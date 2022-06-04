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Нацгвардейцы в Северодонецке подбили вражеский танк и взяли в плен двух оккупантов, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Северодонецке сейчас идут ожесточенные бои.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне продолжают штурмовать Северодонецк, орки подтягивают "пушечное мясо" из мобилизационного резерва, в городе продолжаются уличные бои", - информирует он.
"Северодонецк штурмуют, идут бои. Наши защитники пытаются врага подвинуть. Нацгвардейцы в городе подбили вражеский танк и взяли в плен двух орков. Теперь их ждут долгие разговоры о том, как они ехали "на учебу", - продолжает Гайдай.
Также он отмечает, что вчера оккупанты пытались оцепить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска, но ВСУ не дали им захватить села Метелкино и Белогоровка.
Топ комментарии
+17 Murzziik Kit
показать весь комментарий04.06.2022 09:25
+17 Валерия Ларченко b661826f
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+14 Ksenia VB
показать весь комментарий04.06.2022 09:01
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Ну виставили старі фото і що ? Можливо , хтось іх не бачив !
Хочете свіжака , тоді вам туди , на передову !
як тільки земля таку гидоту носить ?
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Так вроде как этих двух брали в рлен еще в первые часы штурма Северодонецка.
Здесь на Цунзоре были их фото.
Правда, они не стояли, а лежали на земле. Тот толстый был из ЛДНР.
13 hrs ·В Сєверодонецке наши?
- Нет!
- Что х#хлы вернули?
- Нет!
- Если не наши и не х#хлы то кто же там?
- Поляки зашли.
Що ж, смажте їх браття! Інтернаціональний легіон зайшов до Сєверодонецьку. Що ж, це найкраща новина на ніч.
армию,єто добровольці и должні біть ликвидировани на місці,хватіт з ними
бавитись.