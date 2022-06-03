Страшная цена хлеба 2022: Уничтоженная снарядами и минами оккупантов сельхозтехника. ФОТОрепортаж

В результате минирования территории Украины в разных областях взрывались тракторы на боеприпасах российских оккупантов.

Фото опубликовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

Также известно о случае, когда российский самолет обстрелял трактор, работавший в поле на Харьковщине.

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Фотоподборка Николая Куренного

















