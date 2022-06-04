РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7640 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине
12 748 24
авиация (2595) ракеты (2734) Сумская область (1846)

Третий удар авиации РФ по Сумщине: самолет выпустил 6 ракет. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня после обеда вражеский самолет, зашедший со стороны российского села Николаевка, совершил 6 пусков ракетами по приграничной территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Ракеты разорвались на окраине одного из населенных пунктов Шосткинского района Сумщины.

Это уже третий сегодня удар с применением авиации. За 3 часа до этого российский беспилотник совершил сброс двух взрывных устройств в Великописаревском районе Сумщины. А около 4 часов утра вражеская авиация осуществила 6 пусков ракеты, разорвавшихся на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района.

Третий удар авиации РФ по Сумщине: самолет выпустил 6 ракет 01
Третий удар авиации РФ по Сумщине: самолет выпустил 6 ракет 02
Третий удар авиации РФ по Сумщине: самолет выпустил 6 ракет 03

Кроме этого, сегодня из России уже трижды обстреляли украинскую пограничную территорию из минометов. В одном случае рашисты выпустили 8 мин по территории Шосткинского района Сумской области. Еще в двух случаях враг выпустил 19 мин по территории Новгород-Северского района Черниговщины.

Смотрите: Вражеский самолет с территории РФ выпустил по Сумщине 6 ракет "воздух-земля", - Живицкий (обновлено). ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Чим збивати ці латаки пане Президенте? Навчіть, як в цьому випадку дороги захистять українців від літаків і ракет, бо Ви все вклали всі гроші в дороги і сказали, що це наше майбутнє.
показать весь комментарий
04.06.2022 16:18
+13
Якщо довго не давати здачі, то потім увійде у звичку терпіти, а там потрошку будуть шукати плюси, у вигляді навіть задоволення від такого терпіння.
показать весь комментарий
04.06.2022 16:23
+9
Чому не збивають літаки над теріторією рашки?! Чому чекають, поки вони не вбють нашіх громадян?
показать весь комментарий
04.06.2022 16:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В поле отстреливается?
показать весь комментарий
04.06.2022 16:17 Ответить
Скільки ще разів це повинно повторитися, доки влада додумається засоби ПВО туди поставить?
показать весь комментарий
04.06.2022 17:59 Ответить
Чим збивати ці латаки пане Президенте? Навчіть, як в цьому випадку дороги захистять українців від літаків і ракет, бо Ви все вклали всі гроші в дороги і сказали, що це наше майбутнє.
показать весь комментарий
04.06.2022 16:18 Ответить
з нього такий пан . як яух кувадло.
показать весь комментарий
04.06.2022 17:13 Ответить
Ну не кажіть...Знаєте як він на піаніні гарно грає...))))))
показать весь комментарий
04.06.2022 17:23 Ответить
так і є. а потім Канашєнкав докладає, що знищили С-300.
показать весь комментарий
04.06.2022 16:22 Ответить
бибизяна исчо жрет бананы,где-то на Багамах...
показать весь комментарий
04.06.2022 16:25 Ответить
Якщо довго не давати здачі, то потім увійде у звичку терпіти, а там потрошку будуть шукати плюси, у вигляді навіть задоволення від такого терпіння.
показать весь комментарий
04.06.2022 16:23 Ответить
Чому не збивають літаки над теріторією рашки?! Чому чекають, поки вони не вбють нашіх громадян?
показать весь комментарий
04.06.2022 16:26 Ответить
Та всі в ****
показать весь комментарий
04.06.2022 16:30 Ответить
ооо.. щось таке і мені вікна у хаті з купою дечого винесло, після того, як у сусідки усю хату рознесло..
а трубу залишив собі на "світлу пам"ять" про блдскй узкій мір
показать весь комментарий
04.06.2022 16:30 Ответить
Странно... В блок артиллерийских стволов Б-8 заряжается 20 ракет С-8. Например на МиГ-29 можно подвесить 4 таких блока, то есть 80 таких ракет. Отстрел идет или половина блока, или блок полностью, или учебный режим по 1 ракете из каждого блока. Возникает вопрос: рашоорки отправляют в боевой вылет самолеты с неполным боекомплектом? Боеприпасы заканчиваются?
показать весь комментарий
04.06.2022 16:36 Ответить
Каждый вылет оплачивается независимо от выпущенных ракет
показать весь комментарий
04.06.2022 16:39 Ответить
********
показать весь комментарий
04.06.2022 16:37 Ответить
а у відповідь по території підарашки ніззя? путін нападе. формені підіраси зрадники.
показать весь комментарий
04.06.2022 17:06 Ответить
Та зя, а чим?
показать весь комментарий
04.06.2022 17:17 Ответить
Где стингеры?!
показать весь комментарий
04.06.2022 17:17 Ответить
Блин, это же оружие небольшой дальности. Да и небольшой предел высоты на котором можно уничтожить цель. Вертолеты бы вглубь области залетали, то шанс был бы их сбить. А в этой ситуации наличие стингеров вряд ли чем поможет.
показать весь комментарий
04.06.2022 17:29 Ответить
стингер-говно, надо NASAMS
показать весь комментарий
04.06.2022 17:30 Ответить
мда. сумно, що ми такі беззахисні перед ними((
показать весь комментарий
04.06.2022 18:18 Ответить
Офіційно попередити всіх мешканців прикордонних з Україною населених пунктів, у тому числі мешканців Курська і Бєлгорода, що ще один простріл чи наліт з боку московії, ми дамо відповідь, нанесемо удар по ним ... !!! Повідомити це через МЗС клятого путлера та його приспішників
показать весь комментарий
04.06.2022 19:16 Ответить
 
 