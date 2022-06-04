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Интернациональный легион обороны Украины сообщил о гибели 4 своих бойцов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Интернациональный легион обороны Украины, в котором за наше государство воюют иностранные добровольцы, сообщил о гибели четырех своих бойцов.

Об информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Легиона в фейсбуке.

Погибшие добровольцы были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.

Интернациональный легион обороны Украины сообщил о гибели 4 своих бойцов 01

"Мы хотим почтить память побратимов - Рональда Вогелара, Майкла О'Нила, Бьорна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио.

Интернациональный легион обороны Украины сообщил о гибели 4 своих бойцов 02

Они выбрали защищать суверенитет Украины. Они решили бороться и показать врагу, что ценности свободы и демократии, которые цивилизованный мир защищает вместе, не могут и не будут стерты ракетами или артиллерией.

Интернациональный легион обороны Украины сообщил о гибели 4 своих бойцов 03
Интернациональный легион обороны Украины сообщил о гибели 4 своих бойцов 04

Украинский народ и Вооруженные Силы Украины чтят жертвенность иностранных героев, которые пришли защитить украинский народ от этого варварского вторжения, а также отстоять свободу и демократию повсюду", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+163
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04.06.2022 19:44
+132
Герої не вмирають!
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04.06.2022 19:45
+112
Царство небесне Героям, які загинули за Україну.
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04.06.2022 19:47
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04.06.2022 19:44 Ответить
Герої не вмирають!
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04.06.2022 19:45 Ответить
Слава справжнім друзям України. Загибель мразоті із запоребріковій території
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04.06.2022 19:47 Ответить
Царство небесне Героям, які загинули за Україну.
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04.06.2022 19:47 Ответить
До речі, зараз на Майдані, є невелика експозиція присвячена бійцям добровольцям з різних країн світу, що зараз боронять Україну. Мене шокувала кількість добровольців з маленьких Грузії (більше 1000 чол), Естонії (500+), Латвія та Литва (більше 300 з кожної). Велика група зі США, Британії (500+чол), Франція (200-300чол), Ізраїль (100чол). Навіть із Сербії воює 10 чоловік. Розчарувала польща - її контингент усього 15 бійців, на фоні братніх Грузії і Естонії - це крапля в морі.
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04.06.2022 20:02 Ответить
Польща дала прихісток майже 2.5 міліону беженців з України. До чього тут їх контінгент, вони не зобов'язані взагалі воювати в Україні.
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04.06.2022 20:14 Ответить
Вони і прихисток біженцям давати не зобов"язані. Щось про мораль, совість, мужність ... чував (прогугли)?
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04.06.2022 20:29 Ответить
Ты кацапик не мозговой а Безмозглый. Шо Гугл хреново переводит? А сам? Мозгов не хватает?
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04.06.2022 21:19 Ответить
все не так - Польша виступає 2 фронтом - другий фронт був на заводах в лікарнях итд
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04.06.2022 21:21 Ответить
З Ічкерії теж багато
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04.06.2022 21:28 Ответить
Азербайджан , пропустил. Свыше 500 человек
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04.06.2022 21:56 Ответить
Uważam, że ze względów politycznych liczba ochotników z Polski jest specjalnie zaniżona. Chodzi o to by nie dawać Rosji argumentu, że Polska wysyła swoich najemników do Ukrainy by przyłączyć do Polski zachodnie tereny Ukrainy.
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04.06.2022 22:38 Ответить
А белорусский полк? Там не меньше, чем у грузин легион.
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04.06.2022 22:39 Ответить
Щось ти поплутав. Були новини про формування польського полку, бо батальйону мало було.
Поляків чи не найбільше з іноземців в Україні за нас воюють.
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05.06.2022 01:35 Ответить
R.I.P. guys...
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04.06.2022 19:47 Ответить
Світла пам'ять полеглим воїнам.
І шана.
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04.06.2022 19:48 Ответить
Eternal memory for heroes who helped Ukraine against our enemy...Thanks you a lot that you defenced us...but it is very sad you died(((((((( thanks men
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04.06.2022 19:51 Ответить
Героям Слава!!!!!!!!!!
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04.06.2022 19:53 Ответить
Слава Героям.

Завжди будемо памʼятати.
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04.06.2022 19:58 Ответить
Спасибо ВАМ ребята, за Вашу смелость, отзывчивость , доброту, человечность, героизм. Украина будет помнить Вас вечно. Героям слава.
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04.06.2022 20:02 Ответить
Вшануємо пам'ять хвилиною мовчання.
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04.06.2022 20:03 Ответить
Этими именами надо назвать улицы в городах. В Черновцах например тебе и Суворова и Щепкина и Новиков-Прибой даже есть. И это после 8 лет войны с рф...
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04.06.2022 20:03 Ответить
Мemory of Soldiers of Freedom !

Героям Слава!
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04.06.2022 20:11 Ответить
R.I.P.
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04.06.2022 20:13 Ответить
Вічна пам'ять і Слава полеглим Героям... Схиляю голову перед вашим подвигом,😢 ми завжди пам'ятатимемо і триматимемо світлу пам'ять про вас у наших💛💙 серцях😒😞
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04.06.2022 20:16 Ответить
Слава Героям, де б вони не були 🇦🇺🇩🇪🇳🇱🇫🇷 !!!
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04.06.2022 20:18 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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04.06.2022 20:20 Ответить
Кинули в самое пекло, скорее всего сразу сдали их координаты "добрые люди". Впечатление, что идет централизованная политика, уничтожать всех мотивированных: патриотов, терроборону и интернационалистов, а вата вся целехонька сидит по домам их берегут.
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04.06.2022 20:28 Ответить
С умняка спрыгни, разговорчивый. Тут другая тема.
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04.06.2022 20:50 Ответить
Вечная память героям, погибшим за свободу Украины!
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04.06.2022 20:30 Ответить
Glory to heroes! Thank you guys.
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04.06.2022 20:33 Ответить
Вечная память погибшим героям.
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04.06.2022 20:51 Ответить
Боляче неймовірно.
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04.06.2022 20:54 Ответить
Героям Слава!
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04.06.2022 20:58 Ответить
Слава Героям інтернаціоналістам! й подяка від всієї України.
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04.06.2022 21:12 Ответить
Шана
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04.06.2022 21:23 Ответить
Вони в Раю
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04.06.2022 21:27 Ответить
Стаю на коліна перед Героями,що віддали життя за Україну...Їх безсмертні душі воїнів назавжди з нами-в землі,в дощу,в журавлиному клині у небі...
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04.06.2022 21:31 Ответить
Достойні поваги і вічної памяті!Дякуємо! Герої не вмирають!
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04.06.2022 22:12 Ответить
повага.
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04.06.2022 22:33 Ответить
Нажаль гинуть кращі! А зелене Безугле лізе керувати!
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04.06.2022 23:11 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.06.2022 23:18 Ответить
Земля вам пухом, хлопці.
У Франції зараз так квітнуть троянди, як ніколи. А ти, француз, віддав життя за Україну.
Як же треба було ненавидіти рашу! Дякую вам, хлопці.

Українці, назвіть їхніми іменами вулиці. Вони заслужили.
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04.06.2022 23:19 Ответить
Як боляче...але кацапи всі здохнуть...абсолютно всі...їхня територія буде належати чукчам...бо так воно і є...
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04.06.2022 23:37 Ответить
Frieden in Ruhe !
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04.06.2022 23:52 Ответить
Вечная слава героям!
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05.06.2022 00:14 Ответить
то були файні хлопи.. Вічна пошана та пам'ять !
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05.06.2022 00:43 Ответить
Земля пухом Героям України.
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05.06.2022 00:47 Ответить
SKÁLD - Ó Valhalla
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05.06.2022 00:56 Ответить
R.I.P HERO
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05.06.2022 04:18 Ответить
нужно в честь этих ребят улицы называть в местах где они погибли
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05.06.2022 10:12 Ответить
 
 