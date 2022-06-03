Президент Сербии Вучич пообещал всестороннюю помощь государства переселенцам из Украины. ФОТОрепортаж

Президент Сербии Александар Вучич посетил приют для беженцев из Украины во Вране, где находятся 43 женщины, 17 детей в возрасте от двух до 18 лет и семь мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Балканский обозреватель.

"Желаю вам скорейшего мира, чтобы вы могли вернуться в свои дома, а кто хочет жить и работать в Сербии, всегда может приехать. Почувствуйте себя как дома", - сказал Вучич, добавив, что государство готово помочь во всем, в чем они, по их мнению, нуждаются.

"Все, что мы можем предложить, наши возможности для лечения, для здоровья людей, для раненых - мы готовы помочь", - сказал Вучич.

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Он отметил, что в Сербии "мы сочувствуем всем в Украине, и для всех нас очень важно, чтобы дети из Украины имели здесь достойное детство, а люди старшего возраста - жизнь, достойную человека".

Вместе с Президентом Вучичем Центр посетили Посол Сербии в Украине Ако Йованович, министры Дарья Кисич, Златибор Лончар, Ваня Удовичич и Комиссар по делам беженцев Владимир Куцич.

Посол Украины в Сербии Владимир Толка, также посетивший убежище, поблагодарил Сербию за помощь, которую она оказывает Украине.





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