Четверо погибших в Горской громаде в Луганской области, штурм Северодонецка оккупантами продолжается, - Гайдай. ФОТОрепортаж

В Горской громаде в Луганской области четверо погибших, в Северодонецке россияне несут потери, усиливаются и продолжают штурмовать город.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграме.

"В городе Горское 3 июня от обстрелов российской армией погибли мать с ребёнком.

Еще одно несовместимое с жизнью ранение получил житель города Золотое. Также стало известно о погибшем три дня назад жителе Горского", - сообщил Гайдай.

Сообщается также, что есть раненые в Северодонецке, где россияне несут потери, усиливаются, но продолжают штурмовать город.

"В очередной раз пытались отрезать населенный пункт, обстреляв еще один мост. Вчера один из их снарядов попал в одну из уцелевших квартир. К счастью, отец с находившимся там сыном остались невредимыми. Наши военные эвакуировали их в безопасное место за пределами Северодонецка", – добавил он.

За сутки в Северодонецке и Лисичанске повреждено по меньшей мере по шесть многоэтажек. В Горском – восемь домов, в Новоивановке – семь, во Врубовке – шесть. Есть разрушение жилищного фонда в Метелкино.

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"Бои на улицах Северодонецка продолжаются. Россияне получили усиление за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса. Также они вели наступление по направлению к Устиновке, однако успеха не имели.

За минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожен один танк, одна артиллерийская система, шесть боевых бронированных машин, два специальных бронированных автомобиля и три единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету, тактический разведывательный БПлА "Элерон" и два БПлА типа "Орлан-10", - отметил Гайдай.















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