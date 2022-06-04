Безугла о нахождении в военном штабе: Я не отдаю приказы, а контролирую и помогаю. СКРИНШОТ

"Слуга народа" Марьяна Безуглая уверяет, что не дает указания командованию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Под одним из постов она ответила на вопрос, дает ли она указания командованию, находясь в Луганской области.

"Никаких приказов не отдаю, конечно. Контроль и помощь", - заверила Безуглая.

Смотрите: "Слуга народа" Безуглая как "человек сверху" контролирует операции в Северодонецке и дает указания командованию, - журналистка Соколова. ФОТО

Нардеп сообщила в фейсбуке, что считает обязательным работать на востоке страны "как член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки". Также Безуглая напомнила, что является резервисткой и не служит, потому что есть в парламенте.

"Итак, это еще и обязанность приобщаться к обороне государства с военными через призму депутатских возможностей и полномочий. Я уже объясняла, и повторю. Если кому-то из оппозиционных к Президенту политсил что-то не нравится, это их право. Но в войне делать раскол и обвинять кого-либо, что он в зоне боевых действий, это за гранью", - убеждена она.

Нардеп также добавила впоследствии, что находится на востоке по собственной инициативе: "Инциатива личная, по запросу военных, родственников, обращение:

Каково морально-психологическое состояние? Боеготовность? Командиры? Стремление, чаяние, идеи?

Доходит ли информация сверху вниз, снизу вверх?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Безуглая как "человек сверху" контролирует операции в Северодонецке и дает указания командованию, - журналистка Соколова. ФОТО

Что со снабжением? Прибывает ли современное вооружение?

Как кормят бойцов на передовой?

Какое медицинское обеспечение?

Что работает по законам, а что в реальности нет и нужно менять?

Это только несколько вопросов, почему необходим гражданский демократический контроль во время войны. Это и парламентская функция. Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Никаких приказов и распоряжений нардеп не отдает. Совет, помощь, коммуникация, поддержка, контроль. Работаю почти непублично, потому что не время.

Быть вместе с военными в зоне боевых действий — это еще и разделять судьбу риска. Сама в свое время была мобилизована, так что могу адаптироваться к обстоятельствам и, конечно, не требую особых условий пребывания. Рабочие группы, заседание Комитета есть онлайн".