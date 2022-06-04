РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13364 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 838 1
армия РФ (15369) обстрел (20169) Нацполиция (15739) Донецкая область (7142)

Россияне били по Донетчине из танков, "Градов", артиллерии и "Точки-У". Есть раненые, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За минувшие сутки россияне обстреляли 11 населенных пунктов. Погибших нет, однако ранены мирные жители. Разрушения получили 14 гражданских объектов - жилые дома и критическая инфраструктура.

Об этом сообщают в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Россияне били по Донетчине из танков, Градов, артиллерии и Точки-У. Есть раненые, - Нацполиция 01

"Российские войска били по населенным пунктам – Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледар, Марьинка, Васильевка, Нью-Йорк, Маяки, Сокол, Керамик, Новомихайловка. Враг обстрелял Донецкую область из ракетных комплексов "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии, танков, стрелкового оружия.

Повреждены 9 частных домов, 3 многоэтажки, линии электропередач, админздание ТЭС", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция активизирует помощь Украине, - глава МИД Колонна

Россияне били по Донетчине из танков, Градов, артиллерии и Точки-У. Есть раненые, - Нацполиция 02
Россияне били по Донетчине из танков, Градов, артиллерии и Точки-У. Есть раненые, - Нацполиция 03
Россияне били по Донетчине из танков, Градов, артиллерии и Точки-У. Есть раненые, - Нацполиция 04
Россияне били по Донетчине из танков, Градов, артиллерии и Точки-У. Есть раненые, - Нацполиция 05
Россияне били по Донетчине из танков, Градов, артиллерии и Точки-У. Есть раненые, - Нацполиция 06
Россияне били по Донетчине из танков, Градов, артиллерии и Точки-У. Есть раненые, - Нацполиция 07

На місцях обстрілів правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів РФ. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
4 фото зверху ... Як це може бути - вікна цілі ? Блін, але ж не копали ту вирву жінки на фото??
Мабуть дива бувають.
показать весь комментарий
04.06.2022 10:53 Ответить
 
 