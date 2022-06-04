"Слуга народа" Безуглая как "человек сверху" контролирует операции в Северодонецке и дает указания командованию, - журналистка Соколова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
"Слуга народа" Марьяна Безуглая дает указания командования и координирует в целом действия военных как "человек сверху".
Об этом пишет в фейсбуке журналистка Янина Соколова, сообщает Цензор.НЕТ. Она опубликовала фото Безуглой, сделанное, как утверждает журналистка, "в штабе на востоке страны". По словам Соколовой, фотографию ей прислали "друзья-военные".
"На нем депутат от партии слуга народа Марьяна Безуглая, которая темным рыцарем от офиса президента контролирует военные операции в Северодонецке. Дает указания командованию. Выражает претензии кто где и как должно быть и в целом координирует действия военных как "человек сверху", – пишет журналистка.
Информацию о пребывании Безуглой в штабе подтвердил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Для обеспечения ее деятельности на этот участок направлены старшие начальники, которых переместили от их непосредственных обязанностей и направили вместе с госпожой Безуглой, вероятно, для усиления своим присутствием данного участка", - пишет Бутусов.
Он называет досадным то, что на определенные участки фронта направили "комиссаров".
"Если вы хотите морально поддержать бойцов, которые ведут бой, то нужно большинство народных депутатов хотя бы на пару дней направлять на передовые КСП рот и взводов, непосредственно выполняющих боевые задания на направлениях ударов противника, уверен, это быстро придаст необходимое представление о современной войне и лишит желания вмешиваться в боевое управление. Потому что вдохновлять нужно личным участием и личным присутствием там, где опасно для бойцов, а руководить должны те, кто несет ответственность. Прекращайте эти игры жизнью", - пишет Бутусов.
Судя по странице Марьяны Безуглой в фейсбуке, она находится в Лисичанске с конца мая.
Пожалуйста, подождите...
Ну з такими вилу..ами при владі ніяка зброя не врятує.
невже це все, що треба знати про ******** командирів?
правда, як видно на 1-й світлині, один не витримав, почалася ригачка
Безугла як Хрущов? Совпаденіє чи фарс?
А вдруг повезет?
Кто ее допустил в штаб? Чтобы сидела с телефоном и сливала инфу неизвестно кому?
Пусть даже Ермаку или Зеленскому.
Она что, не знает что телефоны прослушиваются и информация перехватываются?
Кацапы сидят слушают и ржут от смеха...
Расєянам при штурмі вкрай потрібна інформація зі штабу оборони ЗСУ?
Будьласка! Зезидент забезпечить!
Spodivayus' skoro bude pryvid dlya vykonannya vidomoyi pisni - 'vot pulya prolly i aga.. '
наразі єдина слабка надія на те, що 73% троха стиснулися - ну, вибачайте, але -маріуполь, -херсон, -трохи харкова - й наступного разу "мудрий нарід" не вистрелить собі у другу ногу... хоча, надія невелика...
а так да, ваша присутність суттєво «мотивує».