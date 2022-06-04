Полиция Франции ведет расследование из-за антиукраинских надписей и свастики на стенах. ФОТО

Накануне футбольного турнира в поддержку Украины во французском Лилле неизвестные нарисовали в нескольких местах антиукраинские надписи и свастики.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Надпись "No Ukraine" – "Нет Украине" – обнаружили на заборе стадиона, где проводился футбольный турнир в поддержку Украины. Рядом нарисовали две свастики. Подобным образом разрисовали фасад помещения ассоциации украинцев-беженцев, организовавших событие, и их микроавтобус - на нем нарисовали свастику с одной стороны и звезду Давида с другой.

Мэр города Мартин Обри охарактеризовала надписи как пронацистские и пророссийские.

"Я строже всего осуждаю этот поступок. Город подаст жалобу, как и всегда в подобных случаях", - отметила она.

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Благотворительный матч из-за этого решили перенести.



