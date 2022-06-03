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Страшная цена хлеба 2022: Уничтоженная снарядами и минами оккупантов сельхозтехника. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате минирования территории Украины в разных областях взрывались тракторы на боеприпасах российских оккупантов.

Фото опубликовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

Также известно о случае, когда российский самолет обстрелял трактор, работавший в поле на Харьковщине.

Читайте: Скорость поставки оружия Украине – сверхважный вопрос. Нам это нужно сейчас! - Резников

Фотоподборка Николая Куренного

Страшная цена хлеба 2022: Уничтоженная снарядами и минами оккупантов сельхозтехника 01
Страшная цена хлеба 2022: Уничтоженная снарядами и минами оккупантов сельхозтехника 02
Страшная цена хлеба 2022: Уничтоженная снарядами и минами оккупантов сельхозтехника 03
Страшная цена хлеба 2022: Уничтоженная снарядами и минами оккупантов сельхозтехника 04
Страшная цена хлеба 2022: Уничтоженная снарядами и минами оккупантов сельхозтехника 05
Страшная цена хлеба 2022: Уничтоженная снарядами и минами оккупантов сельхозтехника 06
Страшная цена хлеба 2022: Уничтоженная снарядами и минами оккупантов сельхозтехника 07
Страшная цена хлеба 2022: Уничтоженная снарядами и минами оккупантов сельхозтехника 08
Страшная цена хлеба 2022: Уничтоженная снарядами и минами оккупантов сельхозтехника 09
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Топ комментарии
+52
Мокшанські уї6ани *****. Ці фото роздрукувати і розіслати по всьому світу. В першу чергу голодуючим країнам, які топлять за кацапію.
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03.06.2022 14:00
+30
Пропозиція до МЗС.Ці фото розвішайте у холі ООН,що б в вони знали яка ціна того хліба буде!
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03.06.2022 14:07
+23
каZZапстан має бути знищено!
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03.06.2022 13:59
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03.06.2022 13:59 Ответить
каZZапстан має бути знищено!
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03.06.2022 13:59 Ответить
Мокшанські уї6ани *****. Ці фото роздрукувати і розіслати по всьому світу. В першу чергу голодуючим країнам, які топлять за кацапію.
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03.06.2022 14:00 Ответить
сначала надо по европам эти фото разослать, половина венгрии, болгарии и словении считают, что в этой войне виновата Украина, а раша - жертва гнусных интриг Запада..., мерси, так сказать, рашистской пропаганде в этих странах, не зря ихние пропагандисты жрут свой хлеб...
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03.06.2022 14:16 Ответить
💯, все як ви пишете....
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03.06.2022 15:14 Ответить
Надіслати лист де поспівчувати голодуючим.
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03.06.2022 15:43 Ответить
Ну та як же ж єс буде ставратись щоб зерна якнайбільше постачали ,бо з Африки і Азії біженці до них набіжать,некомфортнооо, і ще колись може про ембарго на нафту хто згадає.....а може і нєєєє.....
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03.06.2022 14:02 Ответить
Дякуємо на шим хліборобам за їх нелегку, а тепер і смертельно небезпечну працю.
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03.06.2022 14:05 Ответить
Пропозиція до МЗС.Ці фото розвішайте у холі ООН,що б в вони знали яка ціна того хліба буде!
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03.06.2022 14:07 Ответить
Боятся наших тракторов твари !
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03.06.2022 14:10 Ответить
Особисто мені насрать на тих чорножопих нєгритосів.

Вони все одно в очко ***** заглядують...
Я не про нашого...))))
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03.06.2022 14:13 Ответить
А чого не про нашого?
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03.06.2022 14:16 Ответить
Знищена техніка...людей вже скільки знищено...
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03.06.2022 14:14 Ответить
бідні трактористи,вони фактично як на фронті-вранці виїжджаючи в поле не знають чи повернуться...
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03.06.2022 14:16 Ответить
Да и техника,смотрю, на наших украинских полях далеко не Беларусы.
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03.06.2022 14:19 Ответить
Тим гівном хіба що городи обробляти.На полі від 5 гектарів потрібна нормальна техніка.
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03.06.2022 15:46 Ответить
Збитки складають собівартість!!!!!
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03.06.2022 14:24 Ответить
Який непотреб продає за коидон українське зерно??.?
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03.06.2022 14:25 Ответить
Відповідаю - Зенепотріб !
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03.06.2022 14:53 Ответить
От, до речі: рвемося вивезти торішній врожай усіляким нігерам, та чи є розуміння, що самі можемо бути виморені голодом? Чи сподіваємось, що рашисти не випалять наші зернові перед жнивами якимись фунасами чи фосфором? Чому так усе через сраку? Чому думаємо про усіх, окрім себе? Таке враження, що це саботаж, якщо не диверсія.
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03.06.2022 14:36 Ответить
у нас давно нет колхозов, а у вас? есть коммерческие организации, которые заключили контракты на поставку и должны их выполнять, а есть стратегические запасы продовольствия, о которых должно заботиться государство..., я надеюсь на это, а все остальное - это бред...
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03.06.2022 15:00 Ответить
Так у Зели задача карманы набить. Потом заявит, что в очередном голодоморе Путин виноват.
А то, что родителям домик в Израиле за восемь миллионов евро приобрел - так это честно заработанные деньги артиста.
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03.06.2022 15:01 Ответить
https://youtu.be/_OvC_IYqnaA
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03.06.2022 14:39 Ответить
На тлі цих фото ще раз хочеться почути тих, хто дуже переймається, як продати зерно зараз з України і їхню думку, що буде восені.
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03.06.2022 14:50 Ответить
Кацапи , кончені варвари і мародери ,-
украінці будуть вас знищувати
де би ви не були , так як ваш мордор повинен палати у вогні , а ви там

смажитися 😡
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03.06.2022 14:51 Ответить
100% що знайдеться якийсь ***** який з серйозним іпалом буде віщати по ящику, що украінські трактористи спровокували обстріл бо не належно шанобливо ставились до *****, не поважали раху.
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03.06.2022 15:08 Ответить
Ці курви мокшанські називають це "денацифікацією" ....🤬
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03.06.2022 15:15 Ответить
Первое -- нужно сделать двухлетний запас зерна для себя
Так сделал бы мудрый хозяин
И позаботился чтобы госзапас ,,не поели мыши ,, как прошлый
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03.06.2022 15:37 Ответить
 
 