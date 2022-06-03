Страшная цена хлеба 2022: Уничтоженная снарядами и минами оккупантов сельхозтехника. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В результате минирования территории Украины в разных областях взрывались тракторы на боеприпасах российских оккупантов.
Фото опубликовали в сети, передает Цензор.НЕТ.
Также известно о случае, когда российский самолет обстрелял трактор, работавший в поле на Харьковщине.
Фотоподборка Николая Куренного
Топ комментарии
+52 Aleks Sun
показать весь комментарий03.06.2022 14:00
+30 Dima30
показать весь комментарий03.06.2022 14:07
+23 Єто Другоє
показать весь комментарий03.06.2022 13:59
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Вони все одно в очко ***** заглядують...
Я не про нашого...))))
А то, что родителям домик в Израиле за восемь миллионов евро приобрел - так это честно заработанные деньги артиста.
украінці будуть вас знищувати
де би ви не були , так як ваш мордор повинен палати у вогні , а ви там
смажитися 😡
Так сделал бы мудрый хозяин
И позаботился чтобы госзапас ,,не поели мыши ,, как прошлый