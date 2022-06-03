Оккупанты советской ракетой уничтожили помещение больницы в Золочеве Харьковской области. ФОТОрепортаж

В ночь на 3 июня российские военные обстреляли Золочев Харьковского района.

Об этом рассказал глава Золочевской громады Виктор Коваленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сегодня в 00:18 ракета советского производства 1989 г. попала в терапевтическое отделение. Перед войной мы оптимизировали отделение, поэтому там никого не было, ракета разнесла помещение. Мы планировали там ремонт сделать, большие планы у нас были, но теперь это помещение полностью уничтожено, как и здания рядом - помещения больницы, стоматологический кабинет, дома. Снаряды в этот район прилетают не впервые", - отметил он.

Также 3 июня россияне обстреляли Уды, четыре дома повреждены.

За 100 дней войны на территории громады погибли 32 человека, 65 человек ранены, сказал Коваленко.

"Около 750 частных домов разрушены, школа в Удах уничтожена, детский сад, в котором мы только сделали ремонт. Макаровская школа также уничтожена, сгорела. В приграничных селах разбита инфраструктура", - добавил он.

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