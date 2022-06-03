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Защитнику Мариуполя "Оресту" присудили награду Grand Press Photo 2022. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Защитнику Мариуполя, бойцу полка "Азов" Дмитрию Казацкому ("Оресту") присудили престижную награду польской фотопремии - Grand Press Photo-2022 за фото из "Азовстали".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмма-канал Оперативный ВСУ.

"Мы верим, что Дмитрий получит этот диплом лично во время конкурса в следующем году. Мы будем ждать его живым и здоровым", - отметила глава фонда Grand Press Вероника Мировская во время церемонии награждения.

Защитнику Мариуполя Оресту присудили награду Grand Press Photo 2022 01
Защитнику Мариуполя Оресту присудили награду Grand Press Photo 2022 02

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Топ комментарии
+9
Чекаємо на Героя вдома. Разом із Побратимами.
Слава Україні
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03.06.2022 19:56
+5
Дай Бог, щоб наші хлопці повернулись додому живими...
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03.06.2022 20:04
+4
а зекоманда про тих азовців і забула вже і не згадує. і, головне, заборонила всім згадувати.
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03.06.2022 19:56
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Простує Орфей через пекло - а пекло все не кінчається...
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03.06.2022 19:48 Ответить
Фортеця Маріуполь. Орест - https://www.youtube.com/watch?v=N2A5G-AxZKw&ab_channel=%23BABYLON%2713
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03.06.2022 19:49 Ответить
а зекоманда про тих азовців і забула вже і не згадує. і, головне, заборонила всім згадувати.
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03.06.2022 19:56 Ответить
Не на часы
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04.06.2022 11:41 Ответить
Чекаємо на Героя вдома. Разом із Побратимами.
Слава Україні
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03.06.2022 19:56 Ответить
Дай Бог, щоб наші хлопці повернулись додому живими...
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03.06.2022 20:04 Ответить
Позор зеленскому за то, что сдал Азовцев кацапам.
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03.06.2022 20:10 Ответить
я сам - Орест ...
Дмитру Козацькому ("Оресту") - Привіт !
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03.06.2022 20:24 Ответить
Боневтік здав героів, що захистили всю Україну і його самого. Міг сам стати героєм - запропонувати обмін - себе - на всіх полонених захіснииків Маріуполя. Став би героєм на віки, увійшов би в історію. Його б не катували. не стратили б, міжнародна спільнота його б на руках через кордон назад в Україну перенесла. Але ж- маємо,що маємо.

Боже збережи азовців!
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04.06.2022 15:11 Ответить
 
 