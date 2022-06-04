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"Слуга народа" Безуглая как "человек сверху" контролирует операции в Северодонецке и дает указания командованию, - журналистка Соколова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

"Слуга народа" Марьяна Безуглая дает указания командования и координирует в целом действия военных как "человек сверху".

Об этом пишет в фейсбуке журналистка Янина Соколова, сообщает Цензор.НЕТ. Она опубликовала фото Безуглой, сделанное, как утверждает журналистка, "в штабе на востоке страны". По словам Соколовой, фотографию ей прислали "друзья-военные".

"На нем депутат от партии слуга народа Марьяна Безуглая, которая темным рыцарем от офиса президента контролирует военные операции в Северодонецке. Дает указания командованию. Выражает претензии кто где и как должно быть и в целом координирует действия военных как "человек сверху", – пишет журналистка.

Также читайте: Бутусов о Безуглой: Нардеп откровенно вмешивается в работу СБУ. Надеюсь, что партия "Слуга народа" не промолчит и даст оценку

Слуга народа Безуглая как человек сверху контролирует операции в Северодонецке и дает указания командованию, - журналистка Соколова 01

Информацию о пребывании Безуглой в штабе подтвердил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Для обеспечения ее деятельности на этот участок направлены старшие начальники, которых переместили от их непосредственных обязанностей и направили вместе с госпожой Безуглой, вероятно, для усиления своим присутствием данного участка", - пишет Бутусов.

Он называет досадным то, что на определенные участки фронта направили "комиссаров".

Читайте: Российские войска захватили почти весь Северодонецк, - Бутусов

"Если вы хотите морально поддержать бойцов, которые ведут бой, то нужно большинство народных депутатов хотя бы на пару дней направлять на передовые КСП рот и взводов, непосредственно выполняющих боевые задания на направлениях ударов противника, уверен, это быстро придаст необходимое представление о современной войне и лишит желания вмешиваться в боевое управление. Потому что вдохновлять нужно личным участием и личным присутствием там, где опасно для бойцов, а руководить должны те, кто несет ответственность. Прекращайте эти игры жизнью", - пишет Бутусов.

Судя по странице Марьяны Безуглой в фейсбуке, она находится в Лисичанске с конца мая.

Слуга народа Безуглая как человек сверху контролирует операции в Северодонецке и дает указания командованию, - журналистка Соколова 02
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Топ комментарии
+115
за Маріанну Бєзумную я абсолютно спокійний:
її чугунну бошку жодна куля не візьме,

а вот за оборону Сєвєродонецька вже стало стрьомно ...
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04.06.2022 15:55
+96
это пиз...ц, **..ые зеленые твари
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04.06.2022 15:55
+87
Відбійте їі бошку вже хто небудь, паскуда вузьколоба.
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04.06.2022 15:54
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Біснувата на волі
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04.06.2022 17:32 Ответить
Жахіття , спочатку був Юраш - аля Нео з Матриці «керівник» одного із ТРО на захисті Києва , Потім Кончене опудало Юрченко до котрого бідолашна бабуся , з чергового визволеного селища плакалася в руки бо думала шо воно військовий бо це іпланіще натягнуло однострій ... а тепер оце от
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04.06.2022 17:35 Ответить
Таких керівників повний офіс у головнопройо.уючого України пана боневтік.
Ну з такими вилу..ами при владі ніяка зброя не врятує.
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04.06.2022 17:35 Ответить
воно ж **@нуте і морда в неї кацапська
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04.06.2022 17:35 Ответить
Лікар, що лікує Мар'яшу Безумну розуміє, що коли він випускає її із дурки, він ставить під загрозу все українське суспільство?
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04.06.2022 17:36 Ответить
Це така спецоперація кротів з Офісу?
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04.06.2022 17:40 Ответить
рождаются же на свет такие дебилы и амёбы как Безуглая!!
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04.06.2022 17:41 Ответить
Рождаются такие, которые эту дуру выбирают!
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05.06.2022 10:36 Ответить
вона, Марьяна, схоже - д'єрмакова лярва
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04.06.2022 17:45 Ответить
Чи мені застрелитися, чи хай її застрелять?
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04.06.2022 17:47 Ответить
З якого верху вилізло це тупе лайно,щоб коригувати військовіи дії на донбасі!!!! Це просто пи....ць невиліковний! Хтось з військових дайте тій суці підсрачника,щоб летіла до свого телепня зеленого!!
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04.06.2022 17:50 Ответить
А зеленскому наверное это нравится. Это очередное унижение ВСУ...
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04.06.2022 17:51 Ответить
в часах старожитніх було заведено ****** тримати в обозі - а тут, як бачимо, зелене ноу-хау всадило опудало просто в штаб

невже це все, що треба знати про ******** командирів?

правда, як видно на 1-й світлині, один не витримав, почалася ригачка
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04.06.2022 17:52 Ответить
Що вона там робить?? Ау ГавноКомандуючий??
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04.06.2022 17:53 Ответить
Під час війни Хрущов був членом військових рад південно -західного напрямку. Втіляв в життя рішення ставки на наступ південно-західного фронту. 12 травня 1942 року наступи розпочалися, але південний фронт незабаром почав відступати, оскільки група танків Клейста розпочала наступ з району Краматорський-Славіч. Потім фронт був прорваний, почався відступ до Сталінграда, по дорозі було втрачено більше підрозділів, ніж під час літнього наступу 1941 року. 28 липня, про підходи до Сталінграда, було підписано наказ № 227 "Ні кроку назад!" Втрати поблизу Харкова перетворилася на велику катастрофу - Донбас був взятий, мрія німців здавалася реальністю.
Безугла як Хрущов? Совпаденіє чи фарс?
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04.06.2022 17:59 Ответить
Забараньте її за нагоди, ну, там шальная пуля, рекошет, сліпий осколок. Ну, ДРГ вороже, на крайняк, ближній бій на ножах...
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04.06.2022 18:01 Ответить
Вот такие безмозглые дебилы во главе с квартальным недо#$%ком керуют страной, а вернее загоняют страну в жопу уже 3 года.
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04.06.2022 18:02 Ответить
а дураки считают врагов безмозглыми дебилами...
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04.06.2022 20:51 Ответить
Цілком позитивно ставлюся до людей з синдромом Дауна, але поки вони якимось чином не опиняються в політиці.
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04.06.2022 18:05 Ответить
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04.06.2022 18:30 Ответить
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04.06.2022 18:31 Ответить
Удивлён что бойцы её не прибили за её инициативы.
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04.06.2022 18:08 Ответить
Потом ещё себе убд сделает
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04.06.2022 18:09 Ответить
Не розумію як це можна пояснити, навіть для зелених це занадто, але в очевидь там дна нема...
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04.06.2022 18:09 Ответить
Не має чому дивуватися, якщо нарід обрав неука з самодіяльності президентом, той потім притягнув своїх друзів-"братів по розуму" в уряд, в парламент, взагалі сюди куди мож, то чому Безмозгла не може керувати військовими. По приколу голосували, потім ржали, тепер пів України залита кров'ю і плаче.
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04.06.2022 18:10 Ответить
Яке воно кончєне
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04.06.2022 18:11 Ответить
А может клоун с ермаком решили ликвидировать важного свидетеля по делу вагнеровцев?
А вдруг повезет?
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04.06.2022 18:12 Ответить
Якщо це правда, потрібно припинити таку ганебну практику, а усіх винних ліквідувати, не повинні політики керувати військовими операціями, та віддавати накази військовим, ці всі зелені блазні до добра не доведуть, та віддаляють нашу перемогу, та збільшують зовсім необов'язкові втрати
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04.06.2022 18:19 Ответить
с такой властью и врагов не надо!
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04.06.2022 18:20 Ответить
Эта тварь сливает инфу через Дерьмака!!!
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04.06.2022 18:20 Ответить
мы так и не услышали начальника транспотного цеха Коломойского, он в зале?
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04.06.2022 18:25 Ответить
Эта ***** УБД уже получила
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04.06.2022 18:27 Ответить
В неї і призвище ще з більшовицько-кацапських часів - "бєзуглая", краще була би - "безпритульная". І взагалі, може нарешті вже цю "вагнергейшу" хтось пожене сраною мітлою з "фронтових фоток".
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04.06.2022 18:32 Ответить
*****, ще зелених тра буде *******, ніби кацапів мало.
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04.06.2022 18:34 Ответить
Шото Коля Тищенко задерживаецца
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04.06.2022 18:37 Ответить
навіщо взагалі військові її туди пустили?
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04.06.2022 18:40 Ответить
А які у безуглої повноваження ? Вона хто - представник генштабу ? радник верховного головнокомандувача ? Хто вона. що її допустили у штаб на сході країни ?!!
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04.06.2022 18:42 Ответить
Вспомни вагнеровцев как отпустили.
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04.06.2022 18:53 Ответить
Смотрящие на войне? Это что-то новое.
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04.06.2022 18:47 Ответить
Нічого нового - комісар з радянської армії.
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04.06.2022 20:27 Ответить
Это охрененно огромный демотиватор для бойцов...
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04.06.2022 18:52 Ответить
Безуглая по образования медик - семейный доктор.
Кто ее допустил в штаб? Чтобы сидела с телефоном и сливала инфу неизвестно кому?
Пусть даже Ермаку или Зеленскому.
Она что, не знает что телефоны прослушиваются и информация перехватываются?
Кацапы сидят слушают и ржут от смеха...
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04.06.2022 18:52 Ответить
Кстати, ее телефон можно запеленговать и потом по штабу нанести ракетный и авиационные удары.
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04.06.2022 18:55 Ответить
Ну дура дурой же
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04.06.2022 18:55 Ответить
Тому і фамілія така- Безмозгла…
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05.06.2022 12:10 Ответить
Орки не можуть взяти Северодонецьк?
Расєянам при штурмі вкрай потрібна інформація зі штабу оборони ЗСУ?
Будьласка! Зезидент забезпечить!
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04.06.2022 19:00 Ответить
Приедет в Киев и сразу получит удостоверение участника боевых действий и кучу льгот.
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04.06.2022 19:07 Ответить
U yakisti kogo vona tam prysutnya?Kerivnyka rozstril'noyi komandy chy komandyra zagorodzshuval'nogo zaginu?
Spodivayus' skoro bude pryvid dlya vykonannya vidomoyi pisni - 'vot pulya prolly i aga.. '
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04.06.2022 19:08 Ответить
Pulya proletela I aga... fucking T9
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04.06.2022 19:10 Ответить
Pulya proletela I aga... fucking T9
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04.06.2022 19:11 Ответить
замокришка кінчена, твою мать! ну жесть, якого хрина ця паскуда там робить?! гнав би її кірзаками воєнними! фу, паскуда кінчена!
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04.06.2022 19:14 Ответить
Почему мы терпим этих зелёных мразей?
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04.06.2022 19:50 Ответить
На каком основании депутат без боевого опыта на передовой простым солдатом или командиром где взрываются ракеты и снаряды свистят пули и человек непосредственно подвергается опасности, после чего по настоящему понимает проблемы армии и начинает любить родину, находится в штабе, где проходит секретное планирование боевой части по обороне страны и судя по всему принимает решения . А чем депутат занимался до этого и сейчас занимается согласно своим обязанностям: как он обеспечил армию современным вооружением и техникой, уделял внимание укреп районам на границе - ответ простой - ничего не было сделано, потому захвачена огромная часть территории врагом и в стране большая беда. После чего хотели принять закон о применении огнестрельного оружия по отношению к военнослужащим за не выполнение приказа и это не посредственно одобрил комитет и сама Безуглая но после сняли с рассмотрения, но интересно чья это была идея, а в прочем не важно это сборище безответственных не компетентных людей которым проблемы в стране не интересуют а только свои вот такой и получился результат.
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04.06.2022 19:51 Ответить
Це - пздц! 100 днів протрималися не завдяки, а всупереч!
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04.06.2022 20:06 Ответить
Насправді це погано - виходить ОП не довіряє військовим.
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04.06.2022 20:27 Ответить
Вперед її...від йойной пики усі орки разбігуться.
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04.06.2022 20:44 Ответить
тупа наволоч
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04.06.2022 21:03 Ответить
Розігніть цю курву вже!
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04.06.2022 21:47 Ответить
Та дайте ей подсрачник и не выход...
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04.06.2022 21:55 Ответить
я ж, звісно, як і личить мені хтів написати щось чергове з приводу зелених недоумків, але потім схаменувся й згадав про 73%, які цей паноптикум імбецилів привели до влади...

наразі єдина слабка надія на те, що 73% троха стиснулися - ну, вибачайте, але -маріуполь, -херсон, -трохи харкова - й наступного разу "мудрий нарід" не вистрелить собі у другу ногу... хоча, надія невелика...
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04.06.2022 22:25 Ответить
Здайте це курвисько в полон москалям- нехай хоч там користь Україні принесе, бо воно мозок винесе геть усім!
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04.06.2022 22:52 Ответить
Эту не дое банную кто нибудь т-ра хнет чтоб забыли о ней на всегда?
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04.06.2022 23:29 Ответить
Сімейний лікар керує обороною Севіродонецька, прямо стендап якийсь. Якби не війна, краща шутка 95 кварталу.
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04.06.2022 23:56 Ответить
Безмозгла... 🧐
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05.06.2022 00:10 Ответить
Медаль "за освобождение кишечника" и статус УБД уже есть я так понимаю
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05.06.2022 06:45 Ответить
Так от кому ми завдячуємо усіма нашими воєнними успіхами! Цій скромній жінці!
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05.06.2022 07:49 Ответить
Наверное Безуглая не столько контролирует, сколько является политическим надзирателем команды президента, его порученцем. Думаю в данной ситуации её присутствие оправдано...
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05.06.2022 08:18 Ответить
Пані, Мар'яно. Вам би як члену комітету ВРУ варто було б перейматися питаннями оборони до війни, зокрема питаннями індивідуального захисту бійців. Броніки у нас коли почали з'являтися? І завдяки кому?
а так да, ваша присутність суттєво «мотивує».
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05.06.2022 09:18 Ответить
Це пісець . Цю координаторшу в бліндаж хай їсти готує якщо вміє. Ця мавпа в питаннях безпеки як свиня в цитрусових. Теж мені Анька кулеметниця. І це створіння випише собі посвідчення учасника бойових дій, таких багато було в Афганістані. Як кажуть у мене на півдні поставити в поставу кози яка п'є воду і дати доброго копняка щоб просвистіла аж до Львова в'язати маскувальні сітки
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05.06.2022 11:21 Ответить
А що цю Безмозглу не можна послати за Русским кораблем?
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05.06.2022 12:07 Ответить
--- У кожного правителя є " НУЖНИК " ---довірена людина.. яка виконує - таємні забаганки.--./здебільше це підступні жінки. яким легко вдається те .що чоловікаи НЕ підсилу.../ Згадаймо : витівки Міледі-Де-- Вінтер . агентку к-ла Рішельє /із " Три мушкитери " Дюма / У Леніна теж була комісарша/П*єса Корнійчука " Загибель ескадри"/ Саме її він відправив .до моряків --чорноморців із указом--- втопити український флот...знав чоловіка братва . неодмінно . поставе . до стінки!!! Подібна ситуація і сьогодні.../А Безугла так .догідливо .підтвердила свою вірнопідданість ЗЕ--комікам.-: врятувавши їх своїм висновком слідчої комісії при ВР : щодо НЕ причетності їх. до здачі " Вагнерівців "...ЯК і наскільки вона сприяла майже здачі С/Донецька--час покаже...А можливо їй Героя України відчибучать?! НЕ буває худо без добра... Світ переконався. що ми НЕ спроможні більше утримувати місто і надіслав допомогу . Із далекої Австралії . перетнувши Тихий океан . поспішили на допомогу нам мисливці на кенгуру та алігаторів і діла пішли... куди й славетні кадировці пощезли : за день виперли . прбулі легіонери . кацапидлів на 20% від зайнятої території міста...
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05.06.2022 15:10 Ответить
Блін, невже яйця тільки в хлопців на передовій?, а у командування нема і генерали з полковниками будуть принизливо терпіти нахабне втручання лярви, яка затримувала фінансування ЗСУ перед вторгненням. Та вона повинна бути арештована військовими, разом зі всіма лепутатами, які в тому приймали участь. Влада вже визнала, що знали про невідворотність вторгнення, а значить нефінансування ЗСУ то диверсія.
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05.06.2022 21:48 Ответить
З таким фейсо можна не переживати ,якби попала до полону))Сексуальні домагання відпадають))Ну ,хіба якийсь збоченець з Бурятії реалізує свої хтиві мрії))
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07.06.2022 19:48 Ответить
Безглузда у своєму репертуарі, плачте кляті очі бо бачили кого вибирали.
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13.08.2022 13:38 Ответить
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