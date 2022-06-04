Продавал гумпомощь, которая предназначалась для украинских защитников: задержан директор благотворительного фонда в Одессе, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж

В Одессе задержан злоумышленник, продававший гуманитарную помощь военного назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура, полиция и СБУ прекратили незаконную деятельность так называемого "Центра гуманитарной помощи", через которую осуществлялась продажа гуманитарной помощи военного назначения.

"Установлено, что руководитель Центра гуманитарной помощи, созданного на базе благотворительного фонда, с целью наживы наладил продажу гуманитарки", - сообщили в прокуратуре.

Так, с февраля по июнь он подыскивал поставщиков гуманитарной помощи из стран ЕС, а также получал бесплатную помощь от небезразличных граждан Украины в виде продуктов питания, одежды, медикаментов, а также товаров военного назначения, в частности, шлемов (касок), бронежилетов, аптечек, тактических очков, раций, разгрузок, медицинских турникетов и т.д.

Мужчина задержан во время очередной незаконной продажи за почти 500 тыс. грн медицинских товаров, военной амуниции и военных приборов.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. За это преступление Законом предусмотрено от 5 до 7 лет лишения свободы.

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