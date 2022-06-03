За сутки 3 июня в Донецкой области россияне ранили троих мирных жителей, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Донецкой области от вражеских обстрелов трое гражданских лиц получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 3 июня в результате российских обстрелов трое гражданских получили ранения: 2 - в Соледаре и 1 - в Васильевке", - написал глава ОВА.

По его словам, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Согласно инфографике, обнародованной Кириленко, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области от российской агрессии погибли 464 мирных жителя, ранены – 1 214 человек.

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