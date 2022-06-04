Войска РФ обстреляли Николаев и ряд сел региона, есть жертвы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полицейские документируют последствия обстрелов со стороны войск РФ в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, в течение суток враг продолжал атаковать Николаев, также пострадали четыре населенных пункта области: села Николаевское, Кавказ, Украинка и Пришиб. Есть погибшие и пострадавшие.

"Повреждены жилые дома, гаражные помещения, автомобили, сооружения предприятия. Правоохранители фиксируют последствия военных преступлений, совершенных российскими регулярными войсками и помогают пострадавшим. По каждому факту нарушения законов и обычаев войны продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

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