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Ликвидирован канал финансирования агентуры РФ в Украине, нейтрализована группировка, действовавшая в интересах спецслужб агрессора, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время спецоперации в Киевской области нейтрализована организованная преступная группировка, действовавшая в интересах спецслужб агрессора. Злоумышленники наладили механизм скрытой переправки денег с РФ на территорию нашего государства через подсанкционные платежные системы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, схему использовала вражеская агентура, получая средства от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины.

Как отмечается, во время обысков по адресам проживания и в офисном помещении участников группировки обнаружено более 13 млн в гривневом эквиваленте.

"Установлено, что в состав ОПГ входило трое жителей Киевщины. Они создали сеть анонимных интернет-платформ, через которые принимали "заказ" на покупку, продажу или обмен электронных денег из небанковских запрещенных систем РФ. Эти незаконные операции проводили в собственном пункте обмена валют", – информируют в СБУ.

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Ликвидирован канал финансирования агентуры РФ в Украине, нейтрализована группировка, действовавшая в интересах спецслужб агрессора, - СБУ 01

Ликвидирован канал финансирования агентуры РФ в Украине, нейтрализована группировка, действовавшая в интересах спецслужб агрессора, - СБУ 02
Ликвидирован канал финансирования агентуры РФ в Украине, нейтрализована группировка, действовавшая в интересах спецслужб агрессора, - СБУ 03
Ликвидирован канал финансирования агентуры РФ в Украине, нейтрализована группировка, действовавшая в интересах спецслужб агрессора, - СБУ 04
Ликвидирован канал финансирования агентуры РФ в Украине, нейтрализована группировка, действовавшая в интересах спецслужб агрессора, - СБУ 05

Во время следственных действий у злоумышленников обнаружена компьютерная техника и черновая документация с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время организатор схемы уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации нелегального финансового трафика.
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Топ комментарии
+9
Открывая новость ожидал увидеть фото Ермака.
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04.06.2022 14:34
+6
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04.06.2022 14:35
+4
Явочная квартира Ермака ,
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04.06.2022 14:47
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Ох скоко добра. Я так понимаю показали то, что не забрали себе?
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04.06.2022 14:20 Ответить
В московському патріархаті ще треба пошукати
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04.06.2022 14:39 Ответить
Викликають подив банкноти по 1 долару... А також по 500 євро, які в Європі вже давно вилучені з обігу
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04.06.2022 14:46 Ответить
мля,надо было давить этих чмошников ДО начала войны,а не ВО время,а в мирное время баканов гонялся за порохом,
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04.06.2022 14:47 Ответить
та шо в оп-е коробок из под ксерокса нет, шоб деньги хранить? как их оццы это делали.
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04.06.2022 14:20 Ответить
согласен. стоко бабла, а такой срач под ногами...
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04.06.2022 14:25 Ответить
Треба Харків обстежити, тут має бути багато такого
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04.06.2022 14:25 Ответить
І.Верещук - це не ТП, це агент ФСБ «Щука», фаворитка Т.Козака на Львівщині, довірена особа В.Медведчука; всі її вчинки (закрикування П.Порошенка в телеефірах; розмінування виходів з Криму; здача в полон 2500 бійців Азовсталі, тощо) - це пряма диверсійна діяльність проти України
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04.06.2022 14:33 Ответить
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04.06.2022 14:35 Ответить
Очередной раднык. То что Россия будет устраивать операцию Гадя Савченко было понятно с самого начала.
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04.06.2022 14:36 Ответить
Открывая новость ожидал увидеть фото Ермака.
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04.06.2022 14:34 Ответить
Часто замечаю, что в коментариях появляются тексты из кремлёвских высеров. Неужели не хватает ума придумать что-нибудь своё?
Не палитесь!
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04.06.2022 14:47 Ответить
Явочная квартира Ермака ,
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04.06.2022 14:47 Ответить
Про агентуру, яка нібито використовувала цей обмінник ні слова. Накрили не зовсім легальний обмінник, от і все... На думці лише одне, не поділилися с сбу.
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04.06.2022 14:55 Ответить
Це на Володимирівський? Той знаний обмінник?
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04.06.2022 15:05 Ответить
Ну хоч якась користь.
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04.06.2022 15:17 Ответить
Сам таким скористався. Бо влада не дала легальної можливості переселенцям з окупованого Криму вивезти кошти за продане нерухоме та побутове майно. А саме майно дозволили вивозити тільки в 20 році коли вже свідомі люди давно звідти виїхали. Тобто власне нам довелось все з квартири продати за скільки хто купив, продати авто, квартиру. А потім ще й шукати спосіб вивозу коштів з півострова. Багато хто не виїхав тільки тому що була впроваджена така дурня. Людину примушували лишатись голою на новому місці.
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04.06.2022 15:20 Ответить
В военное время новости должны начинаться со слов " Уничтожена группировка и т.д.!!" А ваше это "нейтралізовано угруповання" не о чем, так и сто лет будем воевать с орками, и хер этот сюр закончится!!!
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04.06.2022 18:36 Ответить
оп без зп зплишаться?
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04.06.2022 21:08 Ответить
 
 