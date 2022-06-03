Пять российских больших десантных кораблей вышли в Черное море. ФОТОрепортаж

В настоящее время в Черное море вышла группировка из пяти больших десантных кораблей (БДК), собранная из трех флотов ВМФ России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В часности, в Южной бухте – самом крупном ответвлении Севастопольской бухты – у Минной стенки пришвартованы четыре БДК. Ближние два на фото – это БДК проекта 1171 "Тапир". В составе Черноморского флота было три таких корабля, один из них – БДК "Саратов" уничтожен украинской ракетой в порту Бердянска. Два других – "Орск" (бортовой номер 148) и "Николай Фильченков" (152).

С начала полномасштабного военного вторжения армии России в Украину бортовые номера всех кораблей закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.

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Также у Минной стенки стоят два БДК проекта 775. На Черноморском флоте четыре таких корабля: "Цезарь Куников" (158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151).

В настоящее время в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота в Килен-бухте проходят ремонт БДК "Новочеркасск" и "Азов", в чем смог убедиться корреспондент Крым.Реалии.

БДК "Королев" Балтийского флота, который в конце мая также проходил ремонт в 13-м судоремонтном заводе, в настоящее время пришвартован в Сухарной бухте.

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Как ранее сегодня сообщило российское государственное агентство ТАСС, в Черном море находится группировка ВМФ РФ в составе 12 ВДК. По данным источника агентства, в отряд кораблей Северного флота входят БДК "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк" и "Георгий Победоносец". Балтийский флот представлен БДК "Королев", "Минск" и "Калининград".

Как сообщали Крым.Реалии, перечисленные большие десантные корабли зашли в Черное море в первой декаде февраля для участия в учениях.

Таким образом, в настоящее время семь БДК из данной группировки находятся в бухтах Севастополя, в том числе в ремонте, а пять БДК вышли в море.