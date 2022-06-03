Двое молодых людей в Сумской области сотрудничали с ФСБ и передавали информацию об ВСУ, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры двое жителей Сумщины разоблачены по факту государственной измены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

"По данным следствия, молодые люди добровольно согласились сотрудничать с сотрудниками федеральной службы безопасности Российской Федерации в ущерб территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Они проводили фото- и видеофиксацию мест дислокации Вооруженных Сил Украины, блокпостов, количество военнослужащих, их вооружение или передислокацию колонн военной техники. Собранные данные отправляли представителям российской спецслужбы.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов уголовного производства стражи порядка изъяли мобильные устройства, содержащие доказательства противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

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Граждан задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос по сообщению о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Сумской области.