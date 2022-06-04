Оккупанты ежедневно грузят украинское зерно на судна в Севастополе, - СМИ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На погрузку возле зернового терминала в Севастопольской бухте 3 июня стали сразу два небольших балкера класса "река-море".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
На северо-восточном берегу Доковой бухты, которая является частью большой Севастопольской бухты, у причала зернового терминала "Авлита" стоят два балкера, названия которых невозможно прочесть из-за большого расстояния к ним. Над судами висит белая дымка – так обычно бывает при погрузке зерновых культур.
1 июня корреспондент наблюдал другой, еще больше балкер под нагрузкой зерном.
Ранее Крым.Реалии сообщали, что колонны грузовиков везут в оккупированный Крым украинское зерно, захваченное Россией на оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей.
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Хто пропустив їх через Чонгар?
Звідси переслідування патріотів, опозиції і всіх незгодних, закриття патріотичних телеканалів, корєша і росагентура на найвищих держпосадах.
Чи Україна в числі тих, де треба організувати голод?? Відвакциновані, постріляні і голодні....Схоже, план такий???
типо проклятая НАТО нипамагаит?
Специфіка торгівлі зерном така, що основні продажі відбуваються взимку.
А тому, будь-які розмови зараз, про те, що хтось зараз "буде голодувати" без нашого зерна - то є відверта брехня й маніпуляція - аби Україна тільки розмінувала свої порти перед росію, зробила їх уразливими, та, аби з росії зняли санкції "в обмін на розблокування портів" - щоби росії було зручніше нас добивати. Виходить тільки так.
Плюс, зараз, під цей інформаційний шум вивозять зерно з України. Під час війни. Питання: а що, який резерв залишиться в нас? І яка ціна хліба, при тому, буде в Україні? Думайте.
продажі відбуваються на протязі всього року, а не "взимку"
ніякі порти за "зимок" не перевалять річний об'єм експортних поставок зерна