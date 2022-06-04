Вражеский самолет с территории РФ выпустил по Сумщине 6 ракет "воздух-земля", - Живицкий (обновлено). ФОТО

4 июня после 4 утра на территории Сумщины работал вражеский самолет

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Подробности ночных взрывов. После 4 утра на территории Сумщины работал вражеский самолет. Четыре взрыва на территории Сумского района", - информирует он.

По словам Живицкого, жертв среди гражданского населения нет. Разрушения уточняются.

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Позже Живицкий сообщил в фейсбуке о деталях обстрела.

"По нашей территории россияне выпустили 6 ракет "воздух-земля". Вражеский самолет не пересекал государственную границу, били с территории России. В результате взрывов повреждены дома в одном из населенных пунктов Сумской громады. Жертв нет", - заметил он.