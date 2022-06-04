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война (46847) Одесса (7379) прокуратура (4868) гуманитарная помощь (1202)

Продавал гумпомощь, которая предназначалась для украинских защитников: задержан директор благотворительного фонда в Одессе, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Одессе задержан злоумышленник, продававший гуманитарную помощь военного назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура, полиция и СБУ прекратили незаконную деятельность так называемого "Центра гуманитарной помощи", через которую осуществлялась продажа гуманитарной помощи военного назначения.

"Установлено, что руководитель Центра гуманитарной помощи, созданного на базе благотворительного фонда, с целью наживы наладил продажу гуманитарки", - сообщили в прокуратуре.

Так, с февраля по июнь он подыскивал поставщиков гуманитарной помощи из стран ЕС, а также получал бесплатную помощь от небезразличных граждан Украины в виде продуктов питания, одежды, медикаментов, а также товаров военного назначения, в частности, шлемов (касок), бронежилетов, аптечек, тактических очков, раций, разгрузок, медицинских турникетов и т.д.

Мужчина задержан во время очередной незаконной продажи за почти 500 тыс. грн медицинских товаров, военной амуниции и военных приборов.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. За это преступление Законом предусмотрено от 5 до 7 лет лишения свободы.

Также читайте: Заместитель главы Черновицкой ОВА разоблачен на махинациях с гумпомощью, - СБУ. ВИДЕО

Продавал гумпомощь, которая предназначалась для украинских защитников: задержан директор благотворительного фонда в Одессе, - облпрокуратура 01


Продавал гумпомощь, которая предназначалась для украинских защитников: задержан директор благотворительного фонда в Одессе, - облпрокуратура 02

Продавал гумпомощь, которая предназначалась для украинских защитников: задержан директор благотворительного фонда в Одессе, - облпрокуратура 03

Продавал гумпомощь, которая предназначалась для украинских защитников: задержан директор благотворительного фонда в Одессе, - облпрокуратура 04

Также смотрите: В Одессе военнослужащий ТрО продал полученную от волонтеров помощь для армии на 700 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Продавал гумпомощь, которая предназначалась для украинских защитников: задержан директор благотворительного фонда в Одессе, - облпрокуратура 05

Продавал гумпомощь, которая предназначалась для украинских защитников: задержан директор благотворительного фонда в Одессе, - облпрокуратура 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
І таких штопаних гандонів десятки, а скількох не впіймають? ****** тварини
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04.06.2022 13:09
+29
А чего же морду лица не показываете или известная личность? Без конфискации всего имущества "героев" мы не справимся с этой заразой
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04.06.2022 13:10
+23
Однозначно, что один человек здесь не работал. Надеюсь докопаются до главного, того, в чьих руках вся гуманитарка.
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04.06.2022 13:14
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якейсь же бдядво дало йому стільки всього.. а найти хто дав тобто хто ще в парі разом і на передоіу ****** курва.а перд тим кофіскувати все у власність зсу
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04.06.2022 13:08 Ответить
***** прочти для начала новость. И узнаешь кто и почему эти товары ему давал. Сначала думай, а потом уже люлей оскарбляй поганым языком.
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04.06.2022 13:14 Ответить
І таких штопаних гандонів десятки, а скількох не впіймають? ****** тварини
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04.06.2022 13:09 Ответить
І гандони штопані, і час воєнний а фамілі не друкують... Накуя така толерантність...
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04.06.2022 14:11 Ответить
А чего же морду лица не показываете или известная личность? Без конфискации всего имущества "героев" мы не справимся с этой заразой
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04.06.2022 13:10 Ответить
То мо це гадоначальник?
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04.06.2022 13:26 Ответить
в долі
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04.06.2022 14:01 Ответить
І це в Одесі, де часто "прильоти", де не з розповідей знають, що таке війна...
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04.06.2022 13:11 Ответить
На розмінування цю мразоту, або на передову, окопи рити.
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04.06.2022 13:12 Ответить
Однозначно, что один человек здесь не работал. Надеюсь докопаются до главного, того, в чьих руках вся гуманитарка.
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04.06.2022 13:14 Ответить
Безмежність морального падіння й жадоби збагачення
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04.06.2022 13:17 Ответить
пи.......ас других слов просто нет
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04.06.2022 13:19 Ответить
Покажіть фото цієї істоти - щоб уся країна знала.
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04.06.2022 13:39 Ответить
Останнім часом, справжня лавина подібних повідомлень. Дуже "мотивує" українців та закордонних благодійників.
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04.06.2022 13:40 Ответить
в Польщі закрили всю гуманітарку в Україну,через машини-яка гуманітарка якщо українець тисячами купує люксові авто,в Польщі автоплощадки напівпусті
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04.06.2022 14:07 Ответить
на гіляку підроту!
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04.06.2022 14:27 Ответить
Можна тільки пожалкувати, що в карній частині покарань за злочини в военний час відсутнє таке покарання як кастрація!
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04.06.2022 14:28 Ответить
Яким треба бути конченим!? Таких не тільки саджати треба, ще й конфескацію усього майна здійснити.
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04.06.2022 14:31 Ответить
Я теж дивуюсь, чому 5-7 років без конфіскації всього майна? Конфіскація має бути обов'язковою.
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04.06.2022 18:20 Ответить
Я бы расстрелял эту сволочь.А власти цацкаются,война идет или не доходит некоторым...
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04.06.2022 14:35 Ответить
Необхідно терміново змінити Закон- розглядати крадіжку волонтерської і цивільної і військової допомоги чи коштів ( і непередачу її запризаченням- на передову, в шпиталі, нужденним біженцям) як мародерство в час війни і даватии максимальне покарання-15 років з кофіскацією майна та забороною пожиттєво займатии будь-які керівні посади.
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04.06.2022 14:42 Ответить
Плюс забирати всю нерухомість в сімей !Щоб гади розуміли за що вони будуть відповідати .
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04.06.2022 14:44 Ответить
Гада до стіни, а в його сім'ї забрати всю нерухомість на користь армії
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04.06.2022 14:43 Ответить
Полфейсбука собирает средства "на армию". От российского контрактника и мародера (в недавнем прошлом) Бабченка до никому неизвестных персонажей. Как расходуются средства - никто не знает. Финансовых отчетов от этих собирателей нет, есть просто слова: собрали столько-то, вы замечательные. Вопрос в студию: что мешает людям отправлять свои кровные прямо на счета ВСУ? Существует специальный счет НБУ. Отправить на него религия запрещает?
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04.06.2022 14:45 Ответить
.. дуже слушна пропозиція, як би бути впевненим, що на Ваші кошти закуплять шоломи, турнікети, приціли чи щось потрібне. І якщо і закуплять то дійде чи воно до передової? А то як з канадськими кеваровими шоломами та бронежилетами найвищого класу , які замість бійців на передовій носять спецпідрозділи ДБР у тому ж Ужгороді, Києві чи Вінниці. Спецпідрозділи ГУР та СБУ , не кажу вже за бойові частини... жебраки у порівнянні з ДБР. Чи є якась звітність за військовий податок, який люди платять вже вісім років? Закатали у асфальт.... А тут хоч більша частина дійде до воїнів. І Коля Катлета на ужгородській передовій не получить нову кобуру для наградного ТТ.....))))
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04.06.2022 15:12 Ответить
Пока за мародерство не грохнут нескольких - толку не будет, просто перестанут помогать
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04.06.2022 14:45 Ответить
3-5 ублюдков к стенка и показать на всю Украину!!! ВСЕ!!! 90% подумает, оно мне надо?? Сразу лоб зеленкой мазать или еще побегаю?? А так будет до зеленых веников, пацаны погибают, а такие ублюдки карманы греют!!!
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04.06.2022 18:58 Ответить
Ось тому я перераховую грошi тiлькi тому в кому я абсолютно впевнений.
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04.06.2022 14:53 Ответить
Аналогично. Деньги перечисляю в " Повернись живим" , транспортом помогаю женщине-волонтеру , жене военнослужащего ВСУ , которой доверяю .
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04.06.2022 16:21 Ответить
А в Киеве рыбные консервы из гум.помощи Латвии продовали в униварсаме. А бронежилеты у кого ?
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04.06.2022 15:37 Ответить
Из какого мухосранска вещаешь, алёша? В каком столетии живешь?
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04.06.2022 16:17 Ответить
Не дуже вірю цій брехливій владі.
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04.06.2022 16:46 Ответить
не здивуюсь, що це член портії слуги народа, бо в цих слугах всі корупціонери, зрадники і дебіли.
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04.06.2022 17:29 Ответить
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04.06.2022 17:36 Ответить
Це може бути дискредитація волонтерського руху. Ні прізвищ, ні конкретики. Якась тоненька пачка грошей. Чи це не підстановка. Зараз до зелених довіри мало. Не знаєш де правда де брехня.
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04.06.2022 18:24 Ответить
Всім громадянам України потрібно уважно стежити де, хто , що продає. Не тільки на ринках, а й в інтернеті, можуть бути, в газетах, якщо вони там є, по наклеєних об'явах.
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05.06.2022 09:55 Ответить
На палю суку.
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07.06.2022 00:52 Ответить
 
 