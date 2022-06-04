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ЛГБТ-сообщество (328) Вильнюс (49) Марш равенства (4)

В Вильнюсе Марш равенства прошел с традиционной символикой и флагами Украины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В Вильнюсе участники марша равенства принесли на акцию, кроме традиционной символики ЛГБТ+, украинские флаги, чтобы выразить солидарность с борьбой Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В центре Вильнюса собрались тысячи человек. Полиция оценила количество участников около 4500 человек, хотя организаторы настаивают, что это заниженная цифра и фото и видеосъемка с дрона дает основания говорить об около 20 тысячах.

Кроме традиционной радужной символики ЛГБТ и плакатов, на фото с акции можно видеть как минимум несколько флагов Украины и флаг Евросоюза.

В Вильнюсе Марш равенства прошел с традиционной символикой и флагами Украины 01


В Вильнюсе Марш равенства прошел с традиционной символикой и флагами Украины 02

В шествии приняли участие ряд литовских политиков, дипломатов и публичных лиц, в том числе ведущий Андрюс Тапинас, по инициативе которого литовцы собрали более 5 млн евро на "Байрактар" для Украины.

Параллельно проходило несколько акций оппонентов – молебен за христианские ценности, организованный католическим союзом, и еще одна акция "За традиционную семью", инициированная общественным деятелем.
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Топ комментарии
+19
навіть німецькі геї проти кацапських підорів
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04.06.2022 19:54
+13
Розвиток Людини да тобі чуваче до Мордору потрібно там розум знайдеш там хрістіане високодуховние там геїв нема зате на бутилки ******* сідати а ще вбивати гвалтувати усіх і дітей також
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04.06.2022 20:11
+12
"лучше геи из брюсселя, чем ********* из расеи" (с)
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04.06.2022 20:23
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навіть німецькі геї проти кацапських підорів
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04.06.2022 19:54 Ответить
ага, це тепер, коли вже стало видно що росія не перемогає, а раніше то вони аж трусилися були за росію, забули? Поки сорос не вийшов не перднув, що він типу за Україну, всі лгбт сиділи тихо. так і хочеться запитатиися, а деж вони були 8 років?! І початок повномасштабного вони не зауважили, і страждання жінко і дітей їх не гребли, аж тут раптом прокинулися!
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04.06.2022 22:15 Ответить
А я вже сподівався, що хоч війна трохи розуму навчить цих неомарксистів розуму. А потім ми дивуємося, чому деградує Європа, звідки беруться макрони-шольци. Нам з поляками ще Європу прийдеться до розуму виваодити.
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04.06.2022 19:58 Ответить
У мене знайома, вона виїхала до польщі лише тому, що там їй ніхто не заважає любити дівчат
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04.06.2022 20:07 Ответить
Розвиток Людини да тобі чуваче до Мордору потрібно там розум знайдеш там хрістіане високодуховние там геїв нема зате на бутилки ******* сідати а ще вбивати гвалтувати усіх і дітей також
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04.06.2022 20:11 Ответить
саме тому що Світ був зайнятий усілякою лівацькою дурнею, типу гендерної революції, в результаті якої тепер проблеми мають зі своєї ідентифікацією навіть ті, хто раніше нічого такого не мав, і мало не кожен день приміряє на себе то один гендер то другий, а їх вже придумали пару сотень, і все одно не є щасливими. Пан знає що в деяких країнах за твердження що існує тільки дві статі можна роботу втратити? Бо тепер стать біологічна ніц не значить, значення мають тільки відчуття, до реальності це жодного відношення не має, і там багато ще інших приколів, і от за цим всім прошляпілі становлення кривавої диктатури. На бутилкі ******* саме тому що є збоченцями і дітей гвалтують тому що є збоченцями, те, що там офіційно лгбт заборонено, так у них і іділ офіційно заборонено принаймні раніше був і що?
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04.06.2022 22:13 Ответить
Вася, иди уже на х..й.
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04.06.2022 23:11 Ответить
Легше стало?
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05.06.2022 02:37 Ответить
Ага, це ж геї ******** Україну, а не "скрепоносец" *****, так?
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04.06.2022 21:22 Ответить
Поки російська ********* бомбить україну, так звані геї всн впевненіше прилаштовуються ззаду прикриваючись прапором україни.
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05.06.2022 08:02 Ответить
Нажаль, це такий цивілізований світ. Але чого поганого нам це дасть?
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04.06.2022 21:46 Ответить
якщо розвісимо вуха як тоді з ядерною зброєю, то доброго теж нічого не дасть. не можна вестися на чужі забаганки, треба піклуватися про своє. не знаю, може десь в Європі це їх традиція, але у нас зовсі інші традиції і маємо право їх зберігати Так от за нашою традицією, це не є чимось добрим. ганятися за ними з палками звісно ніхто не збирається, але вони мають поводитися пристойно, а не провокувати і йти наконфронтацію, бо часом нагадують цих ущемльонних за русскій язик.
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04.06.2022 22:07 Ответить
ось тому нас і не хочуть в Європі бачити, бо ми більше консерватори. Подивіться хто проти? в основному країни де перемогло лівацтво. А люди історії не знають, як срср той розпочинвся і чим він був поки сталін леніна не грохнув не знають, і думають що лгбт це вершина боротьби за свободу. Ага, вони теж освободітєлі.
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04.06.2022 22:18 Ответить
Не доведеться. Щоб приєднатися до ЄС, потрібно мінятися.
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05.06.2022 07:41 Ответить
Навіщо створювати пропаганду. Зараз у рашці будуть розповідати пропагандони про те що ось бачити справжню Європу і тп і тд. А за підтримку лайк!
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04.06.2022 20:01 Ответить
Олег 3d0dd422 нас рать шо там у рашкі, европейців взагалі не колише що про них орки думають, яка пропаганда?вони що дітей гвалтують чи вбивають як орки чи катують з тортурами?ваші скрепоносные высокодуховные христиане вбивці, педофіли ,,садісти палять церкви гвалтують вбивають і як харашо що вони не геї так? як харашо шо вони "нормальні"
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04.06.2022 20:12 Ответить
Єноти прісутствовалі?
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04.06.2022 20:07 Ответить
У ********** і кацапізму спільна мета - щоб українського і європейських народів не існувало. Щоб спустошену Європу заселити афроазійськими мігрантами.
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04.06.2022 20:10 Ответить
так кацапи і є угро-монголи які намагаються Європу захопити. чи тобі просто кацапске слово "**********" подобається?
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04.06.2022 20:32 Ответить
********** це грецьке слово.
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04.06.2022 20:39 Ответить
Слово грецьке, а суть російська.
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05.06.2022 10:54 Ответить
Суть дегенератська для всіх часів і народів.
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05.06.2022 20:42 Ответить
"лучше геи из брюсселя, чем ********* из расеи" (с)
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04.06.2022 20:23 Ответить
як би Київ за три дні взяли би русскіє ви би бачили, що не краще.
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04.06.2022 21:52 Ответить
Походу у тебя уже есть опыт, есть с чем сравнивать?
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04.06.2022 23:14 Ответить
Так, йому мозок польскі геї відпердолили.
Яка різниця хто кого кохає, головне, що вони не розмножуються і не постять кожну хвилину, як Wasyl, що гомофоби їх дістали. Нікого не чипають і нікому не нав'язуються зі своїми ідеями.
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05.06.2022 00:14 Ответить
Гомофоби - латені підори. якій здоровій адекватній ******** людині є діло, хто з ким чпокається, якщо це не неповнолітні, і не тварини...
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04.06.2022 20:51 Ответить
Я теж кажу, що кожен господар своєї сраки. Але дивлячись на ******* повістку, до прикладу на кінематограф та мультиплікацію, я боюся, що гомосексуалізм стане обов'язковим. І мене це лякає.
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04.06.2022 21:01 Ответить
Ага, точно обов"язковим... ну ти шо, об одвірок ********?
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04.06.2022 21:23 Ответить
чому одразу так, лгбт це політична організація, там до дідька фріків, політпраституток в тому числі і гетеро. Це вже давно не про свободує. Чималі гроші на це дають багаті і впливові, ті, що задурно так просто і копійчини не вронять.
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04.06.2022 21:55 Ответить
Ну якщо вам поняття іронії не зрозуміло, то про ********** краще мовчати. А стосовно ******** повістки, то ЛГБТ пхають вже насильно. Так, наприклад, ви не отримуєте Оскар, якщо у фільмі не задіяні представники лгбт.
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05.06.2022 17:34 Ответить
А русофоби - то латентні кацапи, а хто не любить вбивць - то латентний вбивця. Якій здоровій адекватній ******** людині є діло, як називається вулиця, головне що "освещена и заасфальтирована", какаяразніца)
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04.06.2022 21:18 Ответить
а яка здорова, адекватна і ******* людина буде вимахувати своїми інтимними справами? яка нормальна людина буде вимогати до себе особливого ставлення і особливих прав тільки через особливості свого статєвого життя, яка нормальна людина буде вимогати заборонити називати маму мамою а тата татою і змусити називатися батько номер один і батько номер два? яка цивілізована людина буде лізти у виховання чужих дітей? Ми не маємо лізти до них, то нехай вони не лізуть до наших дітей.
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04.06.2022 22:04 Ответить
Ви б хоча б історію знали цього параду. Вони відзначають день, коли скасували примусову госпіталізацію за їх вподобання. Англіки затюкали Оскара Уайльда, а у нас навіть не знали, що він був прихільник **********. Читали і не уявляли, яке "зло" коїв гомосек. Тюрінга затюкали за теж, а людина зламала код "Енігми" і врятувала тисячи життів.
Вам на Кубань треба, бо там дагестанці гвалтують місцевих кизяків. Хотів би побачити, як Ви дагестанцям би там тлумачили про "всествітню змову"😂. Напевно, до першого траха. Це в тернеті можна мозок виносити своїми постами, а даги швидко пояснили би хто геї, а хто підари.🤣
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05.06.2022 00:25 Ответить
Приличные люди свои половые заморочки на уличный марш не выносят.
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04.06.2022 21:13 Ответить
Лучше европейские геи чем руские *********
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04.06.2022 21:16 Ответить
"Европейские геи" і "руские *********" однаково голосно верещать, що їх права утискають.
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04.06.2022 21:20 Ответить
Ну як завжди, фемки, скрепоносці і ко їбуть в сраку гетеро мужиків по ВСІМ законам, як прописних так і соціальних, а гетеросня кричить на геїв, які їм нічого поганого не зробили...
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04.06.2022 21:26 Ответить
а потім приходять ї..ти мозги і однаково прагнуть псути наших дітей.
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04.06.2022 21:56 Ответить
гей з англійської це веселий чувак, у якого як то кажуть стакан до половини повний, ********** так придумали називати, бо їм не подобалося це слово ********, крім це слово трохи схоже на слово педофіл. І не дарма. Спільний корінь пед - дитина. Педофіл хоче дітей, а ********...чи молодше тим краще. І то і друге не є нормальним. і це не я так вирішую, і не церква. Так вирішили мілліарди років еволюції. Ну існує щось таке у людей ну й ладно, чого з тим бігати?
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04.06.2022 22:00 Ответить
100% мені пофігу, що вони там роблять в своїх кроватях, але не розумію змісту ходити за це парадами
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04.06.2022 22:21 Ответить
Вони відзначають день, коли скасували примусову госпіталізацію за їх вподобання.
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05.06.2022 00:26 Ответить
Если б так решила эволюция то в природе не было б такого явления как партеногенез
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04.06.2022 23:33 Ответить
Ну так, це ж не гетеро свадьби з ором серед ночі, пострілами в повітря, і пьяними бійками, щоб усі люди в 10ти кілометрах знали що ось ці двоє їбуться зі справкою... Точно гетеро пари не виносять, а ще вечері це ж геї чуть не їбуться на лавочках, а точно не гетеро пари засасуються так, що там от от і вагітність буде...
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04.06.2022 21:25 Ответить
Так весь смысл именно в вагитности и есть.
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04.06.2022 22:50 Ответить
Цікаво, а скільки геїв воюють з зайвехромосомними ***********-свинопсами? На рософобостані усі зайвехромосоми як правило (має виняток)!
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04.06.2022 21:55 Ответить
Ну таке, краще пішли в ЗСУ воювати. Приниження орків могло б вийти на новий рівень
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04.06.2022 22:18 Ответить
Гомосексуалізм - це не нормально! Це збочення! І кожна вільна людина, що так думає, має право висловлювати свою думку!
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04.06.2022 22:23 Ответить
А хто ти такий, щоб нав'язувати іншим людям своє бачення нормальності???? Збочення це бути тупим, як ти, або насильство. Жодна тупість не має право на існування, не те що на висловлювання в ефірі!!!!! І тобі кончене створіння, нічим не заважають люди з іншими орієнтаціями, а от ти їм заважаєш!
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04.06.2022 23:10 Ответить
А тебе не по хер? Да отстаньте вы уже от них. Пусть сами распоряжаются собственной жопой.
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04.06.2022 23:20 Ответить
Вони відзначають день, коли скасували примусову госпіталізацію за їх вподобання. Англіки затюкали Оскара Уайльда, а у нас навіть не знали, що він був прихільник **********. Читали і не уявляли, яке "зло" коїв гомосек. А Тюрінга затюкали за теж, а людина зламала код "Енігми" і врятувала тисячи життів. І ніхто з врятованих не постраждав від збоченця, а навпаки. Яка різниця, чим люди втішаються, аби інших не вбивали, як кацапськи підари.
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05.06.2022 00:31 Ответить
Росіяни, ви тепер ви розумієте різницю між геями та 3,14дарасами?
Гей - сексуальна орієнтація!
А 3,14дораси - це ви...
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04.06.2022 23:23 Ответить
Оце пердаки на болотах завиють.
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04.06.2022 23:32 Ответить
Для всіх, хто не розуміє відсутність прав таких людей: із самого очевидного право на спадок- ваш чоловік чи дружина помирають, ви отримуєте спільне майно, а ці люди ні, бо юридично вони один одному ніхто в Україні. Те саме при розлученні. Те саме про дітей. Ми можемо безпечно виявляти свої почуття, а для них це може обернутися травмами, булінгом чи іншим насильством. Нам можна вільно шукати пару (а це не так то і легко навіть серед мільйонів гетеросексуалів) і ми можемо собі дозволити 'перебирати' партнерами, їм же доводиться ховатися, а їх і так мало, пару % популяції, тому їх можливість бути щасливими в особистому житті мінімальна.
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04.06.2022 23:36 Ответить
люди, а чому ви не можете підтримати Україну просто разом з усіма, ви ж люди, як і всі, то чого відкремлюєтеся? От яка різниця, якщо ви правда підтримуєте Україну, якої ви орієнтації? Без цієї особливої орієнтації що, підтримувати Україну не можна? Що, Сорос боїться я що на фоні такої страшної війни лгбт буде не в топі?
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04.06.2022 23:57 Ответить
ЦЕ ВОНИ НАМ МСТЯТЬСЯ ЗА НЄВЗОРОВА, ЩО ЙОМУ ДАЛИ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ
До гадалки не ходи.
Це не жарт.
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05.06.2022 00:05 Ответить
 
 