РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14319 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
12 250 13
армия РФ (15366) война (46763) Киевская область (3537) СБУ (18682) убийство (6290) снайперы (438) Венедиктова (727) Офис Генпрокурора (2042)

Идентифицирован россиянин, убивший гражданского в Киевской области. Это - снайпер 15-й мотострелковой бригады Ильин. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Идентифицирован российский снайпер, убивший гражданского на Киевщине.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, это Олег Ильин – снайпер 15-й отдельной мотострелковой "Александрийской" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ, принадлежащей в состав так называемых российских "миротворческих" войск.

"Киевская областная прокуратура и следователи СБУ установили, что в феврале во время оккупации села Победа в Киевской области этот российский "миротворец" убил 53-летнего местного мирного жителя. Безоружный гражданин просто возвращался домой", - отмечает генпрокурор.

Как сообщается, несколько дней с мужем не было связи, пока друг не нашел его тело с простреленной головой в парке недалеко от позиций, где дежурили захватчики. Оккупанты еще 9 дней не давали односельчанам забрать жертву. Лишь позже позволили похоронить в указанном ими месте в том же парке.

Читайте: Идентифицировано 90 российских военнослужащих, совершивших военные преступления в Украине, – Венедиктова

Идентифицирован россиянин, убивший гражданского в Киевской области. Это - снайпер 15-й мотострелковой бригады Ильин 01

"Нами собрано достаточно доказательств, чтобы этот военнослужащий РФ получил статус подозреваемого в нарушении законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством", - резюмирует она.

В прессцентре СБУ уточняют, что Ильин Олег Олегович, уроженец Башкортостана, военный части №90600, которая дислоцируется в пгт Рощинского Волжского района Самарской области.

"24 февраля этого года оккупант пересек государственную границу Украины в Сумской области и принимал непосредственное участие в актах вооруженной агрессии на территории нашего государства. Профессиональный снайпер вместе с другими военнослужащими бригады заехал со стороны Черниговской области в село Перемога Барышевской территориальной громады. Захватчики оккупировали его.

Смотрите также: ВСУ взяли в плен снайпера Багиру из ОРДЛО, расстреливавшую украинских пленных в 2014 году, - АрмияInform. ФОТО

На местах дислокаций подразделений и отдельных групп военные преступники организовали круглосуточное боевое дежурство со сменами каждые 3 часа.

Ильин вместе с отделением снайперов и другими подразделениями разместились вдоль улицы Киевская рядом с магазином "Строймаркет", расположенного неподалеку от сельского парка. По указанному адресу оккупанты размещались до 10 марта 2022 года.

Во время совершения дежурства на глаза преступнику попал гражданский мужчина, который возвращался домой мимо памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы Второй мировой войны. 53-летний местный житель не создавал для вооруженного профессионала никакой опасности и по законам войны не должен являться объектом нападений.

Однако снайпер-кадровый военнослужащий, будучи осведомленным о законах и обычаях войны, предусмотренных и закрепленных, в частности, в положениях международного законодательства, все же произвел прицельный выстрел в безоружного гражданского.

Смотрите также: "Та вообще пох#й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!", - оккупант рассказывает, как они "ровняют с землей" украинские села. АУДИО

В результате тяжелых ранений, не совместимых с жизнью, мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на основе собранных доказательств снайперу заочно уведомлено о подозрении в совершении жесткого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством, то есть нарушения законов и обычаев войны, предусмотренные международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса.

Идентифицирован россиянин, убивший гражданского в Киевской области. Это - снайпер 15-й мотострелковой бригады Ильин 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+19
Рожа свиная. Вся россия из таких и состоит.
показать весь комментарий
03.06.2022 15:47
+16
Подлость, порождаемая трусостью, патологической жадностью и обыкновенным садизмом основная национальная черта рабссиян. Вот в чем загадочность русской души.
показать весь комментарий
03.06.2022 15:48
+15
Це не іл'їн. Це потенціальний двухсотий.
показать весь комментарий
03.06.2022 15:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це не іл'їн. Це потенціальний двухсотий.
показать весь комментарий
03.06.2022 15:39 Ответить
..так зробіть щось накшталт ізраїльскої групи ліквідації ворогів Ізраілю. Спеціалістів і бажаючих буде вдосталь! Відправте до Кобзона Ківу, цю снайперську тваринку, *героїв* Бучі та Гостомеля, тих покидьків, що у солов*я виступають... Лугандонську шушваль!!! Ефект буде вражаючий. Будуть сцятися всі покидьки від Хабаровська до Верховної Ради України. І будуть знати.. що кара неминуча.
показать весь комментарий
03.06.2022 15:45 Ответить
какой памошнік для путєна!
мєдаль гєрою!
показать весь комментарий
03.06.2022 15:45 Ответить
Гидота,мабуть помилково розраховує на довге щасливе життя з медалями. С
показать весь комментарий
03.06.2022 15:45 Ответить
Рожа свиная. Вся россия из таких и состоит.
показать весь комментарий
03.06.2022 15:47 Ответить
Подлость, порождаемая трусостью, патологической жадностью и обыкновенным садизмом основная национальная черта рабссиян. Вот в чем загадочность русской души.
показать весь комментарий
03.06.2022 15:48 Ответить
Если рашка откажется всех преступников передать Украине, спецслужбы Украины должны ликвидировать ублюдков на территории РФ чтобы в будущем любая мразь которая позарится на жизнь украинцев 1000 раз подумала прежде чем поднять руку на граждан Украины.
показать весь комментарий
03.06.2022 15:55 Ответить
всіх, це всі, що були на території України і вижили, віддавав команди з території підарашки, пілоти літаків, моряки, хто калібри пускав і таке інше, всякі пропагандони. от що з ними тут робити, по нормальному то утилізувати, але смертної кари немає, садити їх тут потюрмах не варіант. тому краще там знищити
показать весь комментарий
03.06.2022 16:24 Ответить
мідаліст хєров
показать весь комментарий
03.06.2022 16:50 Ответить
Клята орда!
показать весь комментарий
03.06.2022 17:14 Ответить
Тварь деревянными медальками.
показать весь комментарий
03.06.2022 18:01 Ответить
Один Трухін вартий половини спецназу Московії, досі не можуть дізнатися хто сидів за кермом.
показать весь комментарий
03.06.2022 18:17 Ответить
 
 