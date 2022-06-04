Интернациональный легион обороны Украины сообщил о гибели 4 своих бойцов. ФОТО

Интернациональный легион обороны Украины, в котором за наше государство воюют иностранные добровольцы, сообщил о гибели четырех своих бойцов.

Об информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Легиона в фейсбуке.

Погибшие добровольцы были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.

"Мы хотим почтить память побратимов - Рональда Вогелара, Майкла О'Нила, Бьорна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио.

Они выбрали защищать суверенитет Украины. Они решили бороться и показать врагу, что ценности свободы и демократии, которые цивилизованный мир защищает вместе, не могут и не будут стерты ракетами или артиллерией.





Украинский народ и Вооруженные Силы Украины чтят жертвенность иностранных героев, которые пришли защитить украинский народ от этого варварского вторжения, а также отстоять свободу и демократию повсюду", - говорится в сообщении.