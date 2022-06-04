Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру на Донетчине. Горит Всехсвятский скит. ФОТО

Российские оккупанты обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата в Донецкой области. Как следствие, вспыхнуло деревянное здание Всехсвятского скита.

Как информирует Цензор.НЕТ, фото пылающей церкви опубликовал офицер 95-й ДШБ Юрий Кочевенко.

"Просто сейчас пылает деревянный Всехсвятский скит Святогорской лавры Московского патриархата. Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого", – написал Кочевенко в Facebook.

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Факт российской атаки на Всехсвятский скит подтвердили в УПЦ МП: "4 июня 2022 года в результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители".