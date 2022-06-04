США передали украинским силовикам почти 90 единиц автомобильной техники. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты передали украинским пограничникам и полицейским около 90 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщил в твиттере Госдепартамент США, передает Цензор.НЕТ.
"Отдел технической помощи правоохранительным органам (INL) поддерживает пограничную службу и Национальную полицию, предоставляя транспортные средства. В дополнение к бронированным машинам, INL передал 25 Mitsubishi L200, 35 Renault Duster, 16 бронетранспортеров 4x4 и 13 грузовиков".
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