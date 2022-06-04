В Вильнюсе Марш равенства прошел с традиционной символикой и флагами Украины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В Вильнюсе участники марша равенства принесли на акцию, кроме традиционной символики ЛГБТ+, украинские флаги, чтобы выразить солидарность с борьбой Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
В центре Вильнюса собрались тысячи человек. Полиция оценила количество участников около 4500 человек, хотя организаторы настаивают, что это заниженная цифра и фото и видеосъемка с дрона дает основания говорить об около 20 тысячах.
Кроме традиционной радужной символики ЛГБТ и плакатов, на фото с акции можно видеть как минимум несколько флагов Украины и флаг Евросоюза.
В шествии приняли участие ряд литовских политиков, дипломатов и публичных лиц, в том числе ведущий Андрюс Тапинас, по инициативе которого литовцы собрали более 5 млн евро на "Байрактар" для Украины.
Параллельно проходило несколько акций оппонентов – молебен за христианские ценности, организованный католическим союзом, и еще одна акция "За традиционную семью", инициированная общественным деятелем.
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Яка різниця хто кого кохає, головне, що вони не розмножуються і не постять кожну хвилину, як Wasyl, що гомофоби їх дістали. Нікого не чипають і нікому не нав'язуються зі своїми ідеями.
Вам на Кубань треба, бо там дагестанці гвалтують місцевих кизяків. Хотів би побачити, як Ви дагестанцям би там тлумачили про "всествітню змову"😂. Напевно, до першого траха. Це в тернеті можна мозок виносити своїми постами, а даги швидко пояснили би хто геї, а хто підари.🤣
Гей - сексуальна орієнтація!
А 3,14дораси - це ви...
До гадалки не ходи.
Це не жарт.