Интернациональный легион обороны Украины сообщил о гибели 4 своих бойцов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Интернациональный легион обороны Украины, в котором за наше государство воюют иностранные добровольцы, сообщил о гибели четырех своих бойцов.
Об информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Легиона в фейсбуке.
Погибшие добровольцы были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.
"Мы хотим почтить память побратимов - Рональда Вогелара, Майкла О'Нила, Бьорна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио.
Они выбрали защищать суверенитет Украины. Они решили бороться и показать врагу, что ценности свободы и демократии, которые цивилизованный мир защищает вместе, не могут и не будут стерты ракетами или артиллерией.
Украинский народ и Вооруженные Силы Украины чтят жертвенность иностранных героев, которые пришли защитить украинский народ от этого варварского вторжения, а также отстоять свободу и демократию повсюду", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Поляків чи не найбільше з іноземців в Україні за нас воюють.
І шана.
Завжди будемо памʼятати.
Героям Слава!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
У Франції зараз так квітнуть троянди, як ніколи. А ти, француз, віддав життя за Україну.
Як же треба було ненавидіти рашу! Дякую вам, хлопці.
Українці, назвіть їхніми іменами вулиці. Вони заслужили.