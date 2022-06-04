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Вражеский самолет с территории РФ выпустил по Сумщине 6 ракет "воздух-земля", - Живицкий (обновлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
4 июня после 4 утра на территории Сумщины работал вражеский самолет
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Сумщина. Подробности ночных взрывов. После 4 утра на территории Сумщины работал вражеский самолет. Четыре взрыва на территории Сумского района", - информирует он.
По словам Живицкого, жертв среди гражданского населения нет. Разрушения уточняются.
Позже Живицкий сообщил в фейсбуке о деталях обстрела.
"По нашей территории россияне выпустили 6 ракет "воздух-земля". Вражеский самолет не пересекал государственную границу, били с территории России. В результате взрывов повреждены дома в одном из населенных пунктов Сумской громады. Жертв нет", - заметил он.
Топ комментарии
+14 drowsy_cat
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Не думаю, что "********". Уверен, что просто нет. Всё что есть - на горячих направлениях.
Мир, труд, май !
Ребята, особенно добробатовцьІ, да валите вьІ орков на их территории днем и ночью, вспомните как их чеченцьІ пиз...ли их в Будденновске и в москве. С етими скотами иначе нелья, в противном случае мьІ страну потеряем.
ДиверсионньІе групьІ должньІ рьІсачить по тьІлах русни и не давать им жизни. ЧтобьІ пид... узнали что такое смерть, чтобьІ боялись ночью глаза сомкнуть от ужаса.
Из скотами по-скотски. Орда правил войньІ никогда не придерживалась.
УкраинцьІ не будьте терпилами, войньІ в бельІх перчатках не делаются.
Россия чем Надумает и когда надумает будет бомбить обстреливать Украину
Это ясно как божий день