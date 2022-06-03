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В двух странах Америки выпустили марки с Патроном. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Две страны - южноамериканская Гайана и островная Доминика - посвятили свои марки легендарному украинскому саперу псу Патрону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице сайта для коллекционеров Bomarka.

"Нашему славному Патрону аплодирует не только украинский президент, но и весь мир. Несколько дней назад на 75-м Каннском кинофестивале он получил самую престижную награду для собак "PalmDogManitaria". Поэтому теперь у этой собачки не только медаль "За преданную службу". А еще его изображение - в проекте "Собственная марка" Доминики и Гайаны. Поздравляем с очередной победой Патрона и его хозяина-друга господина Михаила!" – сказано в сообщении.

В двух странах Америки выпустили марки с Патроном 01

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В двух странах Америки выпустили марки с Патроном 02

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Топ комментарии
+52
Марки гарні, але зелене чмо на них зайве.
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03.06.2022 20:58
+37
якби ще Патрон знайшов би ту суку яка розмінувала Чонгар-ціни б йому не було!
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03.06.2022 21:03
+22
все супер тільке Зе бовдень зайвий
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03.06.2022 21:02
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Марки гарні, але зелене чмо на них зайве.
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03.06.2022 20:58 Ответить
Та да, Патрон красавчик. Гундосик лишний. Наверное поэтому только "Аж дві країни - Південноамериканська Гаяна і острівна Домініка - присвятили свої марки легендарному українському розмінувальнику псу Патрону." В цивилизованных странах такое сочетание не прошло. Очередная зепобеда...
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03.06.2022 21:03 Ответить
... вовік палку Патрону приносить
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03.06.2022 21:16 Ответить
Марка "Патрон 🤡и умный пес 🐶"
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03.06.2022 23:56 Ответить
Патрон-Super Star...
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03.06.2022 20:59 Ответить
...на жаль, він тут у функції живого реквізиту
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03.06.2022 21:08 Ответить
все супер тільке Зе бовдень зайвий
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03.06.2022 21:02 Ответить
а при чем тут найсетлейший???
Патрон - красава...
и пистон - лишний...))))
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03.06.2022 21:03 Ответить
якби ще Патрон знайшов би ту суку яка розмінувала Чонгар-ціни б йому не було!
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03.06.2022 21:03 Ответить
Браво!
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03.06.2022 21:55 Ответить
І сраку б йому відкусив...
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03.06.2022 22:52 Ответить
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03.06.2022 22:59 Ответить
Так тут дві собаки... Патрон професійний сапер, та зелена гидота...яка теж Чонгарський сапер. Перепрошую у пана Патрона, що прийшлося порівняти гидоту з воїном!
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03.06.2022 23:13 Ответить
А можна на Діснеї заказати мультик "Пес Патрон і рашистський усерон"?
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03.06.2022 21:07 Ответить
Собака файний, говеня зайве!
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03.06.2022 21:10 Ответить
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03.06.2022 23:15 Ответить
Da zasluzil Patron,dumaju eto ne originalnije bloki Gujani ili Dominiki ix pecatajut v drugix stranax podpolno
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03.06.2022 21:14 Ответить
Клавиатура онлайн. Пишите, копируете и вставляете. Так проще будет вас читать
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03.06.2022 21:44 Ответить
Він навмисно знущається... але, через це, читачів у нього не багато...
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03.06.2022 22:54 Ответить
Я когда вас читаю, то начинаю думать, что понимаю литовский! 🇱🇮
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03.06.2022 23:58 Ответить
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04.06.2022 15:46 Ответить
Зелене ЛАЙНО поряд з Патроном - дискредитує песика!
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03.06.2022 21:17 Ответить
и я такую же хочу!
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03.06.2022 21:20 Ответить
https://bomarka.com/en/niger/
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03.06.2022 23:32 Ответить
Зеленський на фоні Патрона виглядає як чмо, тобто зайвий)
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03.06.2022 21:21 Ответить
А Нігер випусти 2 блоки " Палаюча Москва " де на одному є відповід
українського прикордонника --- " російський корабель - иди на х...й"
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03.06.2022 22:19 Ответить
Патрон больше пользы приносит для Украины, чем Зеленский и его шобла
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03.06.2022 22:45 Ответить
Классные марки. Патрон выглядит, как фотомодель.
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03.06.2022 22:50 Ответить
Патрон - молодець. А от нафіга туди Зєлю засунули - це питання.
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03.06.2022 22:50 Ответить
Окей, Патрон і ЗСУ безсумнівно герої, а морда Зеленського там при чому?
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03.06.2022 23:17 Ответить
Я приєднуюся до численних користувачів, які висловили одне й те ж питання: якого біса там пре-зе-дент ?
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04.06.2022 08:36 Ответить
Просто зеленский привык пиариться на чужой славе. Вот например был бы в Украине хомяк купленный на Владимирском рынке, который предупредил бы Байдена о наближающемся на Техас торнадо, то зе и на нем бы пиарился
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04.06.2022 12:05 Ответить
А зеленский каким боком.
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04.06.2022 15:06 Ответить
І тут це зелене чмо примазалось.
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04.06.2022 21:18 Ответить
 
 