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"Справа громад" предлагает украинцам принять участие в розыгрыше тубуса от снарядов ПТРК "Стугна". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Общественная организация "Справа громад" предлагает украинцам стать обладателем уникального трофея - тубуса от снарядов ПТРК "Стугна", которым член этой ОО влупил по вражеской единице военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОО "Справа громад".

Как отмечается, для того чтобы иметь шанс стать владельцем "трофея", следует внести благотворительный взнос в пользу ВСУ и ТРО в размере 100 грн.

"Больше благотворительных взносов – больше шансов получить уникальный тубус", – говорится в сообщении.

Справа громад предлагает украинцам принять участие в розыгрыше тубуса от снарядов ПТРК Стугна 01

Розыгрыш состоится 6 июня 2022 года в 12:00.

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На полученные средства ОО "Справа громад" приобретет товары и вкусности для наших воинов.

Более подробно об условиях участия в розыгрыше по ссылке. 
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И какой срок разыгрывается?
Победителю условно-досрочное гарантируется?
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04.06.2022 15:55 Ответить
Тамада молодец. Ждем конкурсы по NLAW, FGM-148, Panzerfaust 3 и Carl Gustaf
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04.06.2022 16:04 Ответить
блд...😶
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04.06.2022 16:58 Ответить
порошенко працюе
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04.06.2022 18:00 Ответить
Тільки тубус або з оптикою до нього?
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04.06.2022 21:48 Ответить
 
 