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война (46847) обстрел (20205) самолет (3330) Сумская область (1846) Живицкий Дмитрий (242)

Вражеский самолет с территории РФ выпустил по Сумщине 6 ракет "воздух-земля", - Живицкий (обновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

4 июня после 4 утра на территории Сумщины работал вражеский самолет

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Подробности ночных взрывов. После 4 утра на территории Сумщины работал вражеский самолет. Четыре взрыва на территории Сумского района", - информирует он.

По словам Живицкого, жертв среди гражданского населения нет. Разрушения уточняются.

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Вражеский самолет с территории РФ выпустил по Сумщине 6 ракет воздух-земля, - Живицкий (обновлено) 01

Позже Живицкий сообщил в фейсбуке о деталях обстрела.

"По нашей территории россияне выпустили 6 ракет "воздух-земля". Вражеский самолет не пересекал государственную границу, били с территории России. В результате взрывов повреждены дома в одном из населенных пунктов Сумской громады. Жертв нет", - заметил он.

Вражеский самолет с территории РФ выпустил по Сумщине 6 ракет воздух-земля, - Живицкий (обновлено) 02

Вражеский самолет с территории РФ выпустил по Сумщине 6 ракет воздух-земля, - Живицкий (обновлено) 03

Вражеский самолет с территории РФ выпустил по Сумщине 6 ракет воздух-земля, - Живицкий (обновлено) 04
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Топ комментарии
+14
Наші втрати від далекобійної артилерії і ракет. Орки уникають контактних боїв. Нам банально нема чим відповідати. Поки що.
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04.06.2022 09:42
+5
Свинорос закукарікав
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04.06.2022 09:59
+3
Над Сумщиною працював ворожий літак, 4 вибухи на території Сумського району ? А ПВО ?
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04.06.2022 09:57
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Для меня остается вопросом, почему сейчас потери одинаковые, ведь наступающие должны нести в 2-3 раза больше потерь. Вывод напрашивается один - у нас не эффективная оборона?
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04.06.2022 09:39 Ответить
Наші втрати від далекобійної артилерії і ракет. Орки уникають контактних боїв. Нам банально нема чим відповідати. Поки що.
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04.06.2022 09:42 Ответить
Свинорос закукарікав
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04.06.2022 09:59 Ответить
Или из Эстонии руководит обороной, проявляя невероятную осведомленность о делах в Мелитополе.
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04.06.2022 09:59 Ответить
Его "эстония",находится на деревне *********** Тvорожки,что в Кировской области.
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04.06.2022 10:14 Ответить
По поводу потерь вам лично Генштаб сообщает?
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04.06.2022 10:13 Ответить
На територїї і над територією - дві великі різниці
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04.06.2022 09:49 Ответить
ворожий літак "працював" а наш байдики бив?
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04.06.2022 09:51 Ответить
Літак випускав ракети зі сторони Суджі не заходячи в наш повітряний простір.
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04.06.2022 10:17 Ответить
И что? Дай людям поумничать, они ведь думают что наши самолеты находящиеся за сотни километров от Сумской области, должны моментально перехватывать самолеты и ракеты на приграничье, полет которых занимает минуты.
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04.06.2022 10:21 Ответить
ПЗРК скільки відправили в Україну? Там на кожен літак макшанії по 5 штук.
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04.06.2022 10:24 Ответить
Речь о самолетах была. Зенитные комплексы слишком дороги, малочисленны и потому ценны, вряд-ли лучшие из них находятся в пограничной зоне, где нет массированной обороны на всех уровнях и где будут легкой целью для врага. А пзрк не дает никакой гарантии, а если ты невидишь цели то и толку от них никакого нет. Самолет должен быть в пределах видимости как минимум, что бы только Попытаться! сбить его или пущенный им снаряд.
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04.06.2022 10:45 Ответить
Над Сумщиною працював ворожий літак, 4 вибухи на території Сумського району ? А ПВО ?
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04.06.2022 09:57 Ответить
Декілька днів тому промайнула цифра про 35 українських установок ППО, знищених кацапами. Їхні втрати - 93 (довгий час не змінюються).
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04.06.2022 10:01 Ответить
Промайнула на кацапских ресурсах,на которых они за сутки по 1500 наших командных пунктов "уничтожают"?
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04.06.2022 10:16 Ответить
Я так розумію наше ППО бузо захоплено ще на початку вторгнення. Було щось про полонених.
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04.06.2022 10:19 Ответить
Это Живицкий так зашифрованно обращает внимание на полное отсутствие ПВО на Сумщине?
Не думаю, что "********". Уверен, что просто нет. Всё что есть - на горячих направлениях.
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04.06.2022 10:07 Ответить
Арестович знову скаже - "********..." Були готові в ОПі до вторгнення так що все ППО *прое*али.
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04.06.2022 10:22 Ответить
Ворожий літак "працював" ? Трударі на вахті ?
Мир, труд, май !
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04.06.2022 11:06 Ответить
Су.. ето в каких таких законах написано, что орда имеет право украинские города от востока до запада обстреливать и бомбить, а по их территории не дай Бог?????????????????????? ВьІ что с ума посходили???????????
Ребята, особенно добробатовцьІ, да валите вьІ орков на их территории днем и ночью, вспомните как их чеченцьІ пиз...ли их в Будденновске и в москве. С етими скотами иначе нелья, в противном случае мьІ страну потеряем.
ДиверсионньІе групьІ должньІ рьІсачить по тьІлах русни и не давать им жизни. ЧтобьІ пид... узнали что такое смерть, чтобьІ боялись ночью глаза сомкнуть от ужаса.
Из скотами по-скотски. Орда правил войньІ никогда не придерживалась.
УкраинцьІ не будьте терпилами, войньІ в бельІх перчатках не делаются.
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04.06.2022 13:45 Ответить
Отвечайте или не отвечайте на обстрелы
Россия чем Надумает и когда надумает будет бомбить обстреливать Украину
Это ясно как божий день
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05.06.2022 09:13 Ответить
 
 