"Слуга народа" Безуглая как "человек сверху" контролирует операции в Северодонецке и дает указания командованию, - журналистка Соколова. ФОТО

"Слуга народа" Марьяна Безуглая дает указания командования и координирует в целом действия военных как "человек сверху".

Об этом пишет в фейсбуке журналистка Янина Соколова, сообщает Цензор.НЕТ. Она опубликовала фото Безуглой, сделанное, как утверждает журналистка, "в штабе на востоке страны". По словам Соколовой, фотографию ей прислали "друзья-военные".

"На нем депутат от партии слуга народа Марьяна Безуглая, которая темным рыцарем от офиса президента контролирует военные операции в Северодонецке. Дает указания командованию. Выражает претензии кто где и как должно быть и в целом координирует действия военных как "человек сверху", – пишет журналистка.

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Информацию о пребывании Безуглой в штабе подтвердил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Для обеспечения ее деятельности на этот участок направлены старшие начальники, которых переместили от их непосредственных обязанностей и направили вместе с госпожой Безуглой, вероятно, для усиления своим присутствием данного участка", - пишет Бутусов.

Он называет досадным то, что на определенные участки фронта направили "комиссаров".

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"Если вы хотите морально поддержать бойцов, которые ведут бой, то нужно большинство народных депутатов хотя бы на пару дней направлять на передовые КСП рот и взводов, непосредственно выполняющих боевые задания на направлениях ударов противника, уверен, это быстро придаст необходимое представление о современной войне и лишит желания вмешиваться в боевое управление. Потому что вдохновлять нужно личным участием и личным присутствием там, где опасно для бойцов, а руководить должны те, кто несет ответственность. Прекращайте эти игры жизнью", - пишет Бутусов.

Судя по странице Марьяны Безуглой в фейсбуке, она находится в Лисичанске с конца мая.