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За 100 дней войны Украина остановила "вторую армию мира" и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Президент Владимир Зеленский в 100-й день войны подчеркнул, что Украина выстояла и продолжает отстаивать свои территории.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"100 дней нашей борьбы. 100 дней единства и несгибаемого духа. За это время враг так и не смог достичь никакой стратегической цели, но пытался выместить свое бессилие на гражданской инфраструктуре и людях.

Украина же за эти 100 дней сделала то, что казалось невозможным, во что многие не хотели верить. Мы остановили "вторую армию мира", освободили часть своих территорий и продолжаем давать достойный отпор оккупантам. Спасибо всем, благодаря кому Украина выстояла и продолжает отстаивать свое уже сотый день. Победим!" - подчеркнул президент.

Также смотрите: "Защищаем Украину уже 100 дней. Победа за нами", – Зеленский. ВИДЕО

За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 01
За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 02
За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 03
За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 04
За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 05
За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 06
За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 07
За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 08
За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 09
За 100 дней войны Украина остановила вторую армию мира и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский 10
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Топ комментарии
+32
Ці слова має казати Залужний, а не цей поц.
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03.06.2022 16:05
+25
Тут надо уточнить кто "мы", кто конкретно остановил "2-ю армию мира" и какое было участие во всём этом "слуги народа", в том числе и до войны?
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03.06.2022 16:06
+24
Ты бы лучше рассказал, милок, за свои без малого 1000 дней подготовки к этой войне. Что конкретного ты сам сделал за это время чтобы укрепить армию и оборону страны. Или сцикотно правду сказать?
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03.06.2022 16:12
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Ці слова має казати Залужний, а не цей поц.
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03.06.2022 16:05 Ответить
яке відношення до ЗСУ, яку відновив Порошенко і його однодумці за період з 2014 по 2019 роки має Боневтік? Несоромно Боневтіку коли армія мала заборгованість по зарплатах на мільярди гривень, коли скорочували 40 тисяч необхідніших військових професій, коли знімали з передової безпілотники, відводили війська із підготовленних укріпленнь і забороняли стріляти? Коли не виконувалися оборонні замовлення і продуктове забезпечення військових відкотилося до совкових норм? Коли до активної фази військових дій не підвищувалися оклади, не виготовлялися бронежителти, шоломи, нові БТР, САУ "Богдана"? Коли були заморожені ракетні програми "Нептун", "Ольха", "Грім 2"? Коли фактично не було замовлення в армію ПТРК "Стугна" "Корсар"? Іди Володька і піарся на своїх дорогах, показуй бігборди скільки пройшли кіломертів, скільки украли з одного кіломерта, новітню техніку по будкванню доріг і новенькі, красиві бітумовози, які день і ніч тягали бітум з білорусі і росії і сума витрачена тільки на бітум в рази вища ніж на нашу армію.
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03.06.2022 19:02 Ответить
Мене і не тільки мене, вже задовбав своєю передвиборчою кампанією Боневтік Розміновувач Чонгарний, але не менше дістали оці тикання заслугами покровителя Свинарчуків. В 2014му вся Україна одягала, годувала і можна сказати, що озброювала армію, бо техніку ремонтували по всіх колгоспних майстернях на зібрані народом кошти. Навіть ремонтом літаків волонтери займались. Відсіч на Донбасі першими дали добровольці. Так що досить ліпити з Мародера полководця, ми ще не забули Іловайськ і парад на Хрещатику. Займатись обороною країни це обов"язок президента, який Порох виконував не набагато краще Боневтіка.
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03.06.2022 23:18 Ответить
шо ж ти за чмо, що вміэш так *******!!!
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03.06.2022 20:46 Ответить
2 червня була спроба заходу на територію України двох гелікоптерів Росії. Проте українські захисники не дали ворожим вертольотам просунутися углиб території України

Чому не збили? що це за бабуйня? у нас війна чи знову цирк?!!
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03.06.2022 16:06 Ответить
Не сбили потому, что вас ждали. Со Стингером. На вас была надежда. Но вы ********. Или вы *********? А без вас ну ни как сбивать не получается.
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03.06.2022 16:14 Ответить
Тут надо уточнить кто "мы", кто конкретно остановил "2-ю армию мира" и какое было участие во всём этом "слуги народа", в том числе и до войны?
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03.06.2022 16:06 Ответить
Тищенко получил наградное оружие . Я так понимаю именно он остановил 2ю армию мира .
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03.06.2022 16:21 Ответить
та да... И шо б ми без тебя делали...
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03.06.2022 16:07 Ответить
угу "ми орали,я і трактор")))
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03.06.2022 21:23 Ответить
Зєля, так, нашої боротьби, але конкретно ти та твоє оточення до цього ніякого відношення не має, скоріше тільки заважають, м'яко кажучи.
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03.06.2022 16:09 Ответить
Ты то, Вова, к этому каким боком? Боневтик?
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03.06.2022 16:10 Ответить
Краще б його назвали "алевтік"! Україні було б набагато легше!
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03.06.2022 18:17 Ответить
Армия, Мова, Вiра основа безопастности Украины. Мы обязаны стать еще сильнее чтобы у помойки никогда не возникало желания столкнутся с Украиной.
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03.06.2022 16:12 Ответить
Только вот "Армія, Мова, Віра" - это не лозунг и жизненное кредо данного организма. Его лозунг и кредо - "Здесь можно хорошо прибарахлиться. Внукам хватит".
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03.06.2022 16:16 Ответить
Ты бы лучше рассказал, милок, за свои без малого 1000 дней подготовки к этой войне. Что конкретного ты сам сделал за это время чтобы укрепить армию и оборону страны. Или сцикотно правду сказать?
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03.06.2022 16:12 Ответить
Знаете, почему Рашистская Фашизация настолько отчаянно пытается подавить вышедших на протест студентов, потом убить Небесную Сотню, а сегодня уничтожить всю Украину? Потому что стоит нам убедительно победить - и все. С этого момента захваченные империей народы начнут расчехлять ножи и резать русских. Так что это для мордора война за продолжение его существования как имперского государства.
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03.06.2022 16:21 Ответить
І чергове відео "Арахамія-тут, Подоляк-тут, Стефанчук-тут...ну і я тут"-Туто Боневтікуньйо
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03.06.2022 16:21 Ответить
Судя по фоткам с ОП отпор дают Подоляк и Агрохимия....
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03.06.2022 16:23 Ответить
да, конечно, это 95 квартал во главе с клоуном остановили врага!

Опять впопулистские видосики.
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03.06.2022 16:26 Ответить
Ви зелені пітари здали Херсонщину та половину Запорізької області
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03.06.2022 16:33 Ответить
Это да, а про свою роль что забыл, да неужели, скромняга, да? Это ж только благодаря тебе и твоей ************* зебенькиной кА..МАНДЕ.
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03.06.2022 16:46 Ответить
То всьо фігня. Головне Порошенка посадити. Правда?
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03.06.2022 16:59 Ответить
Не зараз ...!!!
Переможіть Рашу , ней ваші суди будуть признані світом ...
А ... тоді можна і з Пороха і з Кучми про дещо спитати
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03.06.2022 18:26 Ответить
не пий більше, алкаш
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03.06.2022 19:28 Ответить
Якби ще хтось нормально готувався, то вторая армія може би і не ризикувала нападати, бо бачила би силу, здатну надавати лаптями по щам.
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03.06.2022 17:09 Ответить
А мы в ОП жрали шашлыки. Пугали Рашу.
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03.06.2022 17:25 Ответить
Cпецоперация в Украине провалилась с большим позором Стрелков
https://www.youtube.com/watch?v=kY3P_d0hlzk
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03.06.2022 18:07 Ответить
Перестаньте орду орків називати армією яка займає перше місце за нелюдством!
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03.06.2022 18:26 Ответить
Якби да і шо. Тільки б напаскудити. уряд робить свою роботу .
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03.06.2022 19:39 Ответить
у Зе-шобли за сто днiв просто чудовi досягнення...

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03.06.2022 20:38 Ответить
Яке отношение малоросец зеленский имеет к сопротивлению ЗСУ и теробороны рашке? А вот к оккупации Херсонщины и конкретно Мариуполя имеет самое прямое. И за это он должен ответить
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03.06.2022 20:53 Ответить
 
 