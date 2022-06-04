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США передали украинским силовикам почти 90 единиц автомобильной техники. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Соединенные Штаты передали украинским пограничникам и полицейским около 90 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщил в твиттере Госдепартамент США, передает Цензор.НЕТ.

"Отдел технической помощи правоохранительным органам (INL) поддерживает пограничную службу и Национальную полицию, предоставляя транспортные средства. В дополнение к бронированным машинам, INL передал 25 Mitsubishi L200, 35 Renault Duster, 16 бронетранспортеров 4x4 и 13 грузовиков".

США передали украинским силовикам почти 90 единиц автомобильной техники 01

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США передали украинским силовикам почти 90 единиц автомобильной техники 02

США передали украинским силовикам почти 90 единиц автомобильной техники 03

США передали украинским силовикам почти 90 единиц автомобильной техники 04
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Топ комментарии
+20
скоро в продаже!
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04.06.2022 10:00
+19
В Епіцентрі відкриють відділ продажу авто
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04.06.2022 10:01
+18
Дякуємо.
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04.06.2022 10:00
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скоро в продаже!
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04.06.2022 10:00 Ответить
В Епіцентрі відкриють відділ продажу авто
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04.06.2022 10:01 Ответить
Дякуємо.
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04.06.2022 10:00 Ответить
чого такі невеликі кількості переданого, хотілося б запитати...
бо всі вважають, що підготувалась гідно в часи абрамявічюсів і уруських...
а до цього президент повідчиняв двері боксів і передав всі мази-богдани часів свинарчуків...
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04.06.2022 10:14 Ответить
свинарчуки, вальцованы - российская пропаганда.
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04.06.2022 10:15 Ответить
При работе с компьютером нельзя давать ему понять, что торопишься.
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04.06.2022 10:20 Ответить
не світили б де вони, кацапня позаздрить і ракетою стрельне
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04.06.2022 10:02 Ответить
Пора начать наказывать за такие фото

Буданов , Вы вообще ********* ( простите за слэнг) - кто-то будет работать по защите информации ??
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04.06.2022 12:14 Ответить
Вот теперь заживем, по внутреннему распорядку малоросса.
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04.06.2022 10:07 Ответить
Навіщо робити такі фото де можна прив'язатися до місцевості!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.06.2022 10:18 Ответить
Блін ... Це ж з якою напругою працює автопромисловість США, ЄС та Японії. Щось мені це нагадує ...
Але, за допомогу дякуємо !!
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04.06.2022 10:34 Ответить
Майже як "озабоченость"
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04.06.2022 11:42 Ответить
б*ять, типа ментам техники не хватает, особенно тем которые в Мариуполе.
А в ЗСУ волонтеры собирают...
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04.06.2022 10:51 Ответить
до сих пор помню новость о том, что с 2014 года, на автомобили для МВД потратили больше чем на танки для ВСУ
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04.06.2022 13:12 Ответить
ну так нацгвардія дійсно краще фінансувалась при авакові. А аваков із гнізда яценюка. Всі претензії, в тім числі до підриву складів, до Порошенка. І ніхто вже навіть "подякувати" не догадається яценюку і його правій руці авакову.
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04.06.2022 15:58 Ответить
была ж реформа полиции, в Киеве красивые приусы появились и молодые полицейские к ним. Забыли шоле? До пороха была милиция в бобиках.
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04.06.2022 22:27 Ответить
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04.06.2022 13:40 Ответить
иначе съест леопарда. В любом случае, есть то что-то надо
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04.06.2022 14:57 Ответить
Шольц худий як глист приїхав із ситої німеччини у обніщавшу та виснажену війної Україну, та його зустрічаю спухший від голоду Коліван
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05.06.2022 11:59 Ответить
CША передали... 35 Renault Duster? Откуда? У нас таких машин нет и марки Renault вообще на рынке США нет.
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04.06.2022 21:33 Ответить
надеюсь, эти жипы с полными баками приехали.
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04.06.2022 22:25 Ответить
Краще, щоб стільки танків передали, хоча....
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05.06.2022 05:20 Ответить
 
 