Россияне ракетой разрушили единственный в Украине музей поэта Есенина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты разрушили единственный в Украине музей, открытый в честь русского поэта Сергея Есенина. Он находился в школе в Киевском районе Харькова, куда попала российская ракета 2 июня. Один корпус учебного заведения полностью разрушен, в соседнем учебном блоке взрывной волной выбило окна, частично обрушились стены.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила учительница русского языка и литературы, а также украинский язык Светлана Бредун интервью Суспільному.
"Когда пришла - плакала. А что еще можно чувствовать, когда это видишь? Сегодня же Вознесение Господне, праздник. Вчера - День защиты детей. Антихристы... На Благовещение они мне в квартиру шлепнули, а сейчас они попали в школу. Так хотелось бы, чтобы увидели они, те "асвобадители", от чего они освобождают. Теперь у нас здесь не будет ничего российского, ничего", - говорит Светлана Бредун.
В этой школе Светлана работает больше 40 лет.
"Если бы им в уши и в глаза это показать... Но я думаю, они ничего не знают. Если бы они знали, учились так, как надо - так и мудрость была бы своя", - говорит Светлана Бредун.
Как сообщают в ГСЧС, в школе погиб один человек. Женщину нашли на лестнице, ведущей в подвал. В школьном укрытии до сих пор время от времени прячутся жители окрестных домов. Раньше в школе раздавали гуманитарную помощь, рассказывает житель Харькова Ярослав.
Когда были боевые действия, сюда люди приходили получать гуманитарку — вот прямо здесь, у центрального входа. Когда начались обстрелы очень сильные, боевые действия начались интенсивные, то во всех школах прятались обычные люди, в подвалах. Военных я там никогда не видел, я сам хожу сюда тренироваться на стадион", - рассказывает Ярослав.
Пожалуйста, подождите...
Катька типО Вяликая отодрала русню хуже чем ванька 4.0 - грозный.
якщо не згодні-не матюкайте мене
самі його туди своїми ракетами пхають
ми тутка просто ні при чому
русскій ваєнний мір, іді за крєйсєром масква
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах.
Із всієї творчості, для українця, тільки цей кусок із "В том краю, где желтая крапива"...має якусь цінність ...
Все інше.... АЛКАШ, ПОВІСА І РУССКІЙ ПАТРІОТ... Нема чого, цьому кацапському лайну, робити в Україні....тим більше мати музеї та пам'ятники
Подсмотрел я ребяческим оком -
Лижут в очередь кобыли
истекающую суку соком..."
Це, мабуть Сергій мав на увазі теперішніх кацапів і їхнього царька?
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.....
поэт был не стандартный, бунтарь, кокнутый как не угодный власти, говном поливать не надо.
Мы не кацапы, мы лучше.
Бо ми є вілні, а він теж мріяв про це, але усілякі Маяковські и т.п.
Люди, веселые в жизни забвения,
Как велики вы в глазах у других
И как вы жалки во мраке падения,
Нет утешенья вам в мире живых.
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Люди несчастные,жизнью убитые,
С болью в душе вы свой век доживаете.
Милое прошлое, вам не забытое,
Часто назад вы его призываете.
Ja-ja!
Будемо надіятись, що насправді в Харкові зникне російська мова і все російське.
Бо за срср - в Харкові були потужні дисиденти.
Будемо надіятись, що нарешті щось зміниться.
Але як то кажуть: "Горбатого тільки могила виправить". Або як кажуть в Італії: "Вовк може і шкіру поміняти, але не його поведінку."
"Я теперь скромнее стал в желаньях...
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Будто я весенним утром ранним
проскакал на розовом коне..."
Супостатов бомбой офигачу..
"Не жалею, не зову, не плачу.
Все пройдет, как с белых яблонь дым...
Увяданья золотом охваченый,-
Я не буду больше молодым."
Нормально тётка прошлась.
крім поеми "чорний чєловєк" де під іменем Номах змальований Махно,
але нєліцєпріятно змальований.
і цю поему єсєнін писав не на замовлення нквд, як цикл кавказьких віршів.
а писав "для душі", ніколи не опублікував.
значить, в душі він зневажав українців.
але нквд його вбило за інше.
а нас вбиває за українство.
то нахрєна той пам'ятник єсєніну в Україні ?
всі різноманітні жертви нквд мають тепер будувати "новий союз" ?