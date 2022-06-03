14 356 34
В двух странах Америки выпустили марки с Патроном. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Две страны - южноамериканская Гайана и островная Доминика - посвятили свои марки легендарному украинскому саперу псу Патрону.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице сайта для коллекционеров Bomarka.
"Нашему славному Патрону аплодирует не только украинский президент, но и весь мир. Несколько дней назад на 75-м Каннском кинофестивале он получил самую престижную награду для собак "PalmDogManitaria". Поэтому теперь у этой собачки не только медаль "За преданную службу". А еще его изображение - в проекте "Собственная марка" Доминики и Гайаны. Поздравляем с очередной победой Патрона и его хозяина-друга господина Михаила!" – сказано в сообщении.
Топ комментарии
+52 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий03.06.2022 20:58
+37 саша паламарчук
показать весь комментарий03.06.2022 21:03
+22 Oleh Syvenkyy
показать весь комментарий03.06.2022 21:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Патрон - красава...
и пистон - лишний...))))
українського прикордонника --- " російський корабель - иди на х...й"