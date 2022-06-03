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Пять российских больших десантных кораблей вышли в Черное море. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В настоящее время в Черное море вышла группировка из пяти больших десантных кораблей (БДК), собранная из трех флотов ВМФ России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В часности, в Южной бухте – самом крупном ответвлении Севастопольской бухты – у Минной стенки пришвартованы четыре БДК. Ближние два на фото – это БДК проекта 1171 "Тапир". В составе Черноморского флота было три таких корабля, один из них – БДК "Саратов" уничтожен украинской ракетой в порту Бердянска. Два других – "Орск" (бортовой номер 148) и "Николай Фильченков" (152).

Пять российских больших десантных кораблей вышли в Черное море 01

С начала полномасштабного военного вторжения армии России в Украину бортовые номера всех кораблей закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.

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Также у Минной стенки стоят два БДК проекта 775. На Черноморском флоте четыре таких корабля: "Цезарь Куников" (158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151).

Пять российских больших десантных кораблей вышли в Черное море 02

В настоящее время в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота в Килен-бухте проходят ремонт БДК "Новочеркасск" и "Азов", в чем смог убедиться корреспондент Крым.Реалии.

БДК "Королев" Балтийского флота, который в конце мая также проходил ремонт в 13-м  судоремонтном заводе, в настоящее время пришвартован в Сухарной бухте.

Пять российских больших десантных кораблей вышли в Черное море 03

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Как ранее сегодня сообщило российское государственное агентство ТАСС, в Черном море находится группировка ВМФ РФ в составе 12 ВДК. По данным источника агентства, в отряд кораблей Северного флота входят БДК "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк" и "Георгий Победоносец". Балтийский флот представлен БДК "Королев", "Минск" и "Калининград".

Как сообщали Крым.Реалии, перечисленные большие десантные корабли зашли в Черное море в первой декаде февраля для участия в учениях.

Таким образом, в настоящее время семь БДК из данной группировки находятся в бухтах Севастополя, в том числе в ремонте, а пять БДК вышли в море.
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Топ комментарии
+83
Давайте давайте твари, нам уж очень хочется увидеть гарпуны в деле
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03.06.2022 23:33
+73
Приплинь приплинь кацапчику,
Близесенько до бережка.
Дамо тобі гарпунчика,
А, може, і нептунчика!
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03.06.2022 23:32
+68
Мисс Крым при Украине (2013) и мисс Крым при оккупации (2022)
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03.06.2022 23:43
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Страница 2 из 2
Дозоване постачання військової допомоги має на меті вітстрочення перелому у війні. Нашої перемоги не всі хочуть.
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04.06.2022 08:18 Ответить
Гарпунам и Нептунам приготовиться, есть работа пополнить кацапскую подводную группировку.
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04.06.2022 10:53 Ответить
я понимаю, не могли и не хотели воевать в 14-м в Крыму..но почему не взорвали инфраструктуру??????
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04.06.2022 10:54 Ответить
Решили повторить судьбу мацквы
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04.06.2022 11:30 Ответить
А сколько поднял Эрдоган, из страны НАТО -- нефть танкерами, зерно
ворованное из Украины, военный флот росии и всё через Босфор .?
После этого мнит из себя миротворцем, обещал эвакуацию из Марика,
а попросту ...... гов....но. Инфляция более 20% а выборы на носу.
Куй бабло пока у власти.
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04.06.2022 11:48 Ответить
Час прийшов їх знищити..
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04.06.2022 16:44 Ответить
Десь у чорноморських глибинах зловісно клацають клешнями краби...
🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀
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04.06.2022 17:45 Ответить
А чи всі матроси получили Zігарети?
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04.06.2022 22:18 Ответить
Нужно потопить их раньше, чем они начнут высаживаться!
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05.06.2022 02:47 Ответить
7 февраля 1981 года потерпел крушение масальот ТУ-104...на борту которого было 13 адмирала флота и 3 генерала...дальне-восточного винного округа...и несколько десятков других офицеров...всего 40...
Почему упал самальот на восьмой секунду польота неизвестно до сих пор...
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05.06.2022 07:48 Ответить
Вони що без супроводження
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05.06.2022 08:32 Ответить
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