Флаг, развевавшийся над "Азовсталью", передали в музей. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Флаг будет храниться в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.
В музее вскоре развернут экспозицию "Україна - розп’яття". Флаг станет ее титульным экспонатом.
В церемонии передачи флага приняли участие глава ГУР МО Кирилл Буданов, защитники Мариуполя и супруги пленных защитников города.
"Во время церемонии передачи Флага руководитель отечественной военной разведки выразил уверенность, что придет время, когда этот флаг, уже как музейный экспонат, снова побывает в свободном украинском городе Мариуполь", - говорится в сообщении.
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Вже забули у вищих кабінетах.
Взагалі-то в останній час наше змі опустилося до рівня пропогандонів із срутб - правду ніхто не хоче озвучувати! Одні аналізатори-иксперди на тб!
Бутусова через "Бехмозглу" прибрали із фронта - він єдиний хто хоча б щось висвітлював про справжні справи на фронті, а не те що зараз триндять про Северодонецьк із жОПи ні-про-що!
Вони що насправді думають, що українці дісйно такі тупі і проглотять їхню брехню?
Сумщину обстрілюють кожного дня і їм пох на це - навіть не має офіційного підтвердження, що вся межа тут на відстані 20-30 км від кордону є зоною бойових дій (економіка "чиясь" постраждає!) - та скоро тут взагалі буде мертва зона і "економіка" буде ще у більшій дупі!
Не над лузером зеленським же жартувати. Нездара нічого не може.
@OlenaShyriaeva
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2 черв.
Серце розривається, коли думаю про хлопців з Азовсталь, що там з ними роблять у полоні. А з дівчатами, то взагалі біль нестерпний. Накриває...плачу. Хочу випити, не багато. Але хоть трохи розслабитись, бо знаю що не заснути. Настрій лайно.....бережіть себе.