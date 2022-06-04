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Войска РФ обстреляли Корабельный район Николаева, трое погибших, четверо раненых, - мэр Сенкевич. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Николаева.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня утром в очередной раз пострадал Корабельный район.
"По состоянию на 15:00 известно о трех погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу). Также ранения получили еще четыре человека - за их жизнь борются медики", - отметил он.
Кроме того, предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках.
"Пока собираем подробную информацию. Больше смогу вам сообщить позже", - резюмирует он.
Топ комментарии
+31 Анатолий К 65c6a92d
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Чому подібні Макрони&Шольци на стороні крокодила, а не жертви ?
Так вон надеюсь что прилетает таким, как он, а не кому-то нормальному.
не будет даже смотреть в сорону Порошенко. В этом ведь причина, не так ли? Полный идиотизм!