Россияне ракетой разрушили единственный в Украине музей поэта Есенина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оккупанты разрушили единственный в Украине музей, открытый в честь русского поэта Сергея Есенина. Он находился в школе в Киевском районе Харькова, куда попала российская ракета 2 июня. Один корпус учебного заведения полностью разрушен, в соседнем учебном блоке взрывной волной выбило окна, частично обрушились стены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила учительница русского языка и литературы, а также украинский язык Светлана Бредун интервью Суспільному.

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"Когда пришла - плакала. А что еще можно чувствовать, когда это видишь? Сегодня же Вознесение Господне, праздник. Вчера - День защиты детей. Антихристы... На Благовещение они мне в квартиру шлепнули, а сейчас они попали в школу. Так хотелось бы, чтобы увидели они, те "асвобадители", от чего они освобождают. Теперь у нас здесь не будет ничего российского, ничего", - говорит Светлана Бредун.

В этой школе Светлана работает больше 40 лет.

"Если бы им в уши и в глаза это показать... Но я думаю, они ничего не знают. Если бы они знали, учились так, как надо - так и мудрость была бы своя", - говорит Светлана Бредун.

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Как сообщают в ГСЧС, в школе погиб один человек. Женщину нашли на лестнице, ведущей в подвал. В школьном укрытии до сих пор время от времени прячутся жители окрестных домов. Раньше в школе раздавали гуманитарную помощь, рассказывает житель Харькова Ярослав.

Когда были боевые действия, сюда люди приходили получать гуманитарку — вот прямо здесь, у центрального входа. Когда начались обстрелы очень сильные, боевые действия начались интенсивные, то во всех школах прятались обычные люди, в подвалах. Военных я там никогда не видел, я сам хожу сюда тренироваться на стадион", - рассказывает Ярослав.