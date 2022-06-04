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антисемитизм (230) беженцы (1469) украинцы (3737) Франция (3077) футбол (3543)

Полиция Франции ведет расследование из-за антиукраинских надписей и свастики на стенах. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Накануне футбольного турнира в поддержку Украины во французском Лилле неизвестные нарисовали в нескольких местах антиукраинские надписи и свастики.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Надпись "No Ukraine" – "Нет Украине" – обнаружили на заборе стадиона, где проводился футбольный турнир в поддержку Украины. Рядом нарисовали две свастики. Подобным образом разрисовали фасад помещения ассоциации украинцев-беженцев, организовавших событие, и их микроавтобус - на нем нарисовали свастику с одной стороны и звезду Давида с другой.

Мэр города Мартин Обри охарактеризовала надписи как пронацистские и пророссийские.

"Я строже всего осуждаю этот поступок. Город подаст жалобу, как и всегда в подобных случаях", - отметила она.

Читайте: Франция активизирует помощь Украине, - глава МИД Колонна

Благотворительный матч из-за этого решили перенести.

Полиция Франции ведет расследование из-за антиукраинских надписей и свастики на стенах 01
Полиция Франции ведет расследование из-за антиукраинских надписей и свастики на стенах 02
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Топ комментарии
+21
таке відчутя що той хто це малював хотів сказати що євреї це нацисти
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04.06.2022 16:38
+18
Лавров?
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04.06.2022 16:43
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таке відчутя що той хто це малював хотів сказати що євреї це нацисти
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04.06.2022 16:38 Ответить
Лавров?
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04.06.2022 16:43 Ответить
Это нарисовали кремляди !
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04.06.2022 16:45 Ответить
кремлядь это разновидность пРусаков, которая ненавидит всех кто не пРусак !
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04.06.2022 16:47 Ответить
"Я найсуворіше засуджую цей вчинок. Місто подасть скаргу, як і завжди у подібних випадках" Джерело: https://censor.net/ua/p3345941
Триндець як і завжди у Франції
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04.06.2022 16:40 Ответить
Ще й матч благодійний перенесли. Зробили все так, як хотіли рашкованці.
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04.06.2022 21:50 Ответить
Из-за пророссийской надписи решили отменить благотворительный матч для Украины? Что за бред? Где логика?
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04.06.2022 16:41 Ответить
так, така у них "логіка"!.. а ті покидьки, що малювали на парканах, як виявилося, досягли своєї мети. виходить так...
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04.06.2022 21:44 Ответить
Вхопились за цей випадок, щоб перенести матч.
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04.06.2022 21:54 Ответить
Всіх кацапських смердючих свиней потрібно повикидати з усього цивілізованого світу взад запарєбрік в радной свінарнік...
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04.06.2022 16:41 Ответить
Евреев нацистами называют только кремляди ! Больше никто !
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04.06.2022 16:44 Ответить
Так тут багато рюзького непотрібу вештається,але в Німеччині цього лайна ще більше.
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04.06.2022 16:44 Ответить
Находить ублюдков и на родину отправлять. Нацистами до самих костей являются русские еще похлеще нацистов Германии - те хоть к славянским языкам, истории и культуре претензий не имели, русские же нацисты уничтожают все что считают неруским.
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04.06.2022 16:52 Ответить
Німецьки нацисти знищували всіх, кого вони вважали унтерменш: українців, поляків, литвинів і , навіть, кацапів.
Кацапські нацисти знищують всіх, хто не вважає себе кацапом. Йо...ні зерги
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04.06.2022 19:09 Ответить
Да забейте, дебилы есть усюди. Наша задача выиграть войду, а кто и что там пищит не стоит даже внимания.
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04.06.2022 16:54 Ответить
это макрон со штольцем
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04.06.2022 17:07 Ответить
розслідування ведуть жандарми і комісар Крюшо
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04.06.2022 17:28 Ответить
Нехай на це гівно дивляться французи
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04.06.2022 17:35 Ответить
в каждой европейской стране живут проплаченные кацапы, они для этого там и живут, чтобы выполнять такие заказы. Кто попало это рисовать не будет.
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04.06.2022 18:00 Ответить
Ще й свастику не в той бік намалювали...
😐😐😐
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04.06.2022 18:01 Ответить
это индийская свастика. (рисовали индусы?)
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04.06.2022 23:10 Ответить
Лепен відпрацьовує «банківський кредит» від параши
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04.06.2022 18:14 Ответить
Дивно, що досі не знайшли. А то звичайних дурнів знаходять швидко.
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04.06.2022 19:14 Ответить
Это Лиза Писькова поработала.
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04.06.2022 19:54 Ответить
Deportation ruzish swaine!!!
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04.06.2022 21:25 Ответить
 
 