцв Кпнади, а не України у їхніх руках. Знаю одних переселенців, які перебралися до Англії лише три тижні тому. З Заркіаської області. З міста, яке не бомбардувпли, біля якого не велося бойових дій (є там такі населені пункти). І повертатися не збираються. Російськомовні, до речі. Цікаво, чи вивчать англійську, бо української не подужали.
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03.06.2022 10:45 Ответить
Та нехай їдуть в Канаду (раз Польща не така)-ілюзії швидко закінчаться. На жаль у нас багато 'віруючих в рай на землі'
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03.06.2022 11:14 Ответить
Правда. Найкраще вдома, коли війни нема.
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03.06.2022 19:54 Ответить
Прапорци им вручили канадцы если шо
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03.06.2022 11:15 Ответить
Та щрозуміло, що не нігерійці. Тільки патріоти беруть з собою навіть в еміграцію прапор своєї батьківщини. Але то вже таке.
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03.06.2022 19:53 Ответить
Дохріна молодих жінок. Туди потрібно було посилати інвалідів, людей похилого віку та жінок з дітьми, а не кіз які поїхали влаштовувати собі життя.
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03.06.2022 10:50 Ответить
Я вам більше скажу таи відсодків 25 35 чоловіки.
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03.06.2022 10:53 Ответить
Нащо канадцям інваліди? Я їх вполнє розумію)
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03.06.2022 11:00 Ответить
Каждый человек имеет право на нормальную жизнь.шо им тут ловить в ближайшее время?
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03.06.2022 11:10 Ответить
москалів.
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03.06.2022 11:22 Ответить
Кому "потрібно"? Тобі потрібно - ти і посилай. Понаплодилось Шариковых, блин
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03.06.2022 12:20 Ответить
За особистими спостереженнями у першу чергу за кордон здриснули ватніки, ті хто голосували ще блазня
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03.06.2022 10:56 Ответить
Вони ще не знають, що таке українська діаспора в Канаді 😉 😏
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03.06.2022 11:20 Ответить
Що не так з тією діаспорой? Не допомагають?
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03.06.2022 14:42 Ответить
А ще до початку повномасштабного вторгнення за кордон здристнули рускамірци. Вони кликали до нас рускій мір, але жити при ньому чомусь засцали.
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03.06.2022 11:26 Ответить
тобто ти за кріпатство?) браво.
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03.06.2022 11:13 Ответить
Я як раз то проти цієї нової форми ********* кріпацтва. В часи Шевченка кріпаки принаймні мали роботу і отримували якийсь хліб. А не так я зараз, проїдаю останні заощадження, бо роботи взагалі нема.
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03.06.2022 14:09 Ответить
Росіяни такому підходу тільки б раділи.
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03.06.2022 13:22 Ответить
Комментаторы обсираюшие этих переселенцев в основном мужики,которые тупо завидуют и была бы у них возможность поперли бы сами в ту Канаду с пробуксовками.
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03.06.2022 11:13 Ответить
Біженці та з такими валізами, щей у Канаду?

Це заробітчани хитродупі, які скористались ситуацією, а справжні біженці сидять у Польщі та шукають роботу.
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03.06.2022 11:24 Ответить
Нет. Это те, кто в Польше. Знаю.
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03.06.2022 11:36 Ответить
Поверьте в Канаде не так уж и сладко. То, что там работу не найти по квалификации это одно, а если языка не знаешь. то вообще, а то что за тобой "большой брат" с каждого утюга следит, это другое. Зато преступность сведена почти на ноль и законы работают. Канадцы не ахти живут, вкалывают, как проклятые кредиты выплачивать.
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03.06.2022 11:39 Ответить
Я знаю, у мене там рідні люди живуть.
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03.06.2022 12:23 Ответить
Як би там не було тяжко, але я не знаю жодного знайомого який би звідти мрія би повернутися на Україну.
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03.06.2022 12:46 Ответить
У мене знайомий програміст, півроку пожив в канаді - повернувся в Україну - не сподобалося ні йому, ні його сім'ї ця країна
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03.06.2022 13:56 Ответить
у меня 2 знакомых вернулись из США в Украину и сказали, туда больше ни ногой. Это до войны было
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04.06.2022 14:20 Ответить
ой я вас прошу. на велферах будуть жити як мінімум поки війна не кінчиться, а дальше адвокати будуть їм проштовхувати справи по легалізації.

я тут вище про дешо інше сказав. і звичайно це свербить мене і таких як я.
як житель західної України, що тут в нас дуже багато таких які користаються можливістю просто звалити в Європу. і не просто в Польщу, а пруть з дітьми і чоловіками (а їх блін не буруть на фронт, бо вони наробили від 3 дітей) до Німеччини, Іспанії і Британію. я знаю вже 2 таких сім'ї!

додамо, шо після війни жінки які повизджали у заповітні країни виправдано чи невиправдано повитягують туди своїх чоловіків.

це реально несправедливо. і дивно чому Євросоюз і Північна Америка не відсіює таких нахлєбників перевіряючи україців з яких регіонів вони їдуть. із Коломиї до вуйка чи цьоці з кінцями? "нафіг, назад", сказав би я на тому боці терміналу.
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03.06.2022 15:30 Ответить
наши думают что там рай земной, и канадцы спят и видят, когда же к ним приедут украинцы, чтоб их поставить директорами, и министрами
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04.06.2022 14:16 Ответить
Чого ви переживаєте. Хай тепер Канада думає про них. Вони ще не зрозуміли що це міна сповільненої дії . А тепер скажіть що ми втратили?
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05.06.2022 18:28 Ответить
Спасибо, Канада! Справедливости ради, хочу сообщить: берут по этой программе далеко не всех. Нас с женой, например, не взяли.
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03.06.2022 11:35 Ответить
А кого берут и какие требования?
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03.06.2022 11:54 Ответить
Там треба таку петицію заповнити, що простому біженецю без документів і неснилося
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03.06.2022 12:15 Ответить
Як я і казала, що це - не біженці, це - втікачі. А то, як кажуть у нас в Одесі: дві великі різниці.
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03.06.2022 12:21 Ответить
Нічого важкого. Відкриваєте на ютубі відео і по ньому дивитесь і заповнюєте анкету. Я дві години витратив. Але проблема в тому що в Україні не можна здати дані на біометрію. А за кордон виїхати неможливо. Ось така пастка.
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03.06.2022 14:15 Ответить
Судячи з розміру і кількості валіз - це точно біженці з Маріуполя чи Сєвєродонецька - найбільш постраждалих районів від війни.
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03.06.2022 14:52 Ответить
А ті троє молодих мужчин на різних фото - точно ще не досягли 18 років, бо якби досягли, то їх би точно не випустили з України.
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03.06.2022 14:54 Ответить
є цілком дорослі мужлани і їх випускають з жружинами і дітьми. знаєте чому? вони наробили від 3-ох і більше дітей і мають так звану "бронь". пісєц просто. за життя ніколи вони б не повиїзджали туда, бо дуже важкопропхатись за океан, а зараз шей за рейс оплачують.

можу собі уявити шо відчувають ті яких мобілізували а хотіли все життя в Канаду чи США рванути.
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03.06.2022 15:25 Ответить
Знаю хлопця який 7 років намагався туди виїхати з сім'єю. Це дуже важко.
А ще знаю хлопця який 27го лютого по запрошенню був повинен на роботу туди поїхати. Звісно контракт згорів.
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03.06.2022 15:51 Ответить
Цей хлопець - це ти,

Заздриш, *****, тим, хто вже давно живе спокійним та жирним життям , а ти пикою не вийшов, та ще й з судимістю.
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03.06.2022 17:05 Ответить
У меня я вот контракт на 5 марта в США тоже сгорел, 9 лет ждал такого предложения, а теперь сижу в Украине на последние накопления.. так чтг, разные люди бывают, многие от сюда пытаются уехать всю жизнь, от вашего совкового мышления, и как только шанс дается - все пересралось(
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04.06.2022 01:22 Ответить
Чого вони все бігають? Хто міг вже давно виїхали. Як тільки припиняють виплати, побігли далі. Мабуть і після перемоги, ще рік будуть бігати.
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03.06.2022 17:44 Ответить
 
 