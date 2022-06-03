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Президент Сербии Вучич пообещал всестороннюю помощь государства переселенцам из Украины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Сербии Александар Вучич посетил приют для беженцев из Украины во Вране, где находятся 43 женщины, 17 детей в возрасте от двух до 18 лет и семь мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Балканский обозреватель.

"Желаю вам скорейшего мира, чтобы вы могли вернуться в свои дома, а кто хочет жить и работать в Сербии, всегда может приехать. Почувствуйте себя как дома", - сказал Вучич, добавив, что государство готово помочь во всем, в чем они, по их мнению, нуждаются.

"Все, что мы можем предложить, наши возможности для лечения, для здоровья людей, для раненых - мы готовы помочь", - сказал Вучич.

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Он отметил, что в Сербии "мы сочувствуем всем в Украине, и для всех нас очень важно, чтобы дети из Украины имели здесь достойное детство, а люди старшего возраста - жизнь, достойную человека".

Вместе с Президентом Вучичем Центр посетили Посол Сербии в Украине Ако Йованович, министры Дарья Кисич, Златибор Лончар, Ваня Удовичич и Комиссар по делам беженцев Владимир Куцич.

Посол Украины в Сербии Владимир Толка, также посетивший убежище, поблагодарил Сербию за помощь, которую она оказывает Украине.

Президент Сербии Вучич пообещал всестороннюю помощь государства переселенцам из Украины 01
Президент Сербии Вучич пообещал всестороннюю помощь государства переселенцам из Украины 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вучич обвинил Украину в массовом "минировании" сербских самолетов, летающих в Россию. МИД Украины обвинения категорически отвергает

Президент Сербии Вучич пообещал всестороннюю помощь государства переселенцам из Украины 03
Президент Сербии Вучич пообещал всестороннюю помощь государства переселенцам из Украины 04
Президент Сербии Вучич пообещал всестороннюю помощь государства переселенцам из Украины 05
Президент Сербии Вучич пообещал всестороннюю помощь государства переселенцам из Украины 06

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Топ комментарии
+10
есть знакомые, которые случайно оказались в Сербии после начала войны. Жалуются, что там сплошь вата и русский мир.

...И тут на сцену выходит Вучич и такой - "вы все врети, смотрите, мы поддерживаем украинцев!"

Показательно в этой новости количество украинских беженцев, ага.
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03.06.2022 21:10
+8
і все начебто зрозуміло... та звичайні слова або назви інколи мають дивний зміст )))

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03.06.2022 21:08
+6
Сербы - рвань, срань и врань. Руснявые подстилки. Запилили спектаклю для получения грантов от ЕС
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03.06.2022 21:19
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і все начебто зрозуміло... та звичайні слова або назви інколи мають дивний зміст )))

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03.06.2022 21:08 Ответить
Ваша правда, це, звичайно так. Ось, як сербською буде "Безсмертний полк":

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03.06.2022 22:06 Ответить
Центр вранья. приехал , отметился.
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03.06.2022 22:48 Ответить
есть знакомые, которые случайно оказались в Сербии после начала войны. Жалуются, что там сплошь вата и русский мир.

...И тут на сцену выходит Вучич и такой - "вы все врети, смотрите, мы поддерживаем украинцев!"

Показательно в этой новости количество украинских беженцев, ага.
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03.06.2022 21:10 Ответить
не вірю сербам.
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03.06.2022 21:17 Ответить
Сербы - рвань, срань и врань. Руснявые подстилки. Запилили спектаклю для получения грантов от ЕС
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03.06.2022 21:19 Ответить
Посол України в Сербії Володимир Толкач, а не Толка, як було написано у статті. Після приїзду нового Посла України є надія що позиція Бєлграда щодо російської агресії зміниться.
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03.06.2022 21:24 Ответить
Нє))) то такий самий зелений посол як і у мадярії...))
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03.06.2022 22:32 Ответить
шматок рузького миру в центрі Європи і його ватажок... Не вірю
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03.06.2022 21:25 Ответить
интересно у них по сербски цент поддержки мигрантов и беженцев...
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03.06.2022 21:29 Ответить
З 24.02, сербія голосує в оон та інших міжнародних структурах за Україну, а не парашию. Тому я не бачу сенсу поливати брудом цю країну і звинувачувати її у ватності. Ви не забувайте, що 25 років тому сербія отримала свєздюлєй від НАТО, і там досі дуже сильні антизахідні настрої. І на цьому фоні держава Сербія у нашій війні де-факто підтримує нас, а не своїх рашистких братушок.
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03.06.2022 21:39 Ответить
сербы такая же мразь как и русня!верить им -себя не уважать!
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03.06.2022 22:05 Ответить
У сєрбію хай йдуть друзі путєна сирійці, наші східняки такі самі як сєрби...
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03.06.2022 22:30 Ответить
лицемерная путинская шлюха
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03.06.2022 22:49 Ответить
Треба бути на всю голову Какая Разница щоб тікати від русні в сербію. Ще й мадяри кришують.
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03.06.2022 23:43 Ответить
 
 