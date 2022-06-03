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Россияне ракетой разрушили единственный в Украине музей поэта Есенина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты разрушили единственный в Украине музей, открытый в честь русского поэта Сергея Есенина. Он находился в школе в Киевском районе Харькова, куда попала российская ракета 2 июня. Один корпус учебного заведения полностью разрушен, в соседнем учебном блоке взрывной волной выбило окна, частично обрушились стены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила учительница русского языка и литературы, а также украинский язык Светлана Бредун интервью Суспільному.

"Когда пришла - плакала. А что еще можно чувствовать, когда это видишь? Сегодня же Вознесение Господне, праздник. Вчера - День защиты детей. Антихристы... На Благовещение они мне в квартиру шлепнули, а сейчас они попали в школу. Так хотелось бы, чтобы увидели они, те "асвобадители", от чего они освобождают. Теперь у нас здесь не будет ничего российского, ничего", - говорит Светлана Бредун.

Россияне ракетой разрушили единственный в Украине музей поэта Есенина 01

В этой школе Светлана работает больше 40 лет.

"Если бы им в уши и в глаза это показать... Но я думаю, они ничего не знают. Если бы они знали, учились так, как надо - так и мудрость была бы своя", - говорит Светлана Бредун.

Читайте: Войска РФ продолжают обстреливать Харьков и область, есть жертвы. Враг сосредоточен на обороне и удержании позиций в регионе, - Синегубов

Россияне ракетой разрушили единственный в Украине музей поэта Есенина 02

Как сообщают в ГСЧС, в школе погиб один человек. Женщину нашли на лестнице, ведущей в подвал. В школьном укрытии до сих пор время от времени прячутся жители окрестных домов. Раньше в школе раздавали гуманитарную помощь, рассказывает житель Харькова Ярослав.

Когда были боевые действия, сюда люди приходили получать гуманитарку — вот прямо здесь, у центрального входа. Когда начались обстрелы очень сильные, боевые действия начались интенсивные, то во всех школах прятались обычные люди, в подвалах. Военных я там никогда не видел, я сам хожу сюда тренироваться на стадион", - рассказывает Ярослав.
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Топ комментарии
+39
ипанули бы еще по памятнику Екатерине в Одессе
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03.06.2022 15:25
+27
Дерусифікація руками русні
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03.06.2022 15:25
+23
І по пам"ятнику кату - суворову в Ізмаїлі. Дуже вже, знаєте, проситься. То фарбою його "прикрашають", то яйцями, то ганчірками обмотують...
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03.06.2022 15:37
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ипанули бы еще по памятнику Екатерине в Одессе
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03.06.2022 15:25 Ответить
І по пам"ятнику кату - суворову в Ізмаїлі. Дуже вже, знаєте, проситься. То фарбою його "прикрашають", то яйцями, то ганчірками обмотують...
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03.06.2022 15:37 Ответить
А вот єтого не надо.
Катька типО Вяликая отодрала русню хуже чем ванька 4.0 - грозный.
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03.06.2022 15:39 Ответить
Надо. Не будет Катьки в Одессе - это проект путинского холуя Маркова, который с экранов Соловьёва не слазит.
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03.06.2022 15:52 Ответить
Катьку можно использовать как указатель направления к муниципальному туалету, либо к тому месту, где крабы "Москву" обживают.
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03.06.2022 16:00 Ответить
а може нарядити у вишиванку і нехай далі торчить??
якщо не згодні-не матюкайте мене
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03.06.2022 16:38 Ответить
вишиванку похабити не дамо тією ******... ту сучку до блох, ще краще на мило(металолом)
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03.06.2022 16:55 Ответить
маячок на Катьку-курву треба поставити
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03.06.2022 18:21 Ответить
бьідло одесское никак не может от своей немецкой хозяйки избавиться , Рабское нутро у одесситов на долго и в серьез сидит в их мерзких душонках
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06.06.2022 14:50 Ответить
Дерусифікація руками русні
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03.06.2022 15:25 Ответить
і куй з ним
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03.06.2022 15:28 Ответить
рашисти виконали брудну роботу "укро-нацистів" по деруZZифікації України
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03.06.2022 18:23 Ответить
А по суті пані вчителька досить лояльно сприйняла обстріл школи. В подумках кляне бєндєр і майдан, через які почалась війна , бо так говорить скабєєва, салавйов і *****
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03.06.2022 15:28 Ответить
Їй швидше жаль зруйновану школу, а так стрес дається взнаки.
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03.06.2022 15:34 Ответить
Я з дерусифікацію в Україні, головне, щоб не гинули наші громадяни і не руйнувалась інфраструктура.
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03.06.2022 15:29 Ответить
Та і буй з ним! Всю пам'ять про кацапів ми і самі знищимо! головне щоб люди не постраждали!
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03.06.2022 15:31 Ответить
Шкода жіночку що загинула. Єсєніна на**й.
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03.06.2022 15:31 Ответить
зайвий раз доказує, куди прямує в Україні руській мір
самі його туди своїми ракетами пхають
ми тутка просто ні при чому

русскій ваєнний мір, іді за крєйсєром масква
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03.06.2022 15:33 Ответить
Главное не давать Украине оружия чтобы небыла эскалации ато как гаварил Медведев будем стрелять ракетами куда попало. А сейчас *** что?
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03.06.2022 15:35 Ответить
Русофобія якась.
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03.06.2022 15:36 Ответить
Ну,й хер з ним єсєніним. Не українська історія,ненаш символ
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03.06.2022 15:36 Ответить
Били по школе как по пункту выдачи гуманитарки, чтобы жертв было побольше. А попали в музей Есенина. Хотя чему удивляться... Я думаю что при опросе рабссиян они в 80% случаях скажут что это генерал, который победил немцев в великой отечественной...
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03.06.2022 15:39 Ответить
дя-ку-є-мо!
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03.06.2022 15:42 Ответить
Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах.

Із всієї творчості, для українця, тільки цей кусок із "В том краю, где желтая крапива"...має якусь цінність ...
Все інше.... АЛКАШ, ПОВІСА І РУССКІЙ ПАТРІОТ... Нема чого, цьому кацапському лайну, робити в Україні....тим більше мати музеї та пам'ятники
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03.06.2022 15:43 Ответить
ще й підпільний адепт ЛГБТ
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03.06.2022 15:54 Ответить
Це шось аутоімунне, не інакше...
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03.06.2022 15:44 Ответить
Мда. Іронія долі.
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03.06.2022 15:47 Ответить
"Да, есть горькая правда земли!
Подсмотрел я ребяческим оком -
Лижут в очередь кобыли
истекающую суку соком..."

Це, мабуть Сергій мав на увазі теперішніх кацапів і їхнього царька?
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03.06.2022 15:48 Ответить
Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.....

поэт был не стандартный, бунтарь, кокнутый как не угодный власти, говном поливать не надо.

Мы не кацапы, мы лучше.

Бо ми є вілні, а він теж мріяв про це, але усілякі Маяковські и т.п.
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03.06.2022 15:59 Ответить
Согласен. Есенин норм чувак был. Бунтарь. Его же кацапские швондеры и грохнули.

Люди, веселые в жизни забвения,
Как велики вы в глазах у других
И как вы жалки во мраке падения,
Нет утешенья вам в мире живых.
---------------------
Люди несчастные,жизнью убитые,
С болью в душе вы свой век доживаете.
Милое прошлое, вам не забытое,
Часто назад вы его призываете.
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03.06.2022 16:15 Ответить
нах нам їхні внутрішні розбірки? нах нам їх єсенін???? потреба є? ні, немає!!
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03.06.2022 16:50 Ответить
он алкаш бьіл конченньій
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06.06.2022 14:53 Ответить
Если бы русня не уничтожила дом Сереги Yesенина, то это бы сделали солдаты НАТО!
Ja-ja!
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03.06.2022 16:04 Ответить
Як каже мій чоловік: "Кацапи, то таке дурне створіння, що воно навіть коня від осла не відрізнить".
Будемо надіятись, що насправді в Харкові зникне російська мова і все російське.
Бо за срср - в Харкові були потужні дисиденти.
Будемо надіятись, що нарешті щось зміниться.
Але як то кажуть: "Горбатого тільки могила виправить". Або як кажуть в Італії: "Вовк може і шкіру поміняти, але не його поведінку."
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03.06.2022 16:11 Ответить
Ну хоч так відбувається дерусифікація. А то самі українці вчепились в вєлікую русскую культуру і ніяк не можуть розстатися з нею. Ще б пару пам' ятників пушкіну розфігачили!!!
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03.06.2022 16:38 Ответить
на якого Біса потрібен той "музей"? 100 років мак не родив і голоду не було.... то даже втратою назвати смішно. скоріше елемент справедливої дерашифікації України.
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03.06.2022 16:48 Ответить
Я народилася росіянкою, але після 24 лютого пишу тільки на українській мові, мені 74р. , мої діти принципово перейшли на українську, призвичаїли і мене, бо я ненавиджу все це російське бидло, путінських рабів. Ніколи справжні українці не стануть їм подібними, свобода, людяність, честь притаманні українцям і слава їм за це.
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03.06.2022 16:53 Ответить
Деколонізація разом з дерусифікацією в дії. Виписати їм премію.
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03.06.2022 17:00 Ответить
Нє жалєю, нє зову, нє плааачу!
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03.06.2022 17:13 Ответить
А якщо так?

"Я теперь скромнее стал в желаньях...
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Будто я весенним утром ранним
проскакал на розовом коне..."
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03.06.2022 21:57 Ответить
Якось похер на Єсєніна. Будівлю шкода.
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03.06.2022 17:16 Ответить
Не жалею, не зову, не плачу

Супостатов бомбой офигачу..
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03.06.2022 17:25 Ответить
Фе, який ти вульгарний.

"Не жалею, не зову, не плачу.
Все пройдет, как с белых яблонь дым...
Увяданья золотом охваченый,-
Я не буду больше молодым."
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03.06.2022 21:52 Ответить
... щоб знали, що вчать "бендеровці і нацисти" ...

Нормально тётка прошлась.
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03.06.2022 18:01 Ответить
Збудують нову школу вже без музея Єсеніна ...
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03.06.2022 18:57 Ответить
в жодному вірші чи поемі єсєніна нема нічого українського.
крім поеми "чорний чєловєк" де під іменем Номах змальований Махно,
але нєліцєпріятно змальований.
і цю поему єсєнін писав не на замовлення нквд, як цикл кавказьких віршів.
а писав "для душі", ніколи не опублікував.
значить, в душі він зневажав українців.
але нквд його вбило за інше.
а нас вбиває за українство.

то нахрєна той пам'ятник єсєніну в Україні ?

всі різноманітні жертви нквд мають тепер будувати "новий союз" ?
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03.06.2022 19:15 Ответить
Поколінню зет Єсєнін до сраки
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03.06.2022 19:52 Ответить
Єсєнін від такого кретинизму аж пером у труні смикнув, щоб написати пару віршів про невиліковну тупість заліських тубільців. )
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03.06.2022 22:25 Ответить
 
 