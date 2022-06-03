За 100 дней войны Украина остановила "вторую армию мира" и продолжает давать отпор оккупантам, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Президент Владимир Зеленский в 100-й день войны подчеркнул, что Украина выстояла и продолжает отстаивать свои территории.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"100 дней нашей борьбы. 100 дней единства и несгибаемого духа. За это время враг так и не смог достичь никакой стратегической цели, но пытался выместить свое бессилие на гражданской инфраструктуре и людях.
Украина же за эти 100 дней сделала то, что казалось невозможным, во что многие не хотели верить. Мы остановили "вторую армию мира", освободили часть своих территорий и продолжаем давать достойный отпор оккупантам. Спасибо всем, благодаря кому Украина выстояла и продолжает отстаивать свое уже сотый день. Победим!" - подчеркнул президент.
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Чому не збили? що це за бабуйня? у нас війна чи знову цирк?!!
Опять впопулистские видосики.
Переможіть Рашу , ней ваші суди будуть признані світом ...
А ... тоді можна і з Пороха і з Кучми про дещо спитати
https://www.youtube.com/watch?v=kY3P_d0hlzk