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Двое молодых людей в Сумской области сотрудничали с ФСБ и передавали информацию об ВСУ, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры двое жителей Сумщины разоблачены по факту государственной измены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

"По данным следствия, молодые люди добровольно согласились сотрудничать с сотрудниками федеральной службы безопасности Российской Федерации в ущерб территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Они проводили фото- и видеофиксацию мест дислокации Вооруженных Сил Украины, блокпостов, количество военнослужащих, их вооружение или передислокацию колонн военной техники. Собранные данные отправляли представителям российской спецслужбы.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов уголовного производства стражи порядка изъяли мобильные устройства, содержащие доказательства противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

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Двое молодых людей в Сумской области сотрудничали с ФСБ и передавали информацию об ВСУ, - Офис Генпрокурора 01
Двое молодых людей в Сумской области сотрудничали с ФСБ и передавали информацию об ВСУ, - Офис Генпрокурора 02
Двое молодых людей в Сумской области сотрудничали с ФСБ и передавали информацию об ВСУ, - Офис Генпрокурора 03

Граждан задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос по сообщению о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Сумской области.
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Топ комментарии
+39
А где Марьяна Безуглая, она же Марфа Безумная? Почему не требует смертной казни для предателей и диверсантов, как для украинских воинов ? Так кто в Украине коллаборантов и пятая колона Кремля ?
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03.06.2022 12:30
+17
Під час воєнного стану, всі підараси повинні бути знищені на місті!
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03.06.2022 12:33
+10
Там десь ховається, той, хто тихенько в ліс пішов. Коли до нього будуть претензії?
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03.06.2022 12:32
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О бачу і особисті речі склали на досточку, підготувалися, молодці
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03.06.2022 12:28 Ответить
Сепарня, потроху сушіть бублікі и бараночкі.
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03.06.2022 12:29 Ответить
А где Марьяна Безуглая, она же Марфа Безумная? Почему не требует смертной казни для предателей и диверсантов, как для украинских воинов ? Так кто в Украине коллаборантов и пятая колона Кремля ?
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03.06.2022 12:30 Ответить
Коли вже буде новина:
"Двоє молодиків в ОП співпрацювали з ФСБ та передавали інформацію про ЗСУ"?!!
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03.06.2022 12:31 Ответить
Такі молоді, а вже не хочуть жити
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03.06.2022 12:31 Ответить
Чому не хочуть? Вони хочуть грошей і красивого життя, як і Штепа тай і не тільки вона. Є приклади безкарності.
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03.06.2022 13:09 Ответить
Там десь ховається, той, хто тихенько в ліс пішов. Коли до нього будуть претензії?
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03.06.2022 12:32 Ответить
Під час воєнного стану, всі підараси повинні бути знищені на місті!
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03.06.2022 12:33 Ответить
Колеги скумбрії по 8.
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03.06.2022 12:36 Ответить
Тепер їх дім-тюрма
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03.06.2022 12:39 Ответить
Топіть таких 3.14дарасів в гівні!!!
Я вам бочку куплю!
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03.06.2022 12:43 Ответить
о, еще пара саперов нарисовалась, очень пригодятся для разминирования проходов
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03.06.2022 12:44 Ответить
зараз суд примусить їх вивчити гімн України - ото зазнають хлопці лиха!
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03.06.2022 13:01 Ответить
дадуть "условно", в Кропивницькому одну курву так покарали
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03.06.2022 13:06 Ответить
Показывают ему его переписку в мессенджере. Если вы думаете что "сквозное шифрование" защитит ваши сообщения от прочтения, то АХАХАХ
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03.06.2022 13:06 Ответить
Зрадників під час війни має судити військовий трибунал, якого в Україні нема. Військову прокуратуру та Військовий трибунал знищив апарат прєзідєнта Зєлєнського для того щоб всі зрадники могли залишитися в живих. За це ***** дав йому хабар. А як могло бути інакше? Та ніяк!
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03.06.2022 13:17 Ответить
СРОК НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ. МИНИМУМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.06.2022 13:45 Ответить
Таких "хлопчиків" з Сумщині в лютому було повно на Київщині.
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03.06.2022 13:46 Ответить
а суд пропише домашній арешт і чаю чаю не забудьте....20 років за сам факт зради і пожиттєво якщо їх "труди" принесли загибель військових чи цивільних
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03.06.2022 14:08 Ответить
 
 