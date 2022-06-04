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Безугла о нахождении в военном штабе: Я не отдаю приказы, а контролирую и помогаю. СКРИНШОТ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

"Слуга народа" Марьяна Безуглая уверяет, что не дает указания командованию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Под одним из постов она ответила на вопрос, дает ли она указания командованию, находясь в Луганской области.

"Никаких приказов не отдаю, конечно. Контроль и помощь", - заверила Безуглая.

Смотрите: "Слуга народа" Безуглая как "человек сверху" контролирует операции в Северодонецке и дает указания командованию, - журналистка Соколова. ФОТО

Безугла о нахождении в военном штабе: Я не отдаю приказы, а контролирую и помогаю 01

Нардеп сообщила в фейсбуке, что считает обязательным работать на востоке страны "как член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки". Также Безуглая напомнила, что является резервисткой и не служит, потому что есть в парламенте.

"Итак, это еще и обязанность приобщаться к обороне государства с военными через призму депутатских возможностей и полномочий. Я уже объясняла, и повторю. Если кому-то из оппозиционных к Президенту политсил что-то не нравится, это их право. Но в войне делать раскол и обвинять кого-либо, что он в зоне боевых действий, это за гранью", - убеждена она.

Безугла о нахождении в военном штабе: Я не отдаю приказы, а контролирую и помогаю 02

Нардеп также добавила впоследствии, что находится на востоке по собственной инициативе: "Инциатива личная, по запросу военных, родственников, обращение:

Каково морально-психологическое состояние? Боеготовность? Командиры? Стремление, чаяние, идеи?

Доходит ли информация сверху вниз, снизу вверх?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Безуглая как "человек сверху" контролирует операции в Северодонецке и дает указания командованию, - журналистка Соколова. ФОТО

Что со снабжением? Прибывает ли современное вооружение?

Как кормят бойцов на передовой?

Какое медицинское обеспечение?

Что работает по законам, а что в реальности нет и нужно менять?

Это только несколько вопросов, почему необходим гражданский демократический контроль во время войны. Это и парламентская функция. Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Никаких приказов и распоряжений нардеп не отдает. Совет, помощь, коммуникация, поддержка, контроль. Работаю почти непублично, потому что не время.

Быть вместе с военными в зоне боевых действий — это еще и разделять судьбу риска. Сама в свое время была мобилизована, так что могу адаптироваться к обстоятельствам и, конечно, не требую особых условий пребывания. Рабочие группы, заседание Комитета есть онлайн".

Безугла о нахождении в военном штабе: Я не отдаю приказы, а контролирую и помогаю 03
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Топ комментарии
+128
Безмозгла складає списки "на растрєл"
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04.06.2022 19:04
+123
Контроль? Що це опудало може проконтролювати? Судячи з усього воно власне сечовипускання не проконтролює🤦
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04.06.2022 19:04
+81
************
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04.06.2022 19:04
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Страница 3 из 3
чим може допомогти безумна ??

Корочку УБД собі зробила ????
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04.06.2022 21:15 Ответить
Тупая Бездумна контролирует и помогает !!!!!
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04.06.2022 21:23 Ответить
Безглузда.
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04.06.2022 21:23 Ответить
Яка допомога від тупої курки???
Скоріш за все спостерігає, щоби не стрельнули, не дай Боже, за фєдєрастовий кордон - риють падлюки під Залужного…
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04.06.2022 21:23 Ответить
Хм...Чаяння...Що воно таке? Чай бійцям заварює? Може за японським звичаєм?
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04.06.2022 21:26 Ответить
А яке право має ця "приСлуга" щось там "контролювати"??? Гнати ту мавпу ссяними ганчірками!
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04.06.2022 21:32 Ответить
збирає інфу і стучить у ОПу хто підтримує чинну владу, а хто ні, а потім - бац - і зняли з посади, а ще не приведи Господи цукерки Рошен їдять на передовій, то і волонтерів не пустять
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04.06.2022 21:35 Ответить
І хто їй доручив "контроль", військові її мають гарно послати, хай у ВР працює.
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04.06.2022 21:36 Ответить
Таке чудо на біля військових - біда ! Але й в Парламенті теж воно не повинне смердіти .
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05.06.2022 05:26 Ответить
Придушіть вже ту курву!
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04.06.2022 21:41 Ответить
Безумна - контролерша!!!
Це повний пізде..ць!

Мар'яша, іди в тролейбусне депо контролершою працювати!
Це твій максімум.
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04.06.2022 21:43 Ответить
На х.. ? Щоб пасажири ригати в салоні почали ?
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05.06.2022 05:28 Ответить
смотрящая зеко-*****
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04.06.2022 21:43 Ответить
***** то точно.
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04.06.2022 22:32 Ответить
шпионит для дермака и парашки
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04.06.2022 21:45 Ответить
Олександр Бригинець@bryhynets

Раніше Люся казала, що бойовими діями керує Зеленський… це безумство, але в межах закону(
Єрмак колись давав команду зупинити операцію по вагнерівцям, тепер Безугла зізналася, що особисто ставить задачі підрозділам у Северодонецьку… це вже не лише безумство, а й беззаконня(
Писали, що Єрмак був у Залужного напередодні відходу рашиzьких колон з награбованим від Києва
Цікаво, хто зі слуг давав команди військовим по Маріуполю і Чонгару?
Де камінг-аути? Чи всюди дають, а саме там не давали?
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04.06.2022 22:07 Ответить
комісарша в пильном піксєлє, бл
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04.06.2022 21:56 Ответить
Шалений Равлик@LarysaTaran

3 ч

Як казав Ігор Лапін, понавибирають...

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05.06.2022 00:43 Ответить
і що вона може контролювати на фронті? якщо харчування воїнів - ну аби і там не напартачила!
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04.06.2022 21:56 Ответить
У прізвищі цієї панянки роблять граматичні помилки. Вона не Безугла, вона - БЕЗУМНА
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04.06.2022 21:59 Ответить
а потім буде розповідати і показувати шрами, яки вона отримала на фронтах.
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04.06.2022 22:02 Ответить
і якому мууудрагелю прийшло в голову ОЦЕ відправляти з місією контролю професійних військових! от що воно добре вміє робити - то це виконувати роль п'ятої колони в країні
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04.06.2022 22:06 Ответить
Краще запитайте чи є мізки в тих , хто вибирав ОЦЕ .
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05.06.2022 05:31 Ответить
Цікаво, що вона контролює? Щ
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04.06.2022 22:08 Ответить
Ще цікавіше, чим вона може допомогти?
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04.06.2022 23:02 Ответить
Спецзадание спецагента для спецоперации спецгруппы спецштаба. Где то так.
Косит под дуру, надеется, что пройдёт. Осторожно, не Мата Хари, но всё же...
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04.06.2022 22:19 Ответить
дура
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04.06.2022 22:31 Ответить
просто і зрозуміло
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04.06.2022 22:34 Ответить
Пришелепкувата "контрольорша" хоче корочку УБД
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04.06.2022 22:40 Ответить
отвратительная рожа
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04.06.2022 23:05 Ответить
У нее на лице написано - дебилка.
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04.06.2022 22:51 Ответить
З таким реноме можна тільки висадити у ворожий тил, щоб зносила мозок москалям!
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04.06.2022 23:08 Ответить
Дебілка! Голова комітету ВР має бути на передку?
Розказуємо яке дно прошибають москалі. Не менше дніще і у нас, своє!
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04.06.2022 23:09 Ответить
І що може контролювати дурна баба, яка конкретно з головою не дружить навіть у цивільних питаннях, у військовому штабі?
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04.06.2022 23:23 Ответить
Мар'яна ************
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04.06.2022 23:27 Ответить
Ну нихера се отмазалась. Что ты там или кого контролируешь??? Вас тварей с мандатами нужно контролировать и желательно чтоб военные контролировали.
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04.06.2022 23:29 Ответить
Кабьіла готовітся к вьіборам
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04.06.2022 23:35 Ответить
Хто це тупориле пустив в район бойових дій.
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04.06.2022 23:38 Ответить
тИ тупарила тварь, що ти може контролювати і кого?????? тИ чмо двух слів не можеш зв"язати, про який контроль а тим більше в військовому штабі ти ЧМО ведеш??? йди до дому прибирай срач в своїй хаті і зникни з поля зору в Україні, це все що ти коза срана можеш!!!!!!
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04.06.2022 23:38 Ответить
Коли ти здохнеш????
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04.06.2022 23:38 Ответить
Довбойобка. Розвелось контролюючих дегенератів.
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04.06.2022 23:40 Ответить
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04.06.2022 23:55 Ответить
А то без безмозглої на передовій не розберуться...
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04.06.2022 23:55 Ответить
Марьяна Безуглая о тарифе на газ. Кличко отдыхает
https://www.youtube.com/watch?v=Mt1Mx3kQUQU
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04.06.2022 23:56 Ответить
Yanina Sokolova

Це фото мені надіслали друзі військові.

Фото зроблене у штабі на сході країни.
На ньому депутат від партії слуга народу Мар'яна Безугла, яка темним лицарем від офісу президента контролює військові операції у Северодонецьку. Дає вказівки командуванню. Висловлює претензії хто де і як має бути і в цілому координує дії військових як «людина згори».

Якого біса політик впливає на справи не її парафії, не ясно. І чому офіс президента шле туди цю пані, якщо є роками перевірені, натреновані, професійні командири - не зрозуміло самим командирам. Але найголовніше: хто нестиме відповідальність за наслідки вказівок цієї пані на фронті.

Повторюся, це фото мені надіслали військові.
Які категорично проти втручання політиків у стратегічні рішення для країни і життя людей.

Володимир Зеленський якщо Ви не у курсі, зверніть увагу будь ласка. Довіра керівного складу між собою, генштабу і Міноборони, не потребує політикинь- агентів. Тим більше у країні, яка воює, є чимало справ у комітеті ВР, до якого входить Безугла. Військові самі впораються.

https://www.facebook.com/yanina.sokolova/posts/5602472929764094?__cft__[0]=AZVrAzLktV9Q9H_16QI3XLI69IaJmb-SmLmVOUnBY14qBXCrxnnmYyZgMMr71HvP8lxuoh3bIgh1kBV2qgN7Xx8Cs3VRnln1ndlJvNBchgWCKIgO6T3hM9GipCdX_g30gwU&__tn__=%2CO%2CP-R
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05.06.2022 00:05 Ответить
ВИВЕСТИ ПІД РУКИ ЗІ ШТАБУ, ЦЕ СЕКРЕТНИЙ ОБЄКТ, НАМ ЩЕ ОДНОГО ВАГНЕРГЕЙТУ НЕ ВИСТАЧАЛО.
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05.06.2022 00:07 Ответить
Ну шо вы на бедную бабу накинулись.
У ней по Фрейду проблемы, но дамочка, совсем не обязательно искать партнера среди военных!
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05.06.2022 00:13 Ответить
Знаючи останні хвилі, які заливають ОПу, стає зрозумілим, що цих тупих зелупутатів порозсилали по штабах, аби завадити Пороху доставляти допомогу на передову.
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05.06.2022 00:26 Ответить
Список інформаціі яку збираю ця особа, називається збором розвідувальних даних. Хто ій надав повноваження збирати таку інформацію? Яке саме вона збирається іі використовувати так кому передасть? Агов, Баканов, що скажеш
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05.06.2022 01:32 Ответить
неужели некому её выкинуть, конченую
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05.06.2022 03:31 Ответить
Интересно а у нее есть с собой маузер? Или только вибратор в кобуре? *****, декомомунизация превратилась в озеленивание всей страны - в дело пошли члены и членкини зеввоенсоветов как призраки Мехлиса...
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05.06.2022 04:56 Ответить
Контролер ти наш хренів...найкраща допомого нашим військовим-не мішати робити свою роботу...пішла б зварила борщу хлопцям, чи що?
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05.06.2022 05:49 Ответить
Контроль і допомога від тупої курки? Оце круто. Було було, а це вже насрала так насрала.
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05.06.2022 06:01 Ответить
Все чім ця марамойка може допомогти,то це міньєтом.
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05.06.2022 07:12 Ответить
копняка ій під сраку воно неадекватне і тупе
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05.06.2022 07:27 Ответить
Зелена команда повернула інститут "Смотрящих" - це нова версія Партії Регіонів 2.0
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05.06.2022 08:52 Ответить
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