Россияне били по Донетчине из танков, "Градов", артиллерии и "Точки-У". Есть раненые, - Нацполиция. ФОТО

За минувшие сутки россияне обстреляли 11 населенных пунктов. Погибших нет, однако ранены мирные жители. Разрушения получили 14 гражданских объектов - жилые дома и критическая инфраструктура.

Об этом сообщают в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска били по населенным пунктам – Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледар, Марьинка, Васильевка, Нью-Йорк, Маяки, Сокол, Керамик, Новомихайловка. Враг обстрелял Донецкую область из ракетных комплексов "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии, танков, стрелкового оружия.

Повреждены 9 частных домов, 3 многоэтажки, линии электропередач, админздание ТЭС", - говорится в сообщении.

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На місцях обстрілів правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.