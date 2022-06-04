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Оккупанты ежедневно грузят украинское зерно на судна в Севастополе, - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На погрузку возле зернового терминала в Севастопольской бухте 3 июня стали сразу два небольших балкера класса "река-море".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

На северо-восточном берегу Доковой бухты, которая является частью большой Севастопольской бухты, у причала зернового терминала "Авлита" стоят два балкера, названия которых невозможно прочесть из-за большого расстояния к ним. Над судами висит белая дымка – так обычно бывает при погрузке зерновых культур.

Оккупанты ежедневно грузят украинское зерно на судна в Севастополе, - СМИ 01

Читайте: Если Россия не снимет блокаду портов, миру грозит голод, – министр инфраструктуры Кубраков

1 июня корреспондент наблюдал другой, еще больше балкер под нагрузкой зерном.Оккупанты ежедневно грузят украинское зерно на судна в Севастополе, - СМИ 02

Ранее Крым.Реалии сообщали, что колонны грузовиков везут в оккупированный Крым украинское зерно, захваченное Россией на оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей.

Смотрите: На рынке в оккупированном Севастополе продают овощи и клубнику "из Херсона" и украинские продукты. ФОТО
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Топ комментарии
+23
хто відповідатиме за здачу оркам півдня України?
Хто пропустив їх через Чонгар?
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04.06.2022 19:55
+18
Добре, що Зе-команда виходи з Крима розмінувала,- не буде дефіциту борошна на росії. Сваіх не брасаем-Зе!
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04.06.2022 19:58
+13
Зелені гниди намагаються повністю узурпувати владу, а при такому розкладі існування політичної опозиційної сили виключається. Стратегія зе-********* проста: хто не з нами - той проти нас. "Своїми" вони вважають тих, що покірно вилизують сраку Нєлоху, не задають зайвих запитань і вкрай далекі від таких понять, як "совість" та "патріотизм".
Звідси переслідування патріотів, опозиції і всіх незгодних, закриття патріотичних телеканалів, корєша і росагентура на найвищих держпосадах.
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04.06.2022 20:23
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хто відповідатиме за здачу оркам півдня України?
Хто пропустив їх через Чонгар?
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04.06.2022 19:55 Ответить
***** і Мордор і не тільки за Чонгар а за всю Україну відповідальний
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04.06.2022 19:58 Ответить
я питав, хто їх пропустив так глибоко на нашу територію.
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04.06.2022 20:03 Ответить
Зроуміло хто - Zе-кодло. Але, можна не сумніватися, винним приначать Порошенко. Падаляк вже винуватив Петра Олексійовича в рішеннях, що призвели до початку повномаштабної війни, а далі буде. Причепом ще Бутусова теж приначать відбувайлом за південь.
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04.06.2022 20:10 Ответить
Зелені гниди намагаються повністю узурпувати владу, а при такому розкладі існування політичної опозиційної сили виключається. Стратегія зе-********* проста: хто не з нами - той проти нас. "Своїми" вони вважають тих, що покірно вилизують сраку Нєлоху, не задають зайвих запитань і вкрай далекі від таких понять, як "совість" та "патріотизм".
Звідси переслідування патріотів, опозиції і всіх незгодних, закриття патріотичних телеканалів, корєша і росагентура на найвищих держпосадах.
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04.06.2022 20:23 Ответить
Ещё худшие гниды - избиратели зелёных гнид.
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04.06.2022 23:22 Ответить
Хто не вивіз все і всіх, будучи за рік попередженим?
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04.06.2022 20:15 Ответить
а хто організовує вивіз зерна з України, з неокупованих територій?
Чи Україна в числі тих, де треба організувати голод?? Відвакциновані, постріляні і голодні....Схоже, план такий???
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04.06.2022 20:32 Ответить
І зелене ********** теж відповідатиме .
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04.06.2022 20:04 Ответить
шо дурня клеїш
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04.06.2022 20:14 Ответить
А не здається, що не тільки військові винні у здачі півдня України?
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05.06.2022 05:10 Ответить
Как раз военных никто и не обвиняет, все знают ,что юг Украины здал Зеля и Ермак
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05.06.2022 09:15 Ответить
Добре, що Зе-команда виходи з Крима розмінувала,- не буде дефіциту борошна на росії. Сваіх не брасаем-Зе!
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04.06.2022 19:58 Ответить
Вся спец операция - прийти и ограбить. Вот и вся история расеи.
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04.06.2022 20:00 Ответить
Там Контрнаступ, вже з кінця літа на вересень переносять... коротше готують 73% до звикання жити без Херсону Маріка Мелітополя Бердянська...
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04.06.2022 20:12 Ответить
Так. Причому винними роблять не зелених уйобків, що поклали товстий хєр на розвиток оборонної промисловості і закатали всі гроші в асфальт, а США, бо, бачите, зброю амери надають дюже повільно і дюже мало.
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04.06.2022 20:31 Ответить
Дорого клоун обошелся стране. Было бы намного дешевле потратить тысячу-другую на билет, сходить на квартал и успокоиться.
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04.06.2022 20:14 Ответить
Намарадерят на десятки мільярдів, віддавти будут сотні мільярдів. Виродки.
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04.06.2022 20:15 Ответить
Если нам не будут серьезней помогать только обсуждать подтверждать , ставить на голосование ,даем не даем , будет полная куйня . Эти твари работают на опережение , еще ****** -бульбаш в спину заходит. То Макрон куйню нести начинает , после общения с пидором раши.. Шведы дрыщи тупизну включают.
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04.06.2022 20:21 Ответить
вафел, про что ты?

типо проклятая НАТО нипамагаит?
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04.06.2022 20:38 Ответить
Відкачуйте кацапський газ з труб та нафту, замість нашого зерна.
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04.06.2022 20:53 Ответить
Да пусть то гребаное зерно лучше сгниет чем его неграм будем поставлять ценой Одессы
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04.06.2022 21:17 Ответить
насправді, Україна вже відвантажила біля 44 млн тон зерна з минулого врожаю, ще до повномасштабної агресії росії. - Це середня цифра зерна, яку Україна продає щороку.
Специфіка торгівлі зерном така, що основні продажі відбуваються взимку.
А тому, будь-які розмови зараз, про те, що хтось зараз "буде голодувати" без нашого зерна - то є відверта брехня й маніпуляція - аби Україна тільки розмінувала свої порти перед росію, зробила їх уразливими, та, аби з росії зняли санкції "в обмін на розблокування портів" - щоби росії було зручніше нас добивати. Виходить тільки так.
Плюс, зараз, під цей інформаційний шум вивозять зерно з України. Під час війни. Питання: а що, який резерв залишиться в нас? І яка ціна хліба, при тому, буде в Україні? Думайте.
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04.06.2022 23:02 Ответить
"відверта брехня й маніпуляція" - от шоб ти з'їв та не ******!

продажі відбуваються на протязі всього року, а не "взимку"

ніякі порти за "зимок" не перевалять річний об'єм експортних поставок зерна
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04.06.2022 23:23 Ответить
вофке боневтик нелоховичу дякуйте .
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04.06.2022 22:31 Ответить
Названия судна на котором находится украденный груз известно, почему его не арестуют при проходе через Босфор
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04.06.2022 22:59 Ответить
Потому что турки сами радостно скупают это зерно
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04.06.2022 23:25 Ответить
За два месяца можно било всьо вивезти людей желающих евакуировать, и они бл. Расказивают ми так планировали су.и кончение проп..дари, а отмазка ми не говорили что би народ не заблокировал дороги, тут народ война шла не ехал и сейчас думают
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04.06.2022 23:10 Ответить
Стиралки и холодильники и металл из мариуполя закончились...
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04.06.2022 23:47 Ответить
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05.06.2022 00:12 Ответить
срашка - страна воровка!
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05.06.2022 01:48 Ответить
Жаль, что ОПУ не думал об этом раньше, готовились к шашлыкам а нужно было готовить юг Украины к вторжению русни
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05.06.2022 09:11 Ответить
 
 