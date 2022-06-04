Безугла о нахождении в военном штабе: Я не отдаю приказы, а контролирую и помогаю. СКРИНШОТ
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
"Слуга народа" Марьяна Безуглая уверяет, что не дает указания командованию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Под одним из постов она ответила на вопрос, дает ли она указания командованию, находясь в Луганской области.
"Никаких приказов не отдаю, конечно. Контроль и помощь", - заверила Безуглая.
Нардеп сообщила в фейсбуке, что считает обязательным работать на востоке страны "как член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки". Также Безуглая напомнила, что является резервисткой и не служит, потому что есть в парламенте.
"Итак, это еще и обязанность приобщаться к обороне государства с военными через призму депутатских возможностей и полномочий. Я уже объясняла, и повторю. Если кому-то из оппозиционных к Президенту политсил что-то не нравится, это их право. Но в войне делать раскол и обвинять кого-либо, что он в зоне боевых действий, это за гранью", - убеждена она.
Нардеп также добавила впоследствии, что находится на востоке по собственной инициативе: "Инциатива личная, по запросу военных, родственников, обращение:
Каково морально-психологическое состояние? Боеготовность? Командиры? Стремление, чаяние, идеи?
Доходит ли информация сверху вниз, снизу вверх?
Что со снабжением? Прибывает ли современное вооружение?
Как кормят бойцов на передовой?
Какое медицинское обеспечение?
Что работает по законам, а что в реальности нет и нужно менять?
Это только несколько вопросов, почему необходим гражданский демократический контроль во время войны. Это и парламентская функция. Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Никаких приказов и распоряжений нардеп не отдает. Совет, помощь, коммуникация, поддержка, контроль. Работаю почти непублично, потому что не время.
Быть вместе с военными в зоне боевых действий — это еще и разделять судьбу риска. Сама в свое время была мобилизована, так что могу адаптироваться к обстоятельствам и, конечно, не требую особых условий пребывания. Рабочие группы, заседание Комитета есть онлайн".
Пожалуйста, подождите...
Корочку УБД собі зробила ????
Скоріш за все спостерігає, щоби не стрельнули, не дай Боже, за фєдєрастовий кордон - риють падлюки під Залужного…
Це повний пізде..ць!
Мар'яша, іди в тролейбусне депо контролершою працювати!
Це твій максімум.
Раніше Люся казала, що бойовими діями керує Зеленський… це безумство, але в межах закону(
Єрмак колись давав команду зупинити операцію по вагнерівцям, тепер Безугла зізналася, що особисто ставить задачі підрозділам у Северодонецьку… це вже не лише безумство, а й беззаконня(
Писали, що Єрмак був у Залужного напередодні відходу рашиzьких колон з награбованим від Києва
Цікаво, хто зі слуг давав команди військовим по Маріуполю і Чонгару?
Де камінг-аути? Чи всюди дають, а саме там не давали?
3 ч
Як казав Ігор Лапін, понавибирають...
Косит под дуру, надеется, что пройдёт. Осторожно, не Мата Хари, но всё же...
Розказуємо яке дно прошибають москалі. Не менше дніще і у нас, своє!
https://www.youtube.com/watch?v=Mt1Mx3kQUQU
Це фото мені надіслали друзі військові.
Фото зроблене у штабі на сході країни.
На ньому депутат від партії слуга народу Мар'яна Безугла, яка темним лицарем від офісу президента контролює військові операції у Северодонецьку. Дає вказівки командуванню. Висловлює претензії хто де і як має бути і в цілому координує дії військових як «людина згори».
Якого біса політик впливає на справи не її парафії, не ясно. І чому офіс президента шле туди цю пані, якщо є роками перевірені, натреновані, професійні командири - не зрозуміло самим командирам. Але найголовніше: хто нестиме відповідальність за наслідки вказівок цієї пані на фронті.
Повторюся, це фото мені надіслали військові.
Які категорично проти втручання політиків у стратегічні рішення для країни і життя людей.
Володимир Зеленський якщо Ви не у курсі, зверніть увагу будь ласка. Довіра керівного складу між собою, генштабу і Міноборони, не потребує політикинь- агентів. Тим більше у країні, яка воює, є чимало справ у комітеті ВР, до якого входить Безугла. Військові самі впораються.
https://www.facebook.com/yanina.sokolova/posts/5602472929764094?__cft__[0]=AZVrAzLktV9Q9H_16QI3XLI69IaJmb-SmLmVOUnBY14qBXCrxnnmYyZgMMr71HvP8lxuoh3bIgh1kBV2qgN7Xx8Cs3VRnln1ndlJvNBchgWCKIgO6T3hM9GipCdX_g30gwU&__tn__=%2CO%2CP-R
У ней по Фрейду проблемы, но дамочка, совсем не обязательно искать партнера среди военных!