В Вильнюсе Марш равенства прошел с традиционной символикой и флагами Украины. ФОТО

В Вильнюсе участники марша равенства принесли на акцию, кроме традиционной символики ЛГБТ+, украинские флаги, чтобы выразить солидарность с борьбой Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В центре Вильнюса собрались тысячи человек. Полиция оценила количество участников около 4500 человек, хотя организаторы настаивают, что это заниженная цифра и фото и видеосъемка с дрона дает основания говорить об около 20 тысячах.

Кроме традиционной радужной символики ЛГБТ и плакатов, на фото с акции можно видеть как минимум несколько флагов Украины и флаг Евросоюза.





В шествии приняли участие ряд литовских политиков, дипломатов и публичных лиц, в том числе ведущий Андрюс Тапинас, по инициативе которого литовцы собрали более 5 млн евро на "Байрактар" для Украины.

Параллельно проходило несколько акций оппонентов – молебен за христианские ценности, организованный католическим союзом, и еще одна акция "За традиционную семью", инициированная общественным деятелем.